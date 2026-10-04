Nhiều hoạt động đặc sắc sẽ diễn ra tại lễ hội đền Chợ Củi năm 2026

Theo Kế hoạch số 4278/KH-UBND ngày 30/9/2026 của UBND xã Nghi Xuân, lễ hội đền Chợ Củi năm nay được tổ chức theo quy mô cấp xã mở rộng. Các hoạt động diễn ra từ ngày 8/11/2026 đến ngày 22/11/2026 (tức từ ngày 30/9 đến 14/10 âm lịch) tại Di tích quốc gia đền Chợ Củi và sân nhà văn hóa, thể thao thôn Lam Sơn.

Đền Chợ Củi (xã Nghi Xuân).

Chương trình lễ hội gồm 2 phần. Phần hội diễn ra từ ngày 8/11 đến 22/11, với các hoạt động như: giải bóng chuyền da nam mở rộng; tổ chức gian trưng bày sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền và các hoạt động giao lưu thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tại khuôn viên đền…

Phần lễ tập trung trong hai ngày 17 và 18/11. Cụ thể, ngày 17/11 có các hoạt động: lễ rước cấp thủy (8h30), lễ cúng tiên thường (15h - 17h), chương trình nghệ thuật (19h30 - 22h) và lễ cúng yết cáo, sang canh (23h30).

Các lễ rước trên bộ và trên sông trong Lễ hội Đền Chợ Củi. Ảnh:Tư liệu

Ngày chính hội 18/11 diễn ra các hoạt động gồm: lễ rước kiệu Hoàng vi hành (7h), lễ khai mạc chính thức (8h), lễ cúng, tế (10h) và lễ Mông Sơn thí thực - chẩn tế cô hồn (21h).

Lễ hội đền Chợ Củi năm 2026 không chỉ tri ân công đức Đức Quan Hoàng Mười và các vị phúc thần, mà còn góp phần bảo tồn di sản tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt. Đây cũng là dịp lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", quảng bá văn hóa, con người Nghi Xuân nói riêng và Hà Tĩnh nói chung, góp phần thúc đẩy phát triển loại hình du lịch văn hóa tâm linh trên địa bàn.