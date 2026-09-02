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Văn hóa - Giải trí

"Quý tử vượt giàu": Giả nghèo dạy con

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Phim "Quý tử vượt giàu" gây cười nhờ câu chuyện vợ chồng đại gia (Thu Trang, Tiến Luật đóng) dàn dựng cuộc sống nghèo khó để dạy con.

Tác phẩm ra rạp dịp nghỉ lễ 2/9, đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Phim được làm lại từ kịch bản gốc Successor - từng là hiện tượng phòng vé Trung Quốc năm 2024 với doanh thu gần 470 triệu USD.

Đôi vợ chồng Phát (Tiến Luật) và Diệp (Thu Trang) là chủ doanh nghiệp lớn, luôn canh cánh nỗi lo con trai độc nhất Phú Quý sẽ hư hỏng nếu sống trong nhung lụa. Từ lúc con chưa có nhận thức, họ lên kế hoạch giả nghèo để Quý học cách sống tự lập từ nhỏ. Cậu được rèn dạy trong khuôn khổ, từng bước chuẩn bị cho việc thừa kế cơ nghiệp sau này. Dù vậy, càng lớn, Quý càng cảm nhận những điều bất thường từ cha mẹ và những người xung quanh.

Quang Dũng vốn giàu kinh nghiệm trong dòng phim remake, từng làm nên thành công của loạt dự án như Tháng năm rực rỡ (2018), Tiệc trăng máu (2020). Với Quý tử vượt giàu, anh giữ lại phần lớn câu chuyện của bản gốc, chỉ thay đổi ở vài tình tiết như đoạn kết, vai trò của một số nhân vật phụ. Mâu thuẫn, xung đột được điều chỉnh theo hướng bớt cực đoan, phù hợp hơn về văn hóa gia đình, đồng thời tăng chất giải trí cho tác phẩm.

Phim &quot;Quý tử vượt giàu&quot; khai thác tiếng cười từ câu chuyện dạy con. Ảnh: Đoàn phim cung cấp
Phim "Quý tử vượt giàu" khai thác tiếng cười từ câu chuyện dạy con. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Sức hút của phim chủ yếu đến từ màu sắc hài cường điệu. Màn kịch giả nghèo được dàn dựng như một game show, mà Quý không hay biết bản thân là nhân vật chính. Vợ chồng ông Phát bố trí người giám sát con, biến họ trở thành những hàng xóm lâu năm. Thậm chí, người bà bệnh tật Quý chăm sóc bấy lâu cũng là diễn viên được thuê. Thông qua một hệ thống camera thiết kế bí mật, mọi tình huống trong cuộc sống Quý đều được kiểm soát, tính toán nhằm phục vụ mục tiêu giáo dục người cha đề ra.

Tuy nhiên, họ có lúc mắc sơ hở, kéo theo loạt tình huống hài hước. Trước mặt Quý, ông Phát - bà Diệp phải giả thành một đôi vợ chồng nghèo. Song khi không ở bên con trai, họ trở về cuộc sống thượng lưu để điều hành công việc. Từ đây, kế hoạch có nguy cơ đổ bể, khi người mẹ vô tình để lộ tạo hình sang trọng, hay ai đó lỡ miệng gọi Quý là "cậu chủ".

Đằng sau tiếng cười, phim có nhiều quãng lặng tạo suy ngẫm, khi Phú Quý lớn lên với tuổi thơ bị dàn dựng. Từ màn kịch của vợ chồng ông Phát, phim đặt ra thông điệp: Liệu giáo dục bằng cách lừa dối có giúp một đứa trẻ trưởng thành.

Ở nửa sau, khi người con sắp vào đại học, phim xoáy vào chủ đề về kỳ vọng cha mẹ với con cái. Phú Quý được phụ huynh đặt trọn niềm tin: thi đậu vào ngôi trường ông Phát từng trượt, dù cậu mơ ước theo một lĩnh vực khác. Người xem dần nhận ra cậu được yêu thương nhưng đồng thời cũng bị kiểm soát. Dù được tạo điều kiện để trưởng thành, nhân vật không thể lựa chọn con đường bản thân mong muốn. Bên cạnh câu chuyện giả nghèo, phim gợi mở vấn đề rộng hơn: Sẽ ra sao nếu cha mẹ nhân danh tình thương để quyết định tương lai của con.

Dàn diễn viên thể hiện tròn trịa, trong đó Hạo Khang là điểm sáng. Sau Đất rừng phương Nam, Con kể ba nghe, diễn viên 16 tuổi tiếp tục ghi dấu với vai chính. Nhân vật có quá trình thay đổi tâm lý rõ nét, ban đầu là con ngoan, hiểu chuyện, khi lớn lên dần hoài nghi với tất cả những gì cậu từng biết. Hạo Khang tạo được đồng cảm với người xem trong những phân cảnh then chốt, khi Phú Quý chịu tổn thương, nhận ra những người cậu từng yêu mến chỉ là vai diễn trong một vở kịch.

Hạo Khang hóa thân thành nam sinh áp lực trước kỳ vọng của cha mẹ. Ảnh: Đoàn phim cung cấp
Hạo Khang hóa thân thành nam sinh áp lực trước kỳ vọng của cha mẹ. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Thu Trang, Tiến Luật hòa hợp khi lần đầu đóng vai vợ chồng trên màn ảnh rộng. So với dạng nhân vật thường đóng, vai của Tiến Luật mang chiều sâu tâm lý. Kế hoạch của ông Phát xuất phát từ nỗi sợ con bị nuông chiều, sợ những gì bản thân gây dựng không được thế hệ sau tiếp nối. Dù vậy, khi biến cố xảy ra, ông mới nhận ra điều mình sợ nhất là không còn con bên cạnh. Các nhân vật phụ như bà nội (Ngân Quỳnh), ông bà ngoại (Thanh Thủy - Kiến An), người cậu (Ngô Kiến Huy) chủ yếu đóng vai trò gây cười, dẫn dắt tạo tình huống.

Một trong những điểm sáng của phim là phần nhạc nền được cài cắm hợp lý. Có lúc, đạo diễn sử dụng các đoạn nhạc cổ điển không lời để tạo tiếng cười châm biếm, ngụ ý màn kịch vẫn tiếp diễn. Sau gần một tuần ra rạp, phim thu về hơn 30 tỷ đồng, theo Box Office Vietnam - đơn vị quan sát phòng vé độc lập.

Theo Mai Nhật/vnexpress.net
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