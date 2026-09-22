Lung linh đêm hội trăng rằm ở phường Bắc Hồng Lĩnh

(Baohatinh.vn) - Với nhiều hoạt động vui tươi, ý nghĩa cùng những phần quà sẻ chia, “Đêm hội trăng rằm năm 2026” ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) mang đến cho thiếu nhi một mùa trăng ấm áp, trọn vẹn yêu thương.
Tối 22/9, UBND phường Bắc Hồng Lĩnh tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm năm 2026” với chủ đề “Trung thu yêu thương – trao gửi niềm vui”.
Các tiết mục văn nghệ đặc sắc do giáo viên, học sinh các trường học trên địa bàn biểu diễn.
Chương trình thu hút đông đảo thiếu niên, nhi đồng và phụ huynh tham gia.
Tại chương trình, UBND phường Bắc Hồng Lĩnh cùng các doanh nghiệp và nhà hảo tâm đã trao 50 suất quà cho trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
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