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[Infographic] Mức hưởng trợ cấp, phụ cấp, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

Quang Linh - Văn Hùng
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(Baohatinh.vn) - Quy định mới về mức trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo Nghị định 321/2026/NĐ-CP.

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#Trợ cấp #Bà mẹ Việt Nam anh hung #thương binh #người có công với cách mạng #liệt sĩ #bệnh binh

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