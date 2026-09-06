Đại diện Việt Nam dừng chân ở Top 6 Hoa hậu Thế giới 2026

Kết quả cuối cùng, đại diện Cộng hòa Dominica - Joheirry Mola đã xuất sắc đăng quang Hoa hậu Thế giới 2026.

Á hậu 2 là đại diện Malaysia - Taanusiya Chetty còn Á hậu 1 thuộc về người đẹp Tây Ban Nha - Elisabeth Reynés.

Đại diện Cộng hòa Dominica - Joheirry Mola đã xuất sắc đăng quang Hoa hậu Thế giới 2026 (Ảnh: Ban tổ chức)

Bảo Ngọc dừng chân ở Top 6 nhưng đây cũng là thành tích tốt nhất của đại diện Việt Nam tại đấu trường Hoa hậu Thế giới.

Top 6 gồm đại diện của Nigeria, Malaysia, Việt Nam, Cộng hòa Dominica, Tây Ban Nha, Nam Phi.

Trong đó, đại diện Nigeria thắng phần thi Bình chọn của khán giả còn đại diện của Malaysia thắng phần thi Dự án nhân ái, cả 2 lọt thẳng Top 6 chung cuộc.

Để quyết định 3 vị trí cuối cùng, 6 người đẹp tiếp tục bước vào phần thi ứng xử. Mỗi thí sinh nhận được câu hỏi riêng từ một giám khảo bất kỳ.

Bảo Ngọc nhận được câu hỏi về định nghĩa về sự thành công. Cô trả lời bằng tiếng Anh, ngắn gọn.

Cô nói: “Bố mẹ tôi chính là những tấm gương sáng định nghĩa về thành công với tôi. Con yêu bố mẹ. Tôi từng chứng kiến cha mẹ dành vô số đêm trong phòng cấp cứu để cứu sống người khác.

Tôi không theo nghiệp bác sĩ giống như cha mẹ mà muốn cống hiến theo một con đường khác. Tôi chọn trở thành một nhà hoạch định chính sách. Tôi đã chứng kiến nhiều cộng đồng mất nhà cửa, mất đất đai vì những vấn đề toàn cầu.

Tôi không muốn mang đến những món quà vật chất, tôi muốn mang đến hy vọng. Và hy vọng của tôi đặt vào những người trẻ, họ là thế hệ đang hy vọng có một tương lai ổn định, thành công và công bằng hơn”.

Đại diện Việt Nam Bảo Ngọc đã xuất sắc lọt Top 6 (Ảnh: Ban tổ chức).

Top 6 chung cuộc (Ảnh: Ban tổ chức).

Top 12 Hoa hậu Thế giới 2026

Trước đó, Top 12 Hoa hậu Thế giới 2026 gồm: Malaysia, Zimbabwe, Brazil, Cộng hòa Dominica, Philippines, Việt Nam, Nam Phi, Zambia, Pháp, Tây Ban Nha, Nigeria, Eritrea.

Ở phần này, Bảo Ngọc nhận được câu hỏi: “Điều gì ở quê hương mà bạn muốn thế giới biết đến?”.

Cô chia sẻ ước mơ được trở thành đại diện đầu tiên của Việt Nam giành vương miện Hoa hậu Thế giới, có cơ hội giúp đỡ những mảnh đời khó khăn trong cộng đồng. Cô cũng hy vọng tiếp tục hoàn thành việc học tập về chính sách môi trường, phát triển bền vững, quản trị công và các vấn đề môi trường tại Đại học Colombia trong tương lai.

Các thí sinh trong Top 12 đều mong muốn được đóng góp cho cộng đồng, thúc đẩy tình yêu thương trên toàn thế giới.

Đại diện 18 tuổi của Philippines có màn phát biểu tự tin và đầy đủ, nhận được tràng pháo tay từ mọi người. Đại diện Philippines nói về sự đa dạng trên thế giới về việc mình là một người có nhiều dòng máu trong người, mong muốn được phát huy sức mạnh của tinh thần đoàn kết mà tổ chức Hoa hậu Thế giới đã và đang phát triển những năm qua.

Trước đó, Top 40 Miss World 2026 cũng gây nhiều bất ngờ khi các ứng viên sáng giá như thí sinh Cộng hòa Séc, Đan Mạch đều không có mặt trong danh sách này.

Bảo Ngọc được nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế đánh giá cao

Năm 2025, Bảo Ngọc được lựa chọn trở thành đại diện Việt Nam tại Miss World lần thứ 73, thay vì thi tuyển thông qua một cuộc thi nhan sắc trong nước.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc (SN 2001) lớn lên tại Cần Thơ và là một trong những người đẹp Việt Nam có hồ sơ nổi bật trên đấu trường quốc tế. Cô cao khoảng 1,86m, tốt nghiệp loại giỏi ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TPHCM và từng đạt IELTS 8.0.

Bảo Ngọc được công chúng biết đến rộng rãi sau khi giành danh hiệu Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022. Cùng năm, cô đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022, trở thành người Việt Nam đầu tiên giành danh hiệu này.

Bên cạnh lợi thế về chiều cao và khả năng trình diễn, Bảo Ngọc gây chú ý với các hoạt động liên quan đến môi trường, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Cô sáng lập tổ chức Gen Zero, hướng đến việc nâng cao nhận thức của người trẻ về các vấn đề môi trường.

Tại Miss World 2026, cô tiếp tục sử dụng dự án này trong phần Head-to-Head Challenge, qua đó truyền tải thông điệp về trách nhiệm của thế hệ trẻ trước biến đổi khí hậu.

Ngay trước giờ diễn ra chung kết, Bảo Ngọc cũng nhận được đánh giá tích cực từ nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế. Missosology và Sash Factor đều đưa đại diện Việt Nam lên vị trí số một trong bảng dự đoán cuối cùng, cho thấy kỳ vọng lớn dành cho cô trước giờ G.

Trước Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Việt Nam có một số người đẹp đạt thành tích cao tại cuộc thi như Lan Khuê (Top 11), Lương Thùy Linh (Top 12), Đỗ Thị Hà (Top 13) và Đỗ Mỹ Linh (Hoa hậu Nhân ái, Top 40).

Miss World 2026 được tổ chức tại Việt Nam từ ngày 8/8 đến 5/9. Cuộc thi mang chủ đề Vietnam - Timeless Charm (Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận), với hành trình đi qua ba địa phương gồm Quảng Ninh, Hải Phòng và Khánh Hòa.

Các đại diện được chia thành 4 khu vực gồm châu Phi, châu Mỹ & Caribbean, châu Á & Thái Bình Dương và châu Âu. Cuộc thi lần lượt lựa chọn Top 40, Top 20, Top 12 và Top 6 trước khi tìm ra chủ nhân của chiếc vương miện.

Ở vòng Top 40, thành tích tại các phần thi phụ đóng vai trò quan trọng. Những thử thách phụ tạo ra các suất đặc cách vào vòng trong. Những vị trí còn lại được quyết định bởi ban giám khảo dựa trên đánh giá tổng thể.

Format của cuộc thi phản ánh rõ triết lý “Beauty With a Purpose - Sắc đẹp vì một mục đích”, đề cao một ứng viên không chỉ có ngoại hình mà còn sở hữu trí tuệ, tài năng, khả năng giao tiếp, sức ảnh hưởng và tinh thần cộng đồng.

Miss World (Hoa hậu Thế giới) là một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế lâu đời và có sức ảnh hưởng nhất thế giới. Được tổ chức lần đầu tại Anh vào năm 1951, cuộc thi do Eric Morley sáng lập. Trải qua hơn bảy thập kỷ, Miss World phát triển từ một cuộc thi nhan sắc thành một sân chơi quốc tế đề cao sắc đẹp, trí tuệ, tài năng và trách nhiệm xã hội. Một trong những dấu ấn quan trọng nhất của cuộc thi là sự ra đời và phát triển của thông điệp “Beauty With a Purpose - Sắc đẹp vì một mục đích”, nhấn mạnh vai trò của các hoa hậu trong những hoạt động nhân đạo, cộng đồng và xã hội. Đây cũng là điểm khác biệt quan trọng trong bản sắc của Miss World so với nhiều cuộc thi sắc đẹp quốc tế khác.