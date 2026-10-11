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Podcast truyện ngắn: Chiếc áo len cũ
Nguyễn Hằng
11/10/2026 19:05
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên
(Baohatinh.vn) - Trong cuộc sống, đôi khi một món đồ cũ cũng đủ đánh thức miền ký ức. Bởi đó là kỷ vật lưu giữ bóng hình người thương và hơi ấm của tháng năm đã qua.
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