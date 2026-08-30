Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Văn hóa - Giải trí

Không gian mua sắm, vui chơi trong nhà hút khách dịp lễ

Phan Cúc - Nguyễn Liễu
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Trong những ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các trung tâm thương mại, khu vui chơi trong nhà tại Hà Tĩnh trở nên nhộn nhịp khi đông đảo người dân lựa chọn mua sắm, vui chơi, giải trí.

bqbht_br_a4.jpg
Ghi nhận trong 2 ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Trung tâm Thương mại Vincom Plaza Hà Tĩnh thu hút đông đảo khách hàng đến tham quan, mua sắm và trải nghiệm các hoạt động vui chơi, giải trí trong nhà.
bqbht_br_a1.jpg
bqbht_br_a2.jpg
bqbht_br_a5.jpg
Đại diện WinMart Hà Tĩnh cho biết, sức mua trong những ngày đầu dịp nghỉ lễ tăng mạnh, với lượng khách cao gấp 4 - 5 lần ngày thường. Siêu thị đã chủ động bổ sung nguồn hàng, nâng mức dự trữ khoảng 40% để đáp ứng nhu cầu mua sắm và duy trì nguồn cung ổn định trong những ngày nghỉ.
bqbht_br_a6.jpg
Cùng với hoạt động mua sắm, nhiều chương trình văn hóa, giải trí cũng được đơn vị tổ chức nhằm tạo thêm trải nghiệm cho khách hàng. Trong những ngày đầu kỳ nghỉ lễ, chương trình múa lân, đánh trống trong khuôn khổ lễ hội trăng rằm thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là các em nhỏ đến xem, vui chơi và hòa mình vào không khí lễ hội.
bqbht_br_4.jpg
bqbht_br_10.jpg
bqbht_br_4.jpg
Ánh mắt thích thú, sự hào hứng của các em nhỏ đã góp phần tạo nên không khí rộn ràng, vui tươi, khiến không gian lễ hội thêm phần sôi động trong những ngày nghỉ lễ.
bqbht_br_11.jpg
bqbht_br_12.jpg
bqbht_br_15.jpg
Tại các khu vui chơi trong nhà, nhiều gia đình tranh thủ thời gian nghỉ lễ 2/9 đưa con em đến vui chơi, trải nghiệm các hoạt động giải trí.
bqbht_br_ok.jpg
Chị Nguyễn Thị Thảo (xã Cẩm Xuyên) chia sẻ: “Dịp nghỉ lễ năm nay thời tiết khá thất thường nên gia đình tôi lựa chọn các điểm vui chơi trong nhà. Ở đây có nhiều hoạt động phù hợp với trẻ nhỏ, các con được vui chơi thoải mái, còn người lớn cũng có thể kết hợp mua sắm, ăn uống và trải nghiệm”.
bqbht_br_2.jpg
bqbht_br_6.jpg
bqbht_br_8.jpg
bqbht_br_9.jpg
Không gian tại các nhà sách cũng trở thành điểm đến hấp dẫn với nhiều bạn nhỏ trong dịp nghỉ lễ. Những câu chuyện tranh đầy màu sắc, đồ chơi và các sản phẩm dành cho trẻ em thu hút các em khám phá, lựa chọn, tạo nên không khí khá nhộn nhịp tại các gian hàng.
bqbht_br_14.jpg
Chị Phạm Thị Hoài Thương (phường Hà Huy Tập - bên phải) cho hay: “Các điểm vui chơi, mua sắm trong nhà khá thuận tiện và không phải quá bận tâm đến thời tiết. Tại đây, dịch vụ cũng khá đầy đủ, từ mua sắm, ăn uống đến vui chơi, giải trí, phù hợp với nhiều lứa tuổi nên cả gia đình đều có thể cùng trải nghiệm”.
bqbht_br_7.jpg
Các nhà hàng, khu ẩm thực trong khuôn viên trung tâm thương mại cũng nhộn nhịp hơn trong những ngày nghỉ lễ, thu hút đông thực khách đến dùng bữa, gặp gỡ và thư giãn.
bqbht_br_13.jpg
bqbht_br_18.jpg
bqbht_br_19.jpg
Nhiều người cũng tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc vui vẻ bên người thân, bạn bè, cùng tận hưởng khoảng thời gian nghỉ lễ.
bqbht_br_17.jpg
Sức hút của các điểm mua sắm, vui chơi trong nhà không chỉ mang đến thêm lựa chọn giải trí, thư giãn đa dạng cho người dân trong kỳ nghỉ lễ mà còn góp phần kích cầu tiêu dùng, tạo thêm sức bật cho các hoạt động dịch vụ, thương mại trên địa bàn.

Tin liên quan

Tags:

#Trung tâm thương mại #Vui chơi trong nhà #Nghỉ lễ Quốc khánh #Dịp nghỉ lễ 2/9 #Hà Tĩnh #Vincom Hà Tĩnh

Chủ đề CÁCH MẠNG THÁNG 8 VÀ QUỐC KHÁNH 2/9

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Podcast tản văn: Tháng Chín đi qua làng

Podcast tản văn: Tháng Chín đi qua làng

Tháng 9 đi qua làng với làn gió thu nhẹ, màu cờ đỏ thắm và bóng dáng mẹ lặng lẽ sửa soạn cho ngày khai trường của con, đó là những điểm tựa ấm áp theo ta đi suốt cuộc đời.
Cuộc đua khốc liệt của album nhạc Việt

Cuộc đua khốc liệt của album nhạc Việt

Hàng loạt album nhạc Việt đã được phát hành trong những tháng qua với chất lượng tốt và đạt thành tích cao. Điều đó khiến cuộc đua giải thưởng cuối năm càng thêm đáng mong chờ.
Podcast truyện ngắn: Xanh lên từ đất

Podcast truyện ngắn: Xanh lên từ đất

Truyện ngắn "Xanh lên từ đất" là hành trình tìm kiếm ký ức đồng đội của người cựu chiến binh, gửi gắm niềm biết ơn cùng hy vọng vào tương lai.
Nỗi lo Gen Z không còn đọc sách có thể đã sai

Nỗi lo Gen Z không còn đọc sách có thể đã sai

Dữ liệu mới cho thấy Gen Z vẫn đọc sách, đến thư viện và hiệu sách, đồng thời tạo ra những cách tiếp cận sách mới trên mạng xã hội, góp phần thay đổi văn hóa đọc của giới trẻ.
Cuộc đua nhạc yêu nước mừng Quốc khánh 2/9

Cuộc đua nhạc yêu nước mừng Quốc khánh 2/9

Á quân The Voice -Lê Xuân Nghi - lần đầu thử sức sáng tác nhạc cổ động với MV "Mang hồn Việt đi muôn nơi". Sản phẩm gia nhập đường đua âm nhạc dịp Quốc khánh 2/9, bên cạnh những dự án của Hoàng Quyên, Duyên Quỳnh, Tùng Dương, Dương Quốc Hưng và một ca sĩ ảo.
Podcast tản văn: Mùa thu trong mắt mẹ

Podcast tản văn: Mùa thu trong mắt mẹ

Tản văn "Mùa thu trong mắt mẹ" qua góc nhìn của tác giả Linh Đan không chỉ có thiên nhiên diệu kỳ, mà còn đong đầy nỗi lo toan và tình yêu thương lặng lẽ của mẹ dành cho con.
Podcast truyện ngắn: Tạm biệt mùa hè

Podcast truyện ngắn: Tạm biệt mùa hè

Mùa thu đến cùng sự đổi thay của đất trời và sự trưởng thành trong tâm hồn. Cùng lắng nghe truyện ngắn "Tạm biệt mùa hè" để cảm nhận ngày cuối hè ấm áp với những niềm vui tuổi thơ.
Hành trình Truyện Kiều vươn ra thế giới

Hành trình Truyện Kiều vươn ra thế giới

Với việc dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới, Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du (quê Hà Tĩnh) đã trở thành cầu nối văn hóa Việt với bạn bè quốc tế.
Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Trong cuộc đời mỗi người, càng đi xa, càng mong được trở về và hơn hết là trở về bên mẹ cha. Nhưng có những cuộc trở về, ta chỉ còn có thể thực hiện trong ký ức.
[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

Mỗi độ Rằm tháng Bảy, lễ Vu Lan trở thành dịp để người Việt hướng về cha mẹ, cội nguồn và những giá trị của lòng hiếu kính. Cùng với đó, nghi thức bông hồng cài áo đã trở thành biểu tượng giàu ý nghĩa, nhắc mỗi người trân trọng tình thân khi vẫn còn cơ hội yêu thương và báo hiếu.
Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Có những cuộc trở về là hành trình tìm lại cội nguồn cùng những giá trị đã lặng lẽ nuôi lớn mỗi con người qua năm tháng xa xứ.
Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) còn lưu giữ nhiều giếng cổ được cho là mang dấu ấn kỹ thuật xây dựng Chăm Pa. Đặc biệt, nguồn nước ở đây hầu như không bao giờ cạn.
Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Thời điểm này, các đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang sôi nổi tổ chức tổng kết sinh hoạt hè, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để các em thiếu nhi bước vào năm học mới.
Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Trong tổng số 704 di tích ở Hà Tĩnh, xã Cổ Đạm có tới 42 di tích, cùng nhiều lễ hội, loại hình văn hóa dân gian được gìn giữ qua nhiều thế hệ, tạo nên nét riêng cho vùng đất giàu truyền thống này.
Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Đền Đức Thánh Cả ở thôn Đức Hương, xã Thượng Đức, Hà Tĩnh, thờ thần “Đương niên hành khiển Thái tuế chí đức Tôn thần, Thượng thượng đẳng Đại vương” - vị thần cai quản, giám sát và ghi chép những việc làm của con người trong từng năm.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!