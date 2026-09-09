Trao mái ấm, tiếp thêm niềm tin cho hộ nghèo ở Đồng Lộc

Trong căn nhà mới khang trang rộng hơn 80m² ở thôn Đông Mỹ, mỗi ngày, bà Trần Thị Lê (SN 1978) lại cặm cụi quét dọn, lau chùi, sắp xếp đồ đạc ngay ngắn. Những công việc quen thuộc ấy với bà lại mang một niềm vui đặc biệt, bởi sau nhiều năm sống trong căn nhà cũ xập xệ, gia đình bà đã có được một nơi ở kiên cố, an toàn.

Ngôi nhà của gia đình bà Trần Thị Lê được hỗ trợ 70 triệu đồng từ nguồn Quỹ "Vì người nghèo" của tỉnh.

Gia đình bà Lê thuộc diện hộ cận nghèo, đông con, cuộc sống chủ yếu dựa vào đồng ruộng, lúc nông nhàn ai thuê gì làm nấy. Ngôi nhà cũ xuống cấp nên mỗi khi mưa lớn, nước lại dồn về, cuộc sống sinh hoạt của 6 người trong gia đình càng thêm chật chội. Dù luôn cố gắng làm lụng, việc tích góp đủ tiền để xây một căn nhà mới vẫn là ước mong vượt quá khả năng của vợ chồng bà.

Với sự khảo sát, rà soát của địa phương, vừa qua, gia đình bà được hỗ trợ 70 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh. Nguồn hỗ trợ đúng lúc không chỉ giúp gia đình có thêm một phần kinh phí mà còn trở thành động lực để vợ chồng bà mạnh dạn vay mượn người thân, ngân hàng và huy động thêm các nguồn lực, quyết tâm xây dựng căn nhà mới. Cuối tháng 6/2026, sau thời gian thi công, ngôi nhà rộng hơn 80m² với tổng kinh phí gần 450 triệu đồng hoàn thành. Những bức tường kiên cố, mái nhà vững chãi giúp gia đình bà Lê không còn thấp thỏm mỗi khi mưa lớn, gió bão, cuộc sống cũng từ đó bước sang trang mới.

Bà Trần Thị Lê chia sẻ niềm vui trong căn nhà mới.

“Có nhà mới, cuộc sống gia đình cũng ổn định hơn. Vợ chồng tôi sẽ cố gắng làm việc, tích góp để trả nợ, chăm lo cho các con. Đây cũng là động lực để gia đình tiếp tục vươn lên từng bước cải thiện cuộc sống”, bà Lê chia sẻ.

Tại thôn Tân Bình, gia đình ông Nguyễn Tự (SN 1963) và bà Trần Thị Nhật (SN 1971), thuộc diện hộ cận nghèo, cũng đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng căn nhà mới. Sức khỏe yếu, ông Tự không còn khả năng lao động nên cuộc sống luôn chật vật. Bao năm qua, mong ước có một mái nhà kiên cố vẫn chưa thể thực hiện bởi điều kiện kinh tế quá eo hẹp.

Niềm vui đến với gia đình ông Tự khi năm nay, qua sự kết nối, vận động của địa phương, Công ty Xi măng Long Sơn (Thanh Hoá) và Hội anh em Hà Nội đã hỗ trợ 100 triệu đồng. Cùng với nguồn hỗ trợ ấy, người thân, bà con lối xóm và các tổ chức đoàn thể cũng góp ngày công, chung sức giúp gia đình giảm bớt chi phí xây dựng. Từ những nguồn lực được góp nhặt, căn nhà rộng khoảng 75m² đang dần thành hình trên nền căn nhà cũ, biến mong ước về một mái ấm kiên cố của vợ chồng ông bà từng bước trở thành hiện thực.

Cán bộ Mặt trận Tổ quốc xã Đồng Lộc kiểm tra tiến độ xây dựng nhà ông Nguyễn Tự.

Ông Tự chia sẻ: “Nhìn căn nhà mỗi ngày một hoàn thiện, tôi rất vui và phấn khởi, cảm thấy sức khỏe cũng được cải thiện. Chúng tôi rất biết ơn sự quan tâm của địa phương và những tấm lòng hảo tâm đã giúp gia đình biến mong ước bao năm thành hiện thực. Có được mái nhà kiên cố, vợ chồng tôi càng có thêm niềm tin, cố gắng ổn định cuộc sống”.

Trên nền căn nhà cũ, mái ấm mới đang từng ngày thành hình từ sự góp sức của cả cộng đồng. Không chỉ giúp gia đình ông Tự có nơi ở an toàn hơn, quá trình dựng nhà còn cho thấy sự sẻ chia, đùm bọc của tình làng, nghĩa xóm - nơi những hoàn cảnh khó khăn luôn nhận được sự chung tay đúng lúc để có thêm cơ hội vươn lên.

Thực hiện chủ trương hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, từ đầu năm đến nay, xã Đồng Lộc đã khởi công xây dựng mới 11 căn nhà, với tổng kinh phí hỗ trợ 730 triệu đồng. Dự kiến thời gian tới, địa phương sẽ khởi công thêm 2 căn nhà, với tổng nguồn hỗ trợ 140 triệu đồng. Nguồn lực ấy được hỗ trợ và huy động từ Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh, của xã và nguồn xã hội hóa.

Từ đầu năm đến nay, xã Đồng Lộc đã khởi công xây dựng mới 11 căn nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí hỗ trợ 730 triệu đồng.

Mỗi gia đình một hoàn cảnh, điều kiện khác nhau nhưng đều chung một mong muốn là có nơi ở an toàn, ổn định để yên tâm làm ăn, ổn định cuộc sống. Bởi vậy, việc hỗ trợ nhà ở không chỉ giải quyết một phần khó khăn trước mắt mà còn tạo nền tảng để các hộ có thêm niềm tin, động lực vươn lên.

Ông Trần Đình Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đồng Lộc cho biết: “Việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo luôn được địa phương đặc biệt quan tâm. Chúng tôi thấy rằng, sự chung tay của cộng đồng mang ý nghĩa lớn, giúp các gia đình có thêm động lực để xây dựng những căn nhà phù hợp với nhu cầu sinh hoạt. Thời gian tới, MTTQ xã sẽ tiếp tục rà soát, kết nối các nguồn lực để hỗ trợ những gia đình còn khó khăn về nhà ở”.