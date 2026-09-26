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[Infographic] Hướng dẫn tra cứu chậm đóng bảo hiểm xã hội

Huyền Trang
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(Baohatinh.vn) - Chủ động kiểm tra quá trình tham gia BHXH giúp người lao động nắm bắt tình trạng đóng BHXH của đơn vị, doanh nghiệp, kịp thời phát hiện những khoảng thời gian chưa được ghi nhận để bảo vệ quyền lợi chính đáng.

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Tags:

#bảo hiểm xã hội #đóng bảo hiểm xã hội

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