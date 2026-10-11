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Văn hóa - Giải trí

Podcast truyện ngắn: Chiếc áo len cũ

Nguyễn Hằng
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(Baohatinh.vn) - Trong cuộc sống, đôi khi một món đồ cũ cũng đủ đánh thức miền ký ức. Bởi đó là kỷ vật lưu giữ bóng hình người thương và hơi ấm của tháng năm đã qua.

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