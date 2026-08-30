Không gian mua sắm, vui chơi trong nhà hút khách dịp lễ

(Baohatinh.vn) - Trong những ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các trung tâm thương mại, khu vui chơi trong nhà tại Hà Tĩnh trở nên nhộn nhịp khi đông đảo người dân lựa chọn mua sắm, vui chơi, giải trí.
Đại diện WinMart Hà Tĩnh cho biết, sức mua trong những ngày đầu dịp nghỉ lễ tăng mạnh, với lượng khách cao gấp 4 - 5 lần ngày thường. Siêu thị đã chủ động bổ sung nguồn hàng, nâng mức dự trữ khoảng 40% để đáp ứng nhu cầu mua sắm và duy trì nguồn cung ổn định trong những ngày nghỉ.
Ánh mắt thích thú, sự hào hứng của các em nhỏ đã góp phần tạo nên không khí rộn ràng, vui tươi, khiến không gian lễ hội thêm phần sôi động trong những ngày nghỉ lễ.
Tại các khu vui chơi trong nhà, nhiều gia đình tranh thủ thời gian nghỉ lễ 2/9 đưa con em đến vui chơi, trải nghiệm các hoạt động giải trí.
Không gian tại các nhà sách cũng trở thành điểm đến hấp dẫn với nhiều bạn nhỏ trong dịp nghỉ lễ. Những câu chuyện tranh đầy màu sắc, đồ chơi và các sản phẩm dành cho trẻ em thu hút các em khám phá, lựa chọn, tạo nên không khí khá nhộn nhịp tại các gian hàng.
Nhiều người cũng tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc vui vẻ bên người thân, bạn bè, cùng tận hưởng khoảng thời gian nghỉ lễ.
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