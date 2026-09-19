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Xã hội

Hơn 200 người cao tuổi được khám, cấp phát thuốc miễn phí

Phan Cúc
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(Baohatinh.vn) - Chương trình khám, sàng lọc và cấp phát thuốc miễn phí tại Bệnh xá Công an tỉnh Hà Tĩnh giúp người cao tuổi phát hiện sớm nguy cơ bệnh lý tim mạch, được tư vấn chăm sóc và hướng điều trị phù hợp.

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Các đại biểu tham dự chương trình.

Sáng 19/9, tại Bệnh xá Công an tỉnh, Đoàn công tác của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Bệnh viện 19-8, Hội Tim mạch Việt Nam phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình khám sàng lọc bệnh lý tim mạch, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người cao tuổi hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn phường Thành Sen và xã Cẩm Bình.

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Lam - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam; đại diện lãnh đạo Bệnh viện 19-8, Hội Tim mạch Việt Nam.

Về phía Hà Tĩnh có đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh và địa phương.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt và lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh tham dự chương trình.
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Phát biểu khai mạc chương trình, Đại tá, PGS.TS.BS Nguyễn Tiến Quang - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện 19-8 nhấn mạnh, đây là một trong chuỗi hoạt động về nguồn của đoàn công tác tại Hà Tĩnh, diễn ra từ ngày 18 - 20/9, hướng đến chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách. Thông qua chương trình, người dân được khám sàng lọc, phát hiện sớm các nguy cơ bệnh lý tim mạch, theo dõi sức khỏe và tiếp cận phương án điều trị phù hợp.
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Hơn 200 người cao tuổi là các gia đình hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn phường Thành Sen, xã Cẩm Bình đã có mặt từ sớm để tham dự chương trình.
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Đại tá Nguyễn Trung Kiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn đối với tình cảm, sự quan tâm của đoàn công tác Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Bệnh viện 19-8 và Hội Tim mạch Việt Nam dành cho người dân Hà Tĩnh. Chương trình là sự tri ân sâu sắc, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của đoàn công tác đối với người cao tuổi, gia đình chính sách trên địa bàn; góp phần chăm sóc sức khỏe, phát hiện sớm bệnh lý và chia sẻ một phần khó khăn với các gia đình.
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Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 200 suất quà và 100 triệu đồng tiền mặt cho các gia đình chính sách, người cao tuổi hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường Thành Sen và xã Cẩm Bình.
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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt và lãnh đạo Bệnh viện 19-8 cùng...
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.... đại diện Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam và Công an tỉnh trao quà cho các gia đình người cao tuổi tham dự chương trình.
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Ngay sau chương trình trao quà, người cao tuổi tham dự được các bác sĩ Bệnh viện 19-8 trực tiếp thăm khám, thực hiện đầy đủ các quy trình sàng lọc như: đo huyết áp, đường huyết, điện tim, siêu âm...
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Sau khi hoàn thành các bước thăm khám, người dân được cấp phát thuốc miễn phí.
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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt cùng đoàn công tác trực tiếp thăm hỏi, động viên các cụ ông, cụ bà tham gia thăm khám tại các phòng khám. Qua đó, thể hiện sự trân trọng đối với người cao tuổi, đồng thời lan tỏa sự quan tâm, sẻ chia của các cấp, ngành và cộng đồng trong chăm sóc sức khỏe, đời sống người cao tuổi, nhất là những người hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách.

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Tags:

#Khám chữa bệnh miễn phí #Bệnh viện 19-8 #Người cao tuổi #Khám bệnh miễn phí cho người cao tuổi #Hội Tim mạch Việt Nam #Khám sàng lọc bệnh lý tim mạch #Hà Tĩnh #Công an tỉnh Hà Tĩnh

Chủ đề An sinh xã hội

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