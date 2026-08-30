Cuộc đua nhạc yêu nước mừng Quốc khánh 2/9

Lê Xuân Nghi lần đầu viết nhạc cổ động

Ca sĩ Lê Xuân Nghi vừa phát hành MV Mang hồn Việt đi muôn nơi do chính cô sáng tác và thể hiện. Sản phẩm hướng đến kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

Lê Xuân Nghi viết ca khúc từ đầu tháng 7, thời điểm nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hướng về ngày lễ lớn của đất nước. Cô khai thác cộng đồng người Việt gìn giữ văn hóa khi sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài.

“Mỗi ngày sử dụng mạng xã hội, đọc báo và nghe chia sẻ từ bạn bè, người thân, tôi nhận ra người Việt Nam dù đi xa vẫn luôn có cách gìn giữ hồn cốt dân tộc, tự hào giới thiệu đến bạn bè quốc tế theo nhiều cách”, Lê Xuân Nghi nói.

Mang hồn Việt đi muôn nơi phối theo phong cách pop-rock với tiết tấu nhanh, dồn dập và nhiều đoạn cao trào. Ca khúc khác với những sáng tác thiên về dòng pop, ballad mà Xuân Nghi từng theo đuổi.

Á quân Giọng hát Việt 2012 cho biết cô muốn thử thách bản thân ở cả hai vai trò sáng tác và trình diễn. “Tôi quyết định tự thể hiện vì muốn bổ sung cho mình một ca khúc cổ động mới mẻ, gần với khán giả hôm nay”, cô chia sẻ.

Phần hình ảnh của MV sử dụng màu đỏ làm tông chủ đạo. Lê Xuân Nghi xuất hiện trong áo dài trắng, trình diễn trong không gian có các họa tiết gợi nhắc lịch sử và văn hóa dân tộc. Hình ảnh về TPHCM hiện đại được đưa vào phần cuối, nối câu chuyện nguồn cội với đời sống hôm nay.

Lê Xuân Nghi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật TPHCM. Ngoài vị trí á quân Giọng hát Việt 2012, cô từng giành ngôi á quân Hãy nghe tôi hát 2019. Nữ ca sĩ bắt đầu giới thiệu các sáng tác riêng từ Nơi ta bắt đầu năm 2015, duy trì biểu diễn tại các chương trình cộng đồng và sân khấu nghệ thuật chính luận.

Tấp nập đường đua âm nhạc dịp 2/9

Trước Lê Xuân Nghi, Hoàng Quyên phát hành MV Chung nhịp hòa ca tối 18/8. Ca khúc do nữ ca sĩ sáng tác, có sự góp giọng của con gái Luna. Đây là lần đầu hai mẹ con cùng xuất hiện trong một sản phẩm âm nhạc.

Hoàng Quyên bắt đầu câu chuyện về Tổ quốc từ tình mẫu tử và những điều gần gũi trong gia đình. Ca khúc mở đầu bằng âm hưởng lời ru cùng tiếng hát của dàn hợp xướng thiếu nhi, sau đó chuyển sang không gian âm nhạc rộng và mạnh hơn. Nữ ca sĩ đặt tình yêu đất nước trong mối liên hệ với con người, gia đình, ký ức và cảm giác thuộc về một quê hương.

Thử nghiệm đáng chú ý khác là MV Hoa sen Việt Nam của nhạc sĩ Thái Nguyên, do ca sĩ ảo AI/T Ái Trinh thể hiện. Sản phẩm phát hành giữa tháng 8, sử dụng hình tượng hoa sen để nói về vẻ đẹp, sức sống và khả năng vươn lên của con người Việt Nam. Việc đưa ca sĩ ảo vào sản phẩm về quê hương cũng tạo thêm một màu sắc công nghệ cho nhóm ca khúc phát hành dịp 2/9.

Hoàng Quyên, Nguyễn Văn Chung và Duyên Quỳnh nhảy vào cuộc đua nhạc Việt dịp lễ 2/9.

Ngày 22/8, Duyên Quỳnh giới thiệu MV Việt Nam gấm vóc rạng ngời. Ca khúc do cô tự sáng tác, từng được trình diễn vào đêm giao thừa trước khi hoàn thiện thành MV. Phần hình ảnh đưa khán giả đi qua Cột cờ Hà Nội, Vịnh Hạ Long, vùng núi Tây Bắc và chợ nổi miền Tây. Duyên Quỳnh lần lượt hóa thân thành cô gái vùng cao, người phụ nữ trong áo bà ba và thiếu nữ dân tộc Khmer.

Cùng ngày, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Tùng Dương phát hành Khát vọng vinh quang. Ca khúc ban đầu được viết để cổ vũ đội tuyển Việt Nam trước hai trận chung kết ASEAN Cup 2026 nhưng có nội dung phù hợp không khí Quốc khánh.

Đây là ca khúc bóng đá đầu tiên của Nguyễn Văn Chung. Nhạc sĩ cho phép cá nhân, tổ chức sử dụng miễn phí trong các hoạt động cổ vũ không nhằm mục đích thương mại. Tối 26/8, Tùng Dương trình diễn ca khúc trước hơn 40.000 khán giả tại sân Mỹ Đình, trước trận chung kết lượt về giữa Việt Nam và Thái Lan.

Ở hướng tiếp cận khác, Kelvin Chính thực hiện Trường ca Tổ quốc gồm năm chương: Theo dấu chân Người, Đêm trường đất nước, Đất nước đứng lên, Hồi tưởng và Việt Nam bừng sáng. Tác phẩm sử dụng ngôn ngữ giao hưởng thính phòng, do Đào Tố Loan và Hoàng Viết Danh thể hiện.

Kelvin Chính dành hai tháng sáng tác và nhiều tháng cho các khâu phối khí, thu âm, hợp xướng. Thay vì làm một ca khúc ngắn, nghệ sĩ trẻ lựa chọn trường ca để tái hiện hành trình lịch sử từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập đến hình ảnh đất nước trong hòa bình, phát triển.

Ngày 28/8, ca sĩ, nhạc sĩ Dương Quốc Hưng phát hành Bầu trời Tổ quốc với sự góp giọng của NSND Thanh Hoa và giọng ca nhí Nhím V. Ba giọng hát đại diện cho ba thế hệ, thể hiện sự tiếp nối trong tình yêu quê hương.

Dương Quốc Hưng đảm nhận từ sáng tác, thể hiện đến lên ý tưởng và đạo diễn MV. Sản phẩm được ghi hình trong 28 ngày tại Hà Nội, Hà Giang, TPHCM, Côn Đảo và Cà Mau. Hình ảnh chiếc ba lô đỏ gắn lá cờ Tổ quốc theo nam ca sĩ suốt hành trình trở thành chi tiết kết nối các vùng miền.

Bên cạnh sáng tác mới, Đoàn Văn công Quân chủng Phòng không - Không quân ra mắt hai MV Tên lửa ta đánh rất hay của nhạc sĩ Huy Thục và Sẵn sàng bắn của nhạc sĩ Tô Hải. Hai ca khúc truyền thống được phối khí, dàn dựng và thể hiện lại bởi các nghệ sĩ, chiến sĩ trẻ, hướng đến kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tạo nên sự sôi động của nhạc Việt.