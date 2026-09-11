Ngành nghề nào đang “khát” lao động ở Hà Tĩnh?

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, hiện nay, nhiều doanh nghiệp mở rộng sản xuất, các dự án đầu tư xây dựng tại Khu kinh tế Vũng Áng đồng loạt triển khai góp phần tác động tích cực đến thị trường lao động của tỉnh.

Lao động tham gia ứng tuyển làm việc tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng SGC.

Theo thống kê trong tháng 9/2026, có 174 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng gần 23.000 lao động. Trong đó, nhiều ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao như: điện, điện tử, cơ khí… tuyển hơn 9.500 lao động; xây dựng, giao thông vận tải tuyển hơn 9.000 lao động; ngành may mặc, dệt tuyển dụng hơn 3.000 lao động.

Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh (Cụm công nghiệp Nam Hồng, phường Nam Hồng Lĩnh) hoạt động trong lĩnh vực may mặc. Hiện công ty đang có gần 1.400 lao động. Để đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất và kịp trả đơn hàng vào những tháng cuối năm 2026, công ty đang có nhu cầu tuyển dụng 500 công nhân may, gồm công nhân may có tay nghề và công nhân may chưa có tay nghề (được đào tạo có hưởng lương).

Công nhân làm việc tại Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh có mức lương từ 7 triệu đồng/tháng và hưởng các chế độ đãi ngộ, phúc lợi hấp dẫn.



Bà Võ Thị Tâm - Trưởng bộ phận tuyển dụng, Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh cho biết: “Chúng tôi đang phải tuyển dụng qua nhiều kênh để theo kịp kế hoạch, bởi từ nay đến cuối năm còn rất ít thời gian. Mức lương từ 7 triệu đồng/người/tháng sau khi trích nộp BHXH và ăn ca tại công ty. Công nhân được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp theo quy định. Ngoài ra, người lao động được hưởng các chế độ phúc lợi như: thưởng làm đủ, khích lệ chuyên cần sản xuất; hỗ trợ nhà ở, đi lại, xe bus đưa đón ở một số khu vực xa; thưởng lương tháng thứ 13”.

Thông tin tuyển dụng lao động của Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh được đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng.



Cũng theo bà Võ Thị Tâm, để tuyển dụng đủ số lượng lao động theo nhu cầu, công ty áp dụng thưởng cho người giới thiệu lao động nhằm thu hút nhân lực và qua các kênh khác như: phiên, sàn giao dịch việc làm, mạng xã hội. Tuy nhiên, việc tuyển dụng lao động vẫn chưa đáp ứng nhu cầu.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, triển khai các dự án quy mô lớn tại Khu kinh tế Vũng Áng đang đẩy mạnh tuyển dụng như: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng SGC tuyển dụng hơn 6.000 lao động; Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Vinfast 4.000 lao động; Công ty Cổ phần Phát triển và Đầu tư xây dựng Vincons tuyển 2.300 lao động; Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh tuyển 400 lao động…

Công nhân làm việc tại Nhà máy Sản xuất ôtô điện VinFast Hà Tĩnh.

Các vị trí tuyển dụng của doanh nghiệp khá đa dạng, tập trung ở nhiều ngành nghề như: điện, điện tử, cơ khí, giao thông vận tải… Mức thu nhập tùy vị trí việc làm, ngành nghề, dao động từ 8 - 65 triệu đồng/người/tháng cùng nhiều chế độ phúc lợi khác.

Ông Nguyễn Khâm Tâm - phụ trách tuyển dụng của Nhà máy Sản xuất ôtô điện VinFast Hà Tĩnh cho biết: “Công ty đang tập trung tuyển dụng công nhân ở các nghề điện, cơ khí, hàn, vận hành xe nâng… Lao động tuyển dụng vào làm việc tại công ty với mức lương từ 10 - 18 triệu đồng/người/tháng đối với vị trí công nhân cùng nhiều chế độ phúc lợi hấp dẫn. Để đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất, công ty thường xuyên tổ chức tuyển dụng lao động cố định vào thứ Tư hằng tuần tại nhà máy”.

Nhiều doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp Cổng Khánh 1, phường Nam Hồng Lĩnh thông báo tuyển dụng lao động.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, thời gian qua, sự vận hành đồng bộ của các tổ hợp công nghiệp trọng điểm như Nhà máy Sản xuất ôtô điện VinFast Hà Tĩnh, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II cùng việc triển khai các dự án quy mô lớn đã chứng minh năng lực hấp thụ nguồn lao động tại chỗ rất tốt. Chỉ số sử dụng lao động ở lĩnh vực công nghiệp tăng tới 49,57% không chỉ giải quyết bài toán việc làm cho nhiều lao động địa phương mà còn góp phần quan trọng trong giảm thiểu tình trạng ly hương, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống cho người dân.

Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh cho rằng, nhìn thẳng vào thực tế, thị trường lao động Hà Tĩnh vẫn còn tồn tại những nút thắt cần tháo gỡ. Đó là sự mất cân đối cục bộ giữa cung và cầu vẫn diễn ra khi nguồn cung chủ yếu là lao động phổ thông chưa qua đào tạo (chiếm 65,91%), trong khi làn sóng đầu tư công nghệ cao lại đòi hỏi khắt khe về kỹ năng kỹ thuật, ngoại ngữ và tác phong công nghiệp. Tình trạng thiếu hụt lao động kỹ thuật cao tại Khu kinh tế Vũng Áng và các khu công nghiệp lớn vẫn là thách thức không nhỏ cho đà tăng tốc kinh tế những tháng cuối năm.

“Để xây dựng một thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa toàn diện hệ thống dữ liệu, mở rộng mạng lưới kết nối cung - cầu lao động”, bà Nguyễn Thị Thanh Hương cho hay.