[Infographic] Hướng dẫn tra cứu chậm đóng bảo hiểm xã hội

(Baohatinh.vn) - Chủ động kiểm tra quá trình tham gia BHXH giúp người lao động nắm bắt tình trạng đóng BHXH của đơn vị, doanh nghiệp, kịp thời phát hiện những khoảng thời gian chưa được ghi nhận để bảo vệ quyền lợi chính đáng.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
BHXH tỉnh Hà Tĩnh đồng bộ chuyển đổi số định danh cá nhân/căn cước công dân thay mã số BHXH trên các phần mềm nghiệp vụ, góp phần chuẩn hóa, liên thông dữ liệu, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản lý.
Danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mẹ Nguyễn Thị Rớt (xã Hương Khê, Hà Tĩnh).
Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện ý kiến của Kiểm toán Nhà nước liên quan đến giải quyết chính sách, chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP.
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với học sinh thuộc diện chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn.
Từ tháng 9/2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật là các chính sách liên quan đến chi trả lương hưu qua VNeID; trẻ dưới 6 tuổi được cấp thẻ Căn cước; bãi bỏ 25 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế...
Nghị định số 338/2026/NĐ-CP ngày 26/8/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của 3 nghị định của Chính phủ về chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ trong quân đội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.
Những con bê giống, đàn gà được hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đang tạo thêm sinh kế cho người yếu thế ở xã Đông Kinh (Hà Tĩnh), tiếp thêm động lực để họ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Từ đầu năm 2026 đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh đã chi trả trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 2.987 lao động, với tổng số tiền gần 80 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ người lao động ổn định cuộc sống.
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tại buổi tiếp công dân định kỳ, các cấp, ngành liên quan ở Hà Tĩnh đã triển khai thủ tục theo đúng quy định để đề nghị Thủ tướng Chính phủ cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho liệt sĩ Lê Văn Cổn.
Ngày 19/8/2026, Chính phủ ban hành Nghị định 333/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật An ninh mạng. Trong đó quy định rõ về các trường hợp bị khóa tài khoản mạng xã hội vô thời hạn.