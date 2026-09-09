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Những điều đặc biệt về tượng Phật cao nhất thế giới tạc vào núi ở Trung Quốc

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Bức tượng Phật khắc vào vách đá cao nhất thế giới hiện nay là tượng Phật Di Lặc được tạc vào vách đá Thê Loan của núi Lăng Vân ở thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên.

Những ngày qua, thông tin về tượng Phật cao 81m khắc vào vách đá núi Sam ở An Giang sắp phá kỷ lục thế giới, nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận.

Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng trở thành tượng Phật khắc vào vách đá cao nhất thế giới, vượt Lạc Sơn Đại Phật ở Trung Quốc (Ảnh: Hoàng Duật).
Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng trở thành tượng Phật khắc vào vách đá cao nhất thế giới, vượt Lạc Sơn Đại Phật ở Trung Quốc (Ảnh: Hoàng Duật).

Được biết, công trình tượng Phật Thích Ca ngồi thiền được khắc trực tiếp vào vách đá là hạng mục trọng điểm trong quần thể Công viên Văn hóa núi Sam. Công trình được khởi công từ tháng 3/2015, dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Sau khi hoàn thiện, bức tượng sẽ chính thức vượt qua kỷ lục của tượng Phật Di Lặc cao 71m tạc vào vách đá Thê Loan của núi Vân Lăng ở thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc).

Pho tượng khổng lồ ở Trung Quốc hoàn thành sau gần một thế kỷ

Tượng Phật Di Lặc của Trung Quốc vốn được xây dựng từ thời Đường, đến nay vẫn giữ nguyên vẻ tinh xảo dù đã trải qua hơn 1.000 năm lịch sử.

Tài liệu cổ ghi lại, việc khởi công tạc tượng bắt đầu từ năm 713 thời Đường Huyền Tông do một nhà sư là Hòa thượng Hải Thông chỉ huy. Ông vốn là một hòa thượng tu tại chùa Lăng Vân thuộc dãy núi cùng tên.

Theo tương truyền, trước khi Lạc Sơn Đại Phật được xây dựng, nước sông ở khu vực này chảy rất xiết nên thường xuyên xảy ra tai nạn đắm tàu thuyền.

Lượng khách tham quan đông nghịt (Ảnh: WJ).
Lượng khách tham quan đông nghịt (Ảnh: WJ).

Chứng kiến những cảnh tai ương, Hòa thượng Hải Thông rất đau xót. Nhà sư đã phát nguyện xây dựng tượng Phật với hy vọng sức mạnh của Phật pháp sẽ giúp nước sông trở nên hiền hòa hơn, tạo điều kiện thuận lợi để tàu bè đi lại.

Tuy nhiên, công trình nhiều lần bị trì hoãn do thiếu nguồn kinh phí. Tới năm 788 thời Đường Đức Tông, công trình mới được tiếp tục. Nhờ sự nỗ lực của 3 thế hệ, sau gần 90 năm, cuối cùng Lạc Sơn Đại Phật mới hoàn thành.

Do đây là bức tượng Phật tạc đá lớn nhất nên được người dân gọi là Lạc Sơn Đại Phật. Còn ngôi chùa Lăng Vân cũng được đổi tên thành chùa Đại Phật.

Những điều đặc biệt khiến du khách kinh ngạc

Điều gây ấn tượng đầu tiên ở Lạc Sơn Đại Phật là quy mô đồ sộ. Pho tượng được tạo hình trong tư thế ngồi, hai tay đặt trên đầu gối, gương mặt hướng ra dòng sông phía trước.

Riêng phần đầu tượng cao khoảng 15m. Hai hàng lông mày dài tới 5,5m. Theo các tài liệu giới thiệu về công trình, kích thước một bàn chân của tượng lớn đến mức khoảng 100 người có thể cùng ngồi lên.

Không chỉ có kích thước khổng lồ, những chi tiết được chạm khắc trên pho tượng cũng cho thấy trình độ kỹ thuật đáng kinh ngạc của người xưa.

Đáng chú ý nhất là phần tóc với 1.021 lọn tóc xoắn ốc được tạc riêng biệt trên đầu tượng. Khuôn mặt Phật được tạo hình với nụ cười hiền từ, đôi mắt hướng xuống dòng sông, tạo cảm giác vừa uy nghiêm vừa thanh tịnh.

Hai bên tượng là hai vị hộ pháp cao khoảng 16m, rộng khoảng 6m. Các nhân vật được khắc họa trong chiến bào, tay cầm pháp khí, tạo thành tổng thể hài hòa quanh pho tượng chính.

Bên cạnh đó, trong dân gian địa phương tồn tại một câu chuyện thú vị. Từ khi Lạc Sơn Đại Phật được hoàn thành, tình trạng đắm tàu thuyền tại khu vực này giảm đáng kể.

Nếu truyền thuyết lý giải điều đó bằng sức mạnh của Phật pháp, các nhà nghiên cứu lại đưa ra cách giải thích dựa trên góc độ khoa học từ những tác động vật lý trong quá trình thi công.

Khi tạc pho tượng khổng lồ vào vách núi, một lượng lớn đá bị đẽo gọt và bóc tách khỏi sườn núi. Phần vật liệu này rơi xuống và lắng đọng dưới dòng sông, có thể làm thay đổi một phần địa hình đáy và hướng dòng chảy. Nhờ đó, dòng nước tại khu vực có thể trở nên thuận lợi hơn cho hoạt động đi lại của tàu thuyền.

Đến nay, câu chuyện này trở thành một trong những điểm thú vị nhất khi tìm hiểu về Lạc Sơn Đại Phật. Một công trình được khởi dựng từ niềm tin tôn giáo, nhưng đồng thời có thể tạo ra những tác động thực tế đối với môi trường xung quanh.

Suốt hàng chục năm qua, công trình đã trở thành điểm đến tham quan thu hút khách du lịch trong và ngoài nước tới chiêm bái, tỏ lòng thành kính. Tháng 12/1996, khu vực Nga Mi Sơn, bao gồm cả nơi có Lạc Sơn Đại Phật tọa lạc, được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.

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Tags:

#tượng Phật #kỷ lục thế giới #núi Sam #An Giang #Lạc Sơn Đại Phật #tượng khắc đá #du lịch

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