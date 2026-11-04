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Mỏng manh cánh hoa mỹ nhân gọi đông về

Nguyễn Oanh - Đình Nhất
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(Baohatinh.vn) - Có những mùa hoa chẳng cần lời hẹn ước vẫn đều đặn trở về như một cuộc hẹn dịu dàng với đất trời. Tháng 11, phố phường Thành Sen (Hà Tĩnh) lại được đánh thức bởi sắc hồng của hoa mỹ nhân.

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Bắt đầu được trồng ở đô thị phường Thành Sen từ khoảng năm 2022, những hàng mỹ nhân đã có thời gian thích nghi, sinh trưởng và dần tạo bóng mát trên các tuyến phố. Qua những mùa mưa nắng, cây lớn lên cùng nhịp phát triển của đô thị.
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Mỹ nhân là loài cây thân gỗ, có tán rộng, lá xanh và hoa thường mọc thành từng chùm ở đầu cành. Khi những chiếc lá dần thưa, sắc hoa hồng hiện lên nổi bật, tạo nên vẻ đẹp rất riêng của thời khắc giao mùa.
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Không rực rỡ theo cách phô trương, hoa mỹ nhân thu hút người ngắm bằng sắc hồng phớt dịu dàng.
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Mỗi bông hoa có nhiều cánh mỏng mềm mại, tạo cảm giác tựa những dải lụa hồng đang khẽ bung nở. Chính dáng vẻ thanh thoát ấy đã làm nên tên gọi đầy thi vị của loài hoa.
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Từng chùm hoa nổi bật trên nền trời xanh, khiến những tuyến phố vốn quen thuộc bỗng mang một diện mạo khác.
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Hoa thường nở thành từng cụm, mỗi bông mang một dáng vẻ riêng. Có đóa vừa hé mở, có bông đã bung tròn, phô sắc. Những khác biệt nhỏ bé ấy góp lại thành vẻ đẹp tự nhiên, không trùng lặp.
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Với nhiều người dân Thành Sen, những chùm hoa mỹ nhân bung nở cũng là tín hiệu thân thuộc báo mùa đông gõ cửa. Loài cây này thường trổ hoa từ tháng 9 đến tháng 2 năm sau, nhưng khoe sắc rực rỡ nhất vào khoảng tháng 11 - 12.
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Giữa nhịp phố thị thường nhật, sắc hồng dịu dàng như một lời hẹn của đất trời, khẽ đánh thức những rung cảm thân thương mỗi độ giao mùa.
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Khi những cánh hoa khẽ lìa cành, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đường, sắc hồng vẫn chưa thôi quyến luyến. Những cánh hoa đan vào nhau, tạo thành thảm màu dịu ngọt dưới tán cây.
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Vẻ đẹp của mỹ nhân dường như không chỉ hiện hữu trong lúc bung nở mà còn đọng lại trong cả những phút giây mong manh nhất.
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Những hàng mỹ nhân góp thêm một sắc màu riêng cho phố phường Thành Sen. Mỗi mùa hoa về, sắc hồng lại thắp lên nét duyên dịu dàng giữa lòng đô thị, trở thành một dấu hẹn đẹp đẽ của tháng 11, để mỗi con đường thêm thơ mộng và mỗi người đi qua thêm một lần lưu luyến.

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Tags:

#hoa mỹ nhân #Thành Sen #mùa hoa #hoa gọi đông #cây đô thị #tháng 11 #phường Thành Sen #Hà Tĩnh

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