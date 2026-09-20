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Văn hóa - Giải trí

Podcast: Nhớ tết Trung thu xưa

Trần Đức Cường.
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(Baohatinh.vn) - Cuộc sống không ngừng đổi thay, con trẻ giờ đây có nhiều đồ chơi hiện đại, đẹp mắt. Thế nhưng, trong ký ức nhiều người, những chiếc đèn Trung thu tự làm vẫn mang ý nghĩa đặc biệt.

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