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Xây dựng 'Ngày Văn hóa Việt Nam' trở thành thương hiệu văn hóa quốc gia

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Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 9636/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về công tác triển khai Kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam”.

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Hình ảnh tại Lễ khai mạc Lễ hội Sen năm 2026, ngày 26/6/2026 tại Vườn hoa Lý Tự Trọng, Hà Nội. (Ảnh MINH DUY)

Văn bản nêu: Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm “Ngày Văn hóa Việt Nam-24/11”; giai đoạn 2026-2030 (tại Quyết định số 1111/QĐ-TTg ngày 19/6/2026).

Nhằm đưa Ngày Văn hóa Việt Nam thật sự trở thành ngày hội của toàn dân, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến và phát huy sức mạnh nội sinh của văn hóa, con người Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu: Việc tổ chức "Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026” phải bảo đảm trang trọng, thiết thực, có chiều sâu, có sức lan tỏa; phải tạo được dấu ấn mới về cách tổ chức các sự kiện văn hóa có ý nghĩa quốc gia, góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng về phát triển văn hóa và xây dựng con người Việt Nam.

Cần đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức, kiên quyết chấm dứt tình trạng hành chính hóa; chuyển hình thức tổ chức dưới dạng lễ kỷ niệm, hội nghị trong hội trường sang các không gian công cộng (quảng trường, phố đi bộ, di tích văn hóa-lịch sử, bảo tàng, công viên, nhà văn hóa thôn/bản...) với các chuỗi hoạt động trải nghiệm thực chất ngoài cộng đồng... Các hoạt động kỷ niệm phải thể hiện được bản sắc văn hóa Việt Nam, đồng thời phản ánh tinh thần đổi mới, sáng tạo, hội nhập và khát vọng phát triển đất nước; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo; gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ phát triển văn hóa với phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, du lịch di sản và kinh tế số; lấy hiệu quả hưởng thụ văn hóa của Nhân dân và mức độ lan tỏa xã hội làm thước đo đánh giá kết quả thực hiện.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương xây dựng Kế hoạch tổng thể tổ chức sự kiện kèm theo bộ nhận diện Ngày Văn hóa Việt Nam (logo, khẩu hiệu, ấn phẩm và thông điệp truyền thông) để sử dụng thống nhất trên toàn quốc và trên môi trường số. Trong đó, làm rõ chủ đề, thông điệp, nội dung, quy mô, địa điểm, hoạt động trọng tâm, bảo đảm ngắn gọn, cô đọng, có điểm nhấn, có sản phẩm đặc trưng, tránh dàn trải; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5/10/2026.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nghiên cứu tổ chức các hoạt động “Ngày Văn hóa Việt Nam” tại một số địa bàn phù hợp, gắn với ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố căn cứ Kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai cụ thể của địa phương mình.

nhandan.vn
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#Ngày Văn hóa Việt Nam #Bộ VH-TT&DL #Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà

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