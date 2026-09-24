Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2026

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Hà Tĩnh II thông báo tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2026 với tổng số 11 chỉ tiêu tại các chi nhánh trực thuộc trên địa bàn tỉnh.

Các vị trí tuyển dụng gồm: tín dụng, kế toán và lái xe. Cụ thể:

TT

Chi nhánh loại II

có nhu cầu tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng đợt 01 năm 2026

Tín dụng

Kế toán

Lái xe

1

Chi nhánh Kỳ Anh Hà Tĩnh II

1

1

0

2

2

Chi nhánh Cẩm Xuyên Hà Tĩnh II

1

1

1

3

3

Chi nhánh Hương Khê Hà Tĩnh II

2

1

0

3

4

Chi nhánh Bắc Kỳ Anh Hà Tĩnh II

1

0

0

1

5

Chi nhánh Vũng Áng Hà Tĩnh II

1

1

0

2

Tổng

6

4

1

11



Điều kiện, tiêu chuẩn đối với ứng cử viên dự tuyển gồm: (Xem tai-day.doc)

Ứng viên dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện về phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, có lý lịch rõ ràng, đủ sức khỏe theo quy định; độ tuổi không quá 35 đối với các vị trí tuyển dụng, một số trường hợp thu hút lao động giỏi không quá 40 tuổi.

Đối với các vị trí tín dụng, kế toán, ứng viên phải tốt nghiệp đại học hệ chính quy các chuyên ngành phù hợp như tài chính – ngân hàng, kế toán, kiểm toán, kinh tế, quản trị kinh doanh...

Quy trình tuyển dụng gồm 3 vòng: sơ tuyển hồ sơ, thi chuyên môn nghiệp vụ trên máy tính và phỏng vấn. Thời gian thi tuyển dự kiến diễn ra trong tháng 10/2026.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 23/9 đến 30/9/2026 (các ngày từ thứ 2 đến thứ 6)

Buổi sáng từ: 8h - 11h

Buổi chiều từ 14h - 17h00

Địa điểm: Phòng 304, tầng 3, trụ sở Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II, số 5 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Thông tin chi tiết liên hệ: Phòng Tổng hợp Agribank Hà Tĩnh II

Số điện thoại: 02393.685.969.