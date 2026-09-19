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Cổ Đạm đón nhận bằng xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh nhà thờ Phạm Hữu Cảnh

Đức Đồng
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(Baohatinh.vn) - Việc xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh nhà thờ Phạm Hữu Cảnh thể hiện sự tri ân những bậc tiền nhân đã có công với quê hương, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản.

Sáng 19/9, xã Cổ Đạm tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh đối với nhà thờ Phạm Hữu Cảnh.

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Lãnh đạo Sở VHTT&DL trao bằng xếp hạng bằng xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh đối với nhà thờ Phạm Hữu Cảnh cho xã Cổ Đạm và đại diện nhà thờ.

Theo tư liệu gia phả, Phạm Hữu Cảnh sinh tại thôn Phú Nhiêu, xã Phú Lạp, tổng Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, nay thuộc địa bàn xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh. Ông sống vào khoảng thế kỷ XVII, trong bối cảnh đất nước có nhiều biến động.

Từ những năm tháng tham gia quân ngũ, thực hiện nhiệm vụ tuần phòng, bảo vệ tuyến đường thủy và hậu cần tại khu vực cửa ngõ sông Lam, Phạm Hữu Cảnh từng bước tạo được dấu ấn trong đời sống xã hội địa phương. Sau thời gian binh nghiệp, ông được giao giữ chức Cai Tổng tổng Cổ Đạm.

Ở cương vị này, ông được ghi nhận có những đóng góp trong việc ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất, khai khẩn ruộng đất, giữ gìn an ninh trật tự và củng cố phong hóa làng xã. Những đóng góp đó được triều đình ghi nhận bằng việc phong tước An Nghĩa hầu.

Sau khi Phạm Hữu Cảnh qua đời, Nhân dân và con cháu lập nơi thờ phụng, thường xuyên hương khói. Đặc biệt, tại nhà thờ hiện còn lưu giữ hai đạo sắc phong dưới triều vua Khải Định.

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Nhà thờ Phạm Hữu Cảnh tọa lạc tại thôn Hoa Phú, xã Cổ Đạm.

Trải qua chiến tranh và những biến động của thời gian, công trình thờ tự cũ từng bị hư hại. Các thế hệ con cháu trong dòng họ đã nhiều lần đóng góp công sức, kinh phí để phục hồi, tôn tạo nhà thờ, tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn và gìn giữ di sản của cha ông. Hằng năm, vào ngày 15 tháng 7 âm lịch, con cháu hậu duệ từ nhiều nơi trở về nhà thờ tổ chức lễ giỗ, dâng hương tưởng niệm.

Ngày 13/8/2026, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 2058/QĐ-UBND về việc xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh đối với nhà thờ Phạm Hữu Cảnh.

Đây là sự ghi nhận những giá trị lịch sử, văn hóa của nhà thờ Phạm Hữu Cảnh, thể hiện sự tri ân những bậc tiền nhân đã có công với quê hương, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản.

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Tags:

#Di tích lịch sử #nhà thờ Phạm Hữu Cảnh #phát huy các giá trị di sản

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