Không gian mua sắm, vui chơi trong nhà hút khách dịp lễ

Podcast tản văn: Tháng Chín đi qua làng 07/09/2026 19:00 Tháng 9 đi qua làng với làn gió thu nhẹ, màu cờ đỏ thắm và bóng dáng mẹ lặng lẽ sửa soạn cho ngày khai trường của con, đó là những điểm tựa ấm áp theo ta đi suốt cuộc đời.

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Cổng làng Hà Tĩnh sau sáp nhập: Giữ lại hay dỡ bỏ? 05/09/2026 14:46 Sau các đợt sáp nhập đơn vị hành chính, một bài toán thực tế đã phát sinh: Những chiếc cổng làng mang tên cũ ở Hà Tĩnh giờ đây đứng trước câu hỏi: giữ hay bỏ?

Cuộc đua khốc liệt của album nhạc Việt 04/09/2026 09:56 Hàng loạt album nhạc Việt đã được phát hành trong những tháng qua với chất lượng tốt và đạt thành tích cao. Điều đó khiến cuộc đua giải thưởng cuối năm càng thêm đáng mong chờ.

Du lịch Việt Nam đón 6,5 triệu lượt khách dịp Quốc khánh 2/9 03/09/2026 12:29 Theo ghi nhận, khách du lịch có xu hướng lựa chọn những hành trình gần, liên vùng, thời gian ngắn ngày, thiên về nghỉ dưỡng và chủ động hơn trong việc lựa chọn phương tiện di chuyển.

"Quý tử vượt giàu": Giả nghèo dạy con 02/09/2026 12:01 Phim "Quý tử vượt giàu" gây cười nhờ câu chuyện vợ chồng đại gia (Thu Trang, Tiến Luật đóng) dàn dựng cuộc sống nghèo khó để dạy con.

Podcast truyện ngắn: Xanh lên từ đất 31/08/2026 19:00 Truyện ngắn "Xanh lên từ đất" là hành trình tìm kiếm ký ức đồng đội của người cựu chiến binh, gửi gắm niềm biết ơn cùng hy vọng vào tương lai.

Nỗi lo Gen Z không còn đọc sách có thể đã sai 31/08/2026 08:26 Dữ liệu mới cho thấy Gen Z vẫn đọc sách, đến thư viện và hiệu sách, đồng thời tạo ra những cách tiếp cận sách mới trên mạng xã hội, góp phần thay đổi văn hóa đọc của giới trẻ.

Hà Tĩnh có 10 hồ sơ nghệ nhân đủ điều kiện trình cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu 31/08/2026 05:30 Hà Tĩnh có 10 hồ sơ đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu, trong đó có 3 hồ sơ “Nghệ nhân nhân dân” và 7 hồ sơ “Nghệ nhân ưu tú”.

Podcast truyện ngắn: Dưới màu cờ đỏ thắm 30/08/2026 19:05 Từ những tình cảm trong mỗi gia đình, tình yêu quê hương là điểm tựa để con người vượt qua gian khó và gìn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp.

Cuộc đua nhạc yêu nước mừng Quốc khánh 2/9 30/08/2026 05:40 Á quân The Voice -Lê Xuân Nghi - lần đầu thử sức sáng tác nhạc cổ động với MV "Mang hồn Việt đi muôn nơi". Sản phẩm gia nhập đường đua âm nhạc dịp Quốc khánh 2/9, bên cạnh những dự án của Hoàng Quyên, Duyên Quỳnh, Tùng Dương, Dương Quốc Hưng và một ca sĩ ảo.

Podcast tản văn: Mùa thu trong mắt mẹ 29/08/2026 21:21 Tản văn "Mùa thu trong mắt mẹ" qua góc nhìn của tác giả Linh Đan không chỉ có thiên nhiên diệu kỳ, mà còn đong đầy nỗi lo toan và tình yêu thương lặng lẽ của mẹ dành cho con.

Podcast truyện ngắn: Tạm biệt mùa hè 29/08/2026 19:05 Mùa thu đến cùng sự đổi thay của đất trời và sự trưởng thành trong tâm hồn. Cùng lắng nghe truyện ngắn "Tạm biệt mùa hè" để cảm nhận ngày cuối hè ấm áp với những niềm vui tuổi thơ.

Hành trình Truyện Kiều vươn ra thế giới 29/08/2026 15:50 Với việc dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới, Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du (quê Hà Tĩnh) đã trở thành cầu nối văn hóa Việt với bạn bè quốc tế.

Lan tỏa ý nghĩa đêm liên hoan văn nghệ quần chúng tại phường Vũng Áng 29/08/2026 05:02 Các tiết mục văn nghệ được chuẩn bị công phu, với nội dung phong phú, đa dạng đã góp phần lan tỏa hình ảnh phường Vũng Áng (Hà Tĩnh) năng động, đoàn kết, giàu bản sắc và đang vươn mình phát triển.

Podcast tản văn: Về với mẹ cha 28/08/2026 19:08 Trong cuộc đời mỗi người, càng đi xa, càng mong được trở về và hơn hết là trở về bên mẹ cha. Nhưng có những cuộc trở về, ta chỉ còn có thể thực hiện trong ký ức.

Rằm tháng Bảy - nét đẹp trong đời sống người Hà Tĩnh 27/08/2026 11:09 Dù sinh sống, làm ăn ở nhiều miền quê, mỗi dịp rằm tháng Bảy, những người con Hà Tĩnh vẫn trở về sum họp bên gia đình, cùng dâng nén tâm hương, gắn kết tình thân, lan tỏa đạo lý "uống nước nhớ nguồn".

[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan? 26/08/2026 13:00 Mỗi độ Rằm tháng Bảy, lễ Vu Lan trở thành dịp để người Việt hướng về cha mẹ, cội nguồn và những giá trị của lòng hiếu kính. Cùng với đó, nghi thức bông hồng cài áo đã trở thành biểu tượng giàu ý nghĩa, nhắc mỗi người trân trọng tình thân khi vẫn còn cơ hội yêu thương và báo hiếu.

Đôi bạn thân U90 tự du lịch vòng quanh thế giới 26/08/2026 08:34 Ellie Hamby và Sandy Hazelip cùng đi vòng quanh thế giới với phương châm "thà ngã từ đỉnh núi còn hơn nằm trong một viện dưỡng lão rồi gục trên giường".

Podcast truyện ngắn: Ngày trở về 25/08/2026 18:28 Có những cuộc trở về là hành trình tìm lại cội nguồn cùng những giá trị đã lặng lẽ nuôi lớn mỗi con người qua năm tháng xa xứ.

Rằm tháng Bảy - khi truyền thống được trao truyền qua các thế hệ 25/08/2026 09:29 Rằm tháng Bảy là dịp để người dân Hà Tĩnh trở về với cội nguồn. Tại các nhà thờ dòng họ, những cuộc hội ngộ không chỉ thể hiện lòng thành kính mà còn góp phần gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa tốt đẹp.

Podcast tản văn: Cuối tháng Tám, mùa tựu trường về 24/08/2026 19:50 Cuối tháng Tám, mùa tựu trường về mang theo bao cảm xúc. Trẻ nhỏ háo hức, cha mẹ tất bật, còn người đã qua tuổi học trò thì bồi hồi nhớ lại những ngày mong ngóng đến trường.

Bãi nhiệm chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đối với nhà thơ Nguyễn Quang Thiều 24/08/2026 17:58 Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam vừa thông báo bãi nhiệm chức danh Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ X (2020 - 2025) đối với nhà thơ Nguyễn Quang Thiều.

Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh 24/08/2026 15:20 Xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) còn lưu giữ nhiều giếng cổ được cho là mang dấu ấn kỹ thuật xây dựng Chăm Pa. Đặc biệt, nguồn nước ở đây hầu như không bao giờ cạn.

Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè 24/08/2026 13:50 Thời điểm này, các đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang sôi nổi tổ chức tổng kết sinh hoạt hè, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để các em thiếu nhi bước vào năm học mới.

Các địa phương tổ chức đón bằng xếp hạng Di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh 24/08/2026 11:29 Được công nhận Di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời là cơ sở quan trọng các địa phương ở Hà Tĩnh bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào về cội nguồn cho các thế hệ con cháu.

Về vùng đất kể chuyện bằng di sản 24/08/2026 09:00 Trong tổng số 704 di tích ở Hà Tĩnh, xã Cổ Đạm có tới 42 di tích, cùng nhiều lễ hội, loại hình văn hóa dân gian được gìn giữ qua nhiều thế hệ, tạo nên nét riêng cho vùng đất giàu truyền thống này.

Podcast tản văn: Hạt vừng nhớ mẹ 23/08/2026 19:00 Tản văn “Hạt vừng nhớ mẹ” như lời nhắc dịu dàng, hãy biết trân trọng và yêu thương khi mẹ vẫn còn ở bên.

Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức 23/08/2026 17:44 Đền Đức Thánh Cả ở thôn Đức Hương, xã Thượng Đức, Hà Tĩnh, thờ thần “Đương niên hành khiển Thái tuế chí đức Tôn thần, Thượng thượng đẳng Đại vương” - vị thần cai quản, giám sát và ghi chép những việc làm của con người trong từng năm.