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Bộ Nội vụ yêu cầu rà soát việc giải quyết chính sách nghỉ việc theo Nghị định 178

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Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện ý kiến của Kiểm toán Nhà nước liên quan đến giải quyết chính sách, chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP.

Bộ Nội vụ có công văn 9624/BNV-TCBC thực hiện ý kiến của Kiểm toán Nhà nước về giải quyết chính sách, chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP. Ảnh: Bộ Nội vụ
Bộ Nội vụ có công văn 9624/BNV-TCBC thực hiện ý kiến của Kiểm toán Nhà nước về giải quyết chính sách, chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP. Ảnh: Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện ý kiến của Kiểm toán Nhà nước liên quan đến giải quyết chính sách, chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP.

Việc này nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại Văn bản số 8183/VPCP-TCCV ngày 14/8/2026 của Văn phòng Chính phủ về kết quả kiểm toán việc thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP ngày 15/3/2025).

Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, cơ quan và địa phương rà soát tổng thể và chịu trách nhiệm về kết quả giải quyết chính sách đối với những trường hợp đã được quyết định cho nghỉ việc theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP), bảo đảm đúng đối tượng, đúng trình tự, thủ tục theo quy định tại nghị định này; đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại khoản 1, khoản 2 Văn bản số 8183/VPCP-TCCV.

Đối với các bộ, cơ quan, địa phương được nêu tại khoản 1 Văn bản số 8183/VPCP-TCCV, Bộ Nội vụ đề nghị cung cấp thông tin về các kiến nghị, kết luận của Kiểm toán Nhà nước liên quan đến những nội dung được kiểm toán.

Đồng thời, phải làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc xác định đối tượng và tuân thủ trình tự, thủ tục giải quyết chính sách nghỉ việc đối với từng trường hợp theo quy định của Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP) và văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Trên cơ sở thẩm quyền quyết định và giải quyết chính sách nghỉ việc theo quy định, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, cơ quan và địa phương có ý kiến cụ thể đối với từng trường hợp được nêu tại Báo cáo số 1212/BC-KTNN của Kiểm toán Nhà nước.

Bộ Nội vụ cũng yêu cầu trong quá trình tổng rà soát, thanh tra, kiểm tra kết quả thực hiện chính sách, nếu phát hiện sai sót thì phải báo cáo cụ thể và có phương án khắc phục kịp thời, bảo đảm đúng quy định của Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP) và các văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Trường hợp phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện, các bộ, cơ quan, địa phương phải báo cáo rõ để Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Bộ Nội vụ yêu cầu báo cáo của các bộ, cơ quan, địa phương gửi về Bộ trước ngày 15/9/2026 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Theo Thu Giang/baochinhphu.vn
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Tags:

#Nghị định 178 #chính sách nghỉ việc

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