[Infographic] Mức hưởng trợ cấp, phụ cấp, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

Các mức trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi không có người phụng dưỡng 05/09/2026 05:01 Người cao tuổi thuộc hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc người phụng dưỡng đang hưởng trợ giúp xã hội hằng tháng được hưởng theo 3 mức.

10 địa phương, 4 cơ quan trung ương sai sót khi thực hiện chính sách 178 04/09/2026 15:46 Qua kiểm toán chọn mẫu, nhiều hồ sơ nghỉ việc được duyệt thiếu căn cứ, sai đối tượng hoặc tính sai chế độ tại 10 địa phương và 4 cơ quan trung ương.

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Bộ Nội vụ yêu cầu rà soát việc giải quyết chính sách nghỉ việc theo Nghị định 178 03/09/2026 16:19 Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện ý kiến của Kiểm toán Nhà nước liên quan đến giải quyết chính sách, chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP.

Sau 2/9, người lao động có thể được nghỉ 4 ngày liên tiếp trong tháng 11 03/09/2026 15:03 Sau kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, người lao động có thể tiếp tục được nghỉ 4 ngày liên tiếp vào tháng 11, nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Người hưởng lương hưu, hưu trí xã hội được hỗ trợ mai táng phí thế nào? 02/09/2026 05:00 Khi người hưởng lương hưu và người hưởng hưu trí xã hội qua đời, thân nhân của họ đều được hưởng chế độ hỗ trợ chi phí mai táng. Tuy nhiên, chế độ mai táng phí dành cho 2 đối tượng này khác nhau.

Thủ tướng yêu cầu rà soát chính sách hỗ trợ học sinh khó khăn 01/09/2026 11:10 Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với học sinh thuộc diện chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Trọn nghĩa tri ân người có công Hà Tĩnh 01/09/2026 06:49 Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, trong khi nhiều gia đình sum họp thì cán bộ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh vẫn tận tâm chăm sóc đại biểu điều dưỡng tập trung.

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 9/2026 30/08/2026 10:02 Từ tháng 9/2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật là các chính sách liên quan đến chi trả lương hưu qua VNeID; trẻ dưới 6 tuổi được cấp thẻ Căn cước; bãi bỏ 25 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế...

Thay đổi thời gian chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 9 29/08/2026 12:46 Tháng 9/2026, BHXH tỉnh Hà Tĩnh sẽ thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng bắt đầu từ ngày 4/9.

Nâng mức trợ cấp đối với sĩ quan, quân nhân nghỉ hưu 26/08/2026 18:37 Nghị định số 338/2026/NĐ-CP ngày 26/8/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của 3 nghị định của Chính phủ về chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ trong quân đội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

Thêm sinh kế, thêm cơ hội vươn lên cho người nghèo Đông Kinh 25/08/2026 14:46 Những con bê giống, đàn gà được hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đang tạo thêm sinh kế cho người yếu thế ở xã Đông Kinh (Hà Tĩnh), tiếp thêm động lực để họ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

5 nhóm lao động được tiếp nhận vào làm viên chức, không cần thi tuyển 25/08/2026 12:00 Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập được xem xét tiếp nhận người vào làm viên chức, nếu người được tiếp nhận đúng đối tượng và đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định.

Chi trả gần 80 tỷ đồng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động 25/08/2026 06:58 Từ đầu năm 2026 đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh đã chi trả trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 2.987 lao động, với tổng số tiền gần 80 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ người lao động ổn định cuộc sống.

Trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân liệt sĩ Lê Văn Cổn 24/08/2026 16:53 Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tại buổi tiếp công dân định kỳ, các cấp, ngành liên quan ở Hà Tĩnh đã triển khai thủ tục theo đúng quy định để đề nghị Thủ tướng Chính phủ cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho liệt sĩ Lê Văn Cổn.

Hơn 200 cán bộ được tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 24/08/2026 10:21 Năm 2026, việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại Hà Tĩnh được thực hiện theo 2 chuẩn nghèo: chuẩn nghèo giai đoạn 2022–2025 và chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2027–2030.

[Motion graphic] Các trường hợp tài khoản mạng xã hội bị khóa vô thời hạn 24/08/2026 09:25 Ngày 19/8/2026, Chính phủ ban hành Nghị định 333/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật An ninh mạng. Trong đó quy định rõ về các trường hợp bị khóa tài khoản mạng xã hội vô thời hạn.

Bảo hiểm - điểm tựa giúp người dân vượt qua biến cố cuộc sống 24/08/2026 08:14 Những câu chuyện ở Hà Tĩnh cho thấy giá trị của bảo hiểm khi biến cố bất ngờ xảy ra, từ bệnh hiểm nghèo, tai nạn đến sự mất mát người trụ cột, giúp gia đình có thêm điểm tựa để vượt qua khó khăn.

Chính phủ tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội 23/08/2026 09:10 Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 335/2026/NĐ-CP ngày 21/8/2026 quy định chính sách trợ giúp xã hội. Mức chuẩn trợ giúp xã hội mới áp dụng từ ngày 1/7/2026 là 540.000 đồng/tháng.

Từ thay đổi nhận thức đến mục tiêu 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế 21/08/2026 06:09 Để đạt mục tiêu 100% học sinh tham gia BHYT, BHXH cơ sở Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp với nhà trường, phụ huynh và tháo gỡ kịp thời các vướng mắc.

Phụ huynh cần kiểm tra ngay giá trị thẻ bảo hiểm y tế của con 20/08/2026 14:41 Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến nghị phụ huynh, học sinh, sinh viên chủ động kiểm tra giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế.

Phân bổ hơn 2,3 tỷ đồng xây dựng nhà cho con của nạn nhân chất độc da cam ở Hà Tĩnh 16/08/2026 05:15 Chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở sẽ góp phần giúp thân nhân người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn Hà Tĩnh ổn định cuộc sống.

Vì sao 40 tuổi đã phải chuẩn bị cho tuổi già? 13/08/2026 09:43 Tại Hà Tĩnh, chủ động chăm sóc sức khỏe, tích lũy tài chính... ngay từ tuổi trung niên đang được xem là nền tảng để mỗi người hướng tới cuộc sống độc lập, chất lượng hơn khi về già.

BHXH tỉnh Hà Tĩnh công khai các doanh nghiệp nợ đóng BHXH kéo dài 12/08/2026 10:57 BHXH tỉnh Hà Tĩnh công khai danh sách 40 doanh nghiệp có số nợ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) lớn và thời gian kéo dài với tổng số tiền hơn 4,6 tỷ đồng.

Hiệu trưởng, hiệu phó dôi dư muốn nghỉ việc được giải quyết trước 30/9 11/08/2026 07:43 Bộ Nội vụ ấn định thời hạn giải quyết nguyện vọng nghỉ việc với hiệu trưởng, hiệu phó dôi dư khi sắp xếp khối trường học. Việc chi trả chế độ tinh giản với nhóm viên chức này sẽ xong trước 30/11.

Chế độ nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc với hiệu trưởng, hiệu phó dôi dư sau sáp nhập 10/08/2026 08:26 Sau sắp xếp, hiệu trưởng, hiệu phó dôi dư nếu có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc thì thực hiện giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định số 154/2025/NĐ-CP.

Quy định mới về công nhận liệt sĩ - đảm bảo quyền lợi cho người có công 08/08/2026 12:32 Những sửa đổi trong Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng đang mang đến kỳ vọng cho nhiều thương binh nặng, gia đình người có công ở Hà Tĩnh, nhất là những trường hợp lâu nay gặp vướng mắc trong thủ tục công nhận liệt sĩ.

Khảo sát sự hài lòng để nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân 08/08/2026 05:00 BHXH tỉnh Hà Tĩnh đang triển khai khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN năm 2026 nhằm ghi nhận ý kiến, kịp thời tháo gỡ vướng mắc và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Kiến nghị đưa người bán hàng online, lao động công trình đóng BHXH bắt buộc 07/08/2026 16:14 Các cơ quan đề xuất đưa hàng loạt nhóm vào diện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như bán hàng online, tài xế công nghệ, làm việc tại công trình xây dựng, người bán vé số.