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Văn hóa - Giải trí

Podcast truyện ngắn: Sau trận bão

Nguyễn Hằng
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(Baohatinh.vn) - Miền Trung qua bao mùa bão lũ vẫn bền bỉ, kiên cường; trong gian khó, tình đoàn kết, sự chở che và yêu thương càng được vun đắp, giúp con người vững vàng vượt qua giông gió.

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