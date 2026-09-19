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32 tác phẩm đạt giải Cuộc thi Viết - Vẽ tuổi học trò lần thứ XIV

Hương Ly
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(Baohatinh.vn) - Cuộc thi Viết – Vẽ tuổi học trò Hà Tĩnh góp phần khơi nguồn sáng tạo, bồi đắp tình yêu và phát hiện, nâng đỡ những năng khiếu về văn chương nghệ thuật ở lứa tuổi học đường.

Sáng nay, Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Tỉnh đoàn tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Viết - Vẽ tuổi học trò lần thứ XIV.

Sau gần 4 năm phát động, Cuộc thi Viết - Vẽ tuổi học trò lần thứ XIV đã nhận được hàng nghìn tác phẩm của các em học sinh trong toàn tỉnh gửi về dự thi. Trong đó, có 1.267 tác phẩm tranh vẽ, hơn 500 bài thơ, truyện ngắn, tản văn.

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Các đại biểu tham dự lễ tổng kết cuộc thi Viết - Vẽ tuổi học trò lần thứ XIV

Ở thể loại văn xuôi, nhiều truyện ngắn, tản văn được đánh giá có dung lượng khá dày dặn, khai thác chất liệu đời sống gắn với ký ức tuổi thơ, gia đình, xóm làng, nhà trường. Trong các truyện ngắn, các em đã biết cách tổ chức kết cấu, tạo tình huống truyện mang nhiều biến cố bất ngờ, thúc đẩy sự phát triển của truyện và khơi gợi sự hứng thú cho người đọc. Bút pháp nghệ thuật mộc mạc nhưng giàu chất trữ tình; văn phong dung dị, tự nhiên, ngôn từ gần gũi, qua đó tạo nên những trang viết chân thực và giàu cảm xúc như: Bạn tôi, Mẹ của nó, Tết quê, Trăng nơi phố thị, Chuyện anh tôi, Bức thư của mẹ…

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Tiến sỹ Nguyễn Tùng Lĩnh - Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT phát biểu tại buổi lễ tổng kết cuộc thi

Ở thể loại thơ, các tác phẩm dự thi cho thấy sự đa dạng về lứa tuổi, cảm xúc và cách cảm nhận thế giới của các em. Từ tình yêu gia đình, quê hương, thầy cô, bạn bè, ký ức tuổi thơ đến những rung động trước thiên nhiên, mỗi bài thơ đều thể hiện tâm hồn trong trẻo và khả năng quan sát đời sống khá tinh tế, tiêu biểu có một số bài thơ như: Mùa nhớ, Lời ru của mẹ, Xuân về, Hạt nắng cuối ngày, Nụ cười của mẹ….

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Một số tác phẩm tranh đạt giải tại cuộc thi

Thể loại mỹ thuật có số lượng tác phẩm dự thi lớn nhất với 1.267 bức tranh, gây ấn tượng bởi màu sắc tươi sáng, bố cục sáng tạo, cách thể hiện mạnh dạn bằng cảm xúc chân thành và tự nhiên.

Qua mỗi bức tranh, thế giới hiện lên qua góc nhìn trẻ thơ trong sáng, hồn nhiên, giàu trí tưởng tượng. Những đề tài vốn rất quen thuộc như quê hương, gia đình, thầy cô, thiên nhiên hay cuộc sống hàng ngày qua nét vẽ của các em trở nên mới mẻ và giàu cảm xúc với một số tác phẩm như: Ngôi nhà cây, Phố nơi em ở, Khúc đồng dao dưới tán xanh…

Ban Tổ chức đã trao 32 giải cá nhân trong đó có 2 giải A, 5 giải B, 9 giải C, 16 giải khuyến khích; trao 2 giải đồng đội cho Trường THCS Lê Văn Thiêm và Trường THCS Hà Linh, là hai đơn vị có nhiều tác phẩm tham gia dự thi và có nhiều em học sinh đạt giải.

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Ban Tổ chức trao 2 giải A...
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... trao 5 giải B...
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.... 9 giải C...
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... và 16 giải khuyến khích cho các tác giả.
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Ban Tổ chức trao 2 giải đồng đội cho Trường THCS Lê Văn Thiêm, phường Thành Sen và Trường THCS Hà Linh, xã Hà Linh.

Giải A cuộc thi Viết - Vẽ tuổi học trò thuộc về 2 em Hoàng Bảo Châu, Lớp 11 Toán1, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh với chùm truyện ngắn: Bạn tôi, Mẹ của nó, Mật mã 00.00 giờ đêm, Lỳ xì của em, Cha… và em Trần Tuệ Nhi – Lớp 1A, Trường Tiểu học Hương Khê, xã Hương Khê với tác phẩm tranh: Ngôi nhà cây.

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Tags:

#cuộc thi viết vẽ tuổi học trò #văn học nghệ thuật #sáng tạo

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