Ra mắt CLB Văn học Nghệ thuật Thanh Hiên

(Baohatinh.vn) - CLB Văn học Nghệ thuật Thanh Hiên - trực thuộc Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh sẽ là không gian sinh hoạt văn hóa - nghệ thuật, lan tỏa các giá trị văn hóa quê hương đến cộng đồng.
Sáng 4/10, tại xã Nghi Xuân, CLB Văn học Nghệ thuật Thanh Hiên tổ chức lễ ra mắt và công bố mục đích, định hướng hoạt động của CLB.
Các đại biểu tham dự buổi lễ.
Với phương châm “Kết nối – Sáng tạo – Cống hiến – Lan tỏa”, CLB Văn học Nghệ thuật Thanh Hiên được thành lập nhằm tập hợp, kết nối những người yêu văn học nghệ thuật đang sinh sống tại địa phương với những người cùng chung niềm đam mê khắp mọi miền đất nước.
CLB tạo môi trường để những người yêu văn học nghệ thuật giao lưu, học hỏi, sáng tác và nghiên cứu; qua đó góp phần gìn giữ, phát huy và lan tỏa những giá trị văn hóa của quê hương Tiên Điền, Nghi Xuân, Đan Hải và Cổ Đạm. Hoạt động theo hướng học thuật nhưng không tách rời đời sống, CLB lấy sáng tạo làm nền tảng, lấy cống hiến làm động lực để mỗi tác phẩm không chỉ là tiếng nói của người sáng tác mà còn có thể đến gần hơn với cộng đồng, với quê hương.
Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lĩnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, mong muốn CLB Thanh Hiên sẽ trở thành nơi gặp gỡ của những người yêu văn học nghệ thuật, nơi những ý tưởng được sẻ chia, cảm hứng được khơi nguồn và những giá trị văn hóa của quê hương được tiếp nối, lan tỏa. Từ đó, văn học nghệ thuật có thêm một không gian để đến gần hơn với đời sống và cộng đồng.
Thay mặt Ban cố vấn CLB Thanh Hiên, Tiến sĩ Võ Hồng Hải bày tỏ tin tưởng, bằng nhiệt huyết và niềm đam mê văn học nghệ thuật, các thành viên sẽ cùng vun đắp để CLB ngày càng phát triển; trở thành nơi gặp gỡ, giao lưu, trao đổi học thuật và kết nối những người cùng chung tình yêu với văn học nghệ thuật trong và ngoài tỉnh.
Hiện nay, CLB có 30 thành viên, trong đó có 5 nhà khoa học tham gia vào Ban cố vấn CLB. Không chỉ là nơi gặp gỡ của những người yêu văn học nghệ thuật, CLB còn hướng tới kết nối các thế hệ, để những giá trị văn hóa quê hương tiếp tục được vun bồi và lan tỏa.
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