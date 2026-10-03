[Infographic] Mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh từ 1/10/2026

[Infographic] Mùa cúm và những điều cần biết 02/10/2026 13:46 Bệnh cúm mùa là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm (chủ yếu là cúm A và cúm B) gây ra, thường diễn biến phức tạp vào các tháng 3 - 4 và tháng 9 - 10 tại Việt Nam.

Bộ Y tế rà soát, mở rộng thêm nhiều thuốc vào danh mục BHYT chi trả 02/10/2026 13:30 Bộ Y tế dự kiến mở rộng, bổ sung thêm hơn 300 hoạt chất vào danh mục thuốc BHYT chi trả ngay tại cấp khám chữa bệnh ban

Rà soát nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027, bảo đảm hoạt động giáo dục ổn định sau sắp xếp 02/10/2026 12:03 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương tập trung triển khai nhiệm vụ năm học, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tạo chuyển biến về chất lượng giáo dục.

Chủ động, linh hoạt ứng phó với các tình huống thiên tai 02/10/2026 11:10 Qua kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó thiên tai năm 2026, đoàn công tác yêu cầu các địa phương khu vực Đức Thọ cũ (Hà Tĩnh) rà soát phương án, sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai.

Trao mô hình sinh kế, xây dựng nhà nhân ái cho người nghèo 02/10/2026 10:53 Chương trình trao tặng mô hình sinh kế, xây dựng nhà ở cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn là hoạt động ý nghĩa, thiết thực hưởng ứng Tháng cao điểm "Vì người nghèo" ở Hà Tĩnh

Người đón những tiếng khóc chào đời 02/10/2026 10:24 Mỗi ngày, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, bác sĩ CKI Lê Thị Hoa Hảo cùng đồng nghiệp đón những em bé cất tiếng khóc chào đời. Mỗi ca sinh là một khoảnh khắc đặc biệt, nhưng phía sau niềm vui ấy luôn là những giờ phút tập trung cao độ, sự cẩn trọng và trách nhiệm trong từng quyết định của người thầy thuốc.

[QUIZ] Tỷ lệ xét Chiến sĩ thi đua cơ sở thay đổi thế nào từ 1/10? 02/10/2026 08:51 Nghị định 368/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng trong đó tỷ lệ xét Chiến sĩ thi đua cơ sở có nhiều thay đổi so với trước.

Chuẩn bị làm bộ sách giáo khoa lớp 1-12 mới 02/10/2026 07:35 Bộ Giáo dục và Đào tạo đang sửa đổi chương trình phổ thông để làm bộ sách giáo khoa mới; trong đó bản quyền sách sẽ chuyển về bộ, đồng thời nghiên cứu giao các tỉnh, thành tự in ấn.

Hà Tĩnh tăng tốc để 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ 02/10/2026 06:00 Với mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí trong năm 2026, ngành Y tế Hà Tĩnh đang cùng các địa phương tăng tốc trong Chiến dịch 90 ngày cao điểm.

Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời trong thời đại số 02/10/2026 05:26 Với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập”, Ngày Khuyến học Việt Nam (2/10) và Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 hướng đến lan tỏa tinh thần học tập thường xuyên, đáp ứng yêu cầu của đời sống và thời đại số.

Hà Tĩnh điều tra tình hình sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành 02/10/2026 05:05 Từ ngày 5/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh sẽ triển khai điều tra PGATS về tình hình sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành tại 69 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Infographic: Những mục tiêu nổi bật của Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở 02/10/2026 04:59 Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2026 - 2030 và định hướng đến năm 2045 đặt ra nhiều chỉ tiêu định lượng, hướng tới mọi người dân đều được tiếp cận thông tin thiết yếu.

Xây dựng môi trường không khói thuốc ở Trường THPT Cẩm Xuyên 01/10/2026 15:29 Việc triển khai các biện pháp để loại trừ khói thuốc lá tại Trường THPT Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) nhằm bảo vệ sức khỏe của học sinh, góp phần xây dựng một môi trường học tập an toàn, lành mạnh, văn minh.

[Infographic] Từ 5/10, người cao tuổi thuộc diện nào được hưởng trợ cấp mức cao nhất? 01/10/2026 13:36 Từ ngày 5/10/2026, Nghị định 335/2026/NĐ-CP có hiệu lực, quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội là 540.000 đồng/tháng. Mức trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi được xác định theo từng nhóm đối tượng và hệ số tương ứng.

Hà Tĩnh được giao 3.348 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê giai đoạn 2026-2030 01/10/2026 10:54 Theo Nghị quyết số 303/NQ-CP ngày 30/9/2026, Chính phủ giao Hà Tĩnh phát triển 3.348 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê trong giai đoạn 2026-2030, trong đó có 200 căn nhà ở cho thuê.

Quy định đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 10 01/10/2026 07:17 Từ tháng 10, loạt quy định mới về phí giảm ùn tắc, tiêu chí xét khen thưởng, thí điểm luật sư công, vận hành quỹ học bổng quốc gia, tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội… có hiệu lực thi hành.

Tạo điều kiện để người cao tuổi sống vui, sống khỏe và có ích 01/10/2026 05:20 Không chỉ chăm lo sức khỏe thể chất, các hoạt động dành cho người cao tuổi ở Hà Tĩnh đang ngày càng hướng đến tạo dựng môi trường để người cao tuổi sống vui khỏe, giao lưu, kết nối và tiếp tục phát huy kinh nghiệm, vai trò trong gia đình, cộng đồng.

[QUIZ] Ngày Quốc tế Người cao tuổi được tổ chức lần đầu tiên vào năm nào? 01/10/2026 05:15 Ngày Quốc tế Người cao tuổi nhằm nâng cao nhận thức về những vấn đề người cao tuổi đối mặt, ghi nhận những đóng góp đối với gia đình, xã hội và thúc đẩy bảo vệ quyền, lợi ích của người cao tuổi.

Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu, quản lý tiền hỗ trợ 30/09/2026 19:02 Từ 15/11, ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh.

Cắt giảm các cuộc thi, kiến tạo động lực thi đua mới 30/09/2026 16:00 Ngay từ đầu năm học, nhiều trường học Hà Tĩnh đã tinh giản các cuộc thi, chuyển trọng tâm sang thi đua gắn chuyên môn, trải nghiệm, sáng tạo và nhu cầu học sinh.

Tuyển 2.000 nhân sự cho Nhà máy Sản xuất ôtô điện VinFast Hà Tĩnh 30/09/2026 14:42 Ngày hội tuyển dụng lao động cho Nhà máy Sản xuất ôtô điện VinFast Hà Tĩnh dự kiến tổ chức vào Thứ 7 ngày 10/10/2026, tại hội trường UBND xã Hương Khê (thôn Bình Sơn, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh).

Khi những tâm sự của trẻ tìm “chỗ trú” trên mạng xã hội 30/09/2026 14:34 Những hội nhóm mang tên “Con ghét bố mẹ” đang thu hút trẻ tìm đến để chia sẻ những khúc mắc, tổn thương trong gia đình và tìm kiếm sự đồng cảm. Đằng sau những lời than phiền tưởng như đơn giản là khoảng cách giữa cha mẹ và con cái, cùng những nguy cơ khi cảm xúc của trẻ được chia sẻ và lan truyền trên mạng xã hội.

Đào tạo nghề, mở lối việc làm cho lao động thất nghiệp 30/09/2026 10:23 Từ tư vấn việc làm, hỗ trợ đào tạo đến kết nối tuyển dụng, chính sách bảo hiểm thất nghiệp đang giúp người lao động Hà Tĩnh có thêm lựa chọn để nâng cao kỹ năng và sớm trở lại thị trường lao động.

[Infographic] Mức tiền thưởng mới nhất của danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở từ 1/10 30/09/2026 09:59 Chính phủ vừa quy định chi tiết mức tiền thưởng đối với các danh hiệu thi đua, áp dụng cho cả cá nhân và tập thể, trong đó có danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

14 trường đại học Việt Nam vào bảng xếp hạng thế giới 2027 30/09/2026 09:48 14 trường đại học ở Việt Nam được xếp hạng thế giới của THE, nhiều nhất từ trước tới nay, nhưng hầu hết đứng yên hoặc tụt hạng.

Lần đầu tiên tại Việt Nam: Đặt bóng vào khí quản thai nhi 30 tuần tuổi, cứu trẻ từ trong bụng mẹ 30/09/2026 08:11 Bệnh viện Phụ sản Trung ương vừa thực hiện thành công ca can thiệp bào thai bằng kỹ thuật FETO (nội soi buồng ối đặt bóng gây bít khí quản thai nhi) đầu tiên tại Việt Nam.

Gấp rút thi công, sớm đưa các trạm y tế vào phục vụ Nhân dân 30/09/2026 08:00 Tranh thủ thời tiết thuận lợi, chủ đầu tư và các nhà thầu đang tập trung nhân lực, tổ chức thi công linh hoạt, đẩy nhanh tiến độ các công trình trạm y tế xã trên địa bàn Hà Tĩnh.

Chủ động ngăn chặn bệnh lao lây lan trong cộng đồng 30/09/2026 05:15 Thông qua việc đẩy mạnh sàng lọc chủ động, Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh đã kịp thời phát hiện, điều trị người mắc lao, góp phần kiểm soát nguồn lây trong cộng đồng.

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 10 29/09/2026 16:18 Các quy định mới về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công; tài khoản người sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia... sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 10/2026.