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Văn hóa - Giải trí

Podcast tản văn: Tháng 10 và những mùa bão lũ

Nguyễn Bá Thuyết
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(Baohatinh.vn) - Với người miền Trung, tháng 10 không chỉ mang sắc thu và cái se lạnh mà còn gợi ký ức về bao mùa mưa bão. Xa quê hơn 45 năm, tác giả Nguyễn Bá Thuyết vẫn mang theo những ký ức ấy.

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