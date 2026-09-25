Trao điểm tựa an sinh, thêm động lực để lao động gắn bó

Sau nhiều năm làm việc tại Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh (Cụm công nghiệp Nam Hồng, phường Nam Hồng Lĩnh), chị Trần Thị Xuân được đơn vị đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Chị Xuân chia sẻ: “Đối với công nhân như chúng tôi, tiền lương hằng tháng rất quan trọng, nhưng các chế độ BHXH cũng là chỗ dựa thiết thực. Nhờ công ty đóng BHXH đầy đủ, khi sinh con, tôi được hưởng chế độ thai sản; những lúc ốm đau phải nghỉ làm cũng được giải quyết quyền lợi theo quy định. Nhờ đó, gia đình tôi bớt đi gánh nặng kinh tế, bản thân cũng yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài”.

Được đảm bảo quyền lợi từ các chính sách BHXH, NLĐ sẽ gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.



Không chỉ chị Xuân, gần 1.400 lao động tại Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh cũng được bảo đảm quyền lợi từ các chính sách bảo hiểm.

Bà Mai Thị Trang - Trưởng phòng Nhân sự (Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh) cho biết: “Công ty xác định người lao động (NLĐ) là tài sản quý của doanh nghiệp (DN). Vì vậy, công ty luôn thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; đồng thời quan tâm cải thiện thu nhập, môi trường làm việc và các chính sách phúc lợi. Qua đó, giúp NLĐ yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài, cùng DN phát triển bền vững”.

Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh còn đảm bảo nhiều chế độ phúc lợi cho NLĐ.



Xác định NLĐ là nguồn lực quan trọng, nhiều DN trên địa bàn Hà Tĩnh chú trọng thực hiện đầy đủ chính sách BHXH, BHYT, BHTN, xem đây là một phần trong chiến lược phát triển.

Ông Trần Bảo Khánh - Chủ tịch Công đoàn Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh (KKT Vũng Áng, phường Vũng Áng) thông tin: “Hiện DN có gần 400 lao động đang làm việc. Là DN hoạt động trong lĩnh vực may mặc, NLĐ đóng vai trò quyết định đến chất lượng và hiệu quả sản xuất. Do đó, DN luôn quan tâm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo đảm quyền lợi khi NLĐ ốm đau, thai sản”.

Thực tế cho thấy, khi DN thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN, NLĐ được bảo đảm quyền lợi khi ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; được chăm sóc sức khỏe thông qua BHYT và có nguồn thu nhập ổn định khi đủ điều kiện hưởng lương hưu. Đây cũng là nền tảng xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tạo niềm tin và động lực để NLĐ gắn bó, cống hiến.

Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh cải thiện thu nhập, bảo đảm quyền lợi BHXH, BHYT, BHTN là yếu tố quan trọng giúp DN giữ chân NLĐ.

Để hỗ trợ DN thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN, cơ quan BHXH cơ sở chú trọng cải cách thủ tục hành chính, tăng cường giao dịch điện tử, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ.

Tại cơ sở, cán bộ BHXH thường xuyên hướng dẫn DN thực hiện các thủ tục về đăng ký, điều chỉnh thông tin, đóng nộp và giải quyết chế độ; kịp thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Việc mở rộng giao dịch điện tử góp phần giảm thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí, tạo thuận lợi cho DN trong quá trình thực hiện chính sách.

Ông Hồ Văn Phong - Giám đốc BHXH cơ sở Hồng Lĩnh cho biết: “Đơn vị thường xuyên nắm bắt tình hình, lắng nghe và tiếp nhận phản ánh của DN để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách bảo hiểm. Trên địa bàn quản lý của BHXH cơ sở Hồng Lĩnh có 873 đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho hơn 13.000 NLĐ. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã giải quyết, thực hiện chi trả chế độ thai sản, đau ốm, tai nạn lao động… cho 2.306 lượt người với tổng số tiền hơn 14,7 tỷ đồng”.

BHXH tỉnh ký kết chương trình phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT giai đoạn 2026 - 2030 với các đơn vị (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Tư pháp, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh).

Cùng với đó, ứng dụng VssID - BHXH số giúp NLĐ chủ động tra cứu quá trình tham gia, thụ hưởng chính sách, theo dõi thông tin bảo hiểm và sử dụng hình ảnh thẻ BHYT khi khám, chữa bệnh theo quy định. Việc công khai thông tin góp phần tăng tính minh bạch, giúp NLĐ giám sát quyền lợi của mình.

Cùng với sự chủ động của DN, vai trò hướng dẫn, hỗ trợ và tổ chức thực hiện chính sách của ngành BHXH là yếu tố quan trọng để bảo đảm quyền lợi NLĐ, mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội trên địa bàn.

Bà Trương Thị Tuyết - Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia (BHXH tỉnh Hà Tĩnh) trao đổi: “Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương và cộng đồng DN đẩy mạnh tuyên truyền, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách. Đồng thời, chú trọng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người sử dụng lao động, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN”.