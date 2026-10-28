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Văn hóa - Giải trí

Podcast truyện ngắn: Chuyện của mưa nhỏ

Mai Hoàng
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(Baohatinh.vn) - Truyện ngắn "Chuyện của mưa nhỏ" gửi gắm thông điệp: Mỗi người sinh ra đều sở hữu một giá trị riêng biệt, chỉ cần ta tự tin nhận ra phép màu diệu kỳ ẩn giấu bên trong chính mình.

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