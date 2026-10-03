[Infographic] Mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh từ 1/10/2026

(Baohatinh.vn) - Nghị định số 321/2026/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng có hiệu lực từ ngày 01/10/2026, trong đó quy định chi tiết mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh loại B.
Mỗi ngày, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, bác sĩ CKI Lê Thị Hoa Hảo cùng đồng nghiệp đón những em bé cất tiếng khóc chào đời. Mỗi ca sinh là một khoảnh khắc đặc biệt, nhưng phía sau niềm vui ấy luôn là những giờ phút tập trung cao độ, sự cẩn trọng và trách nhiệm trong từng quyết định của người thầy thuốc.
Nghị định 368/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng trong đó tỷ lệ xét Chiến sĩ thi đua cơ sở có nhiều thay đổi so với trước.
Với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập”, Ngày Khuyến học Việt Nam (2/10) và Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 hướng đến lan tỏa tinh thần học tập thường xuyên, đáp ứng yêu cầu của đời sống và thời đại số.
Từ ngày 5/10/2026, Nghị định 335/2026/NĐ-CP có hiệu lực, quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội là 540.000 đồng/tháng. Mức trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi được xác định theo từng nhóm đối tượng và hệ số tương ứng.
Không chỉ chăm lo sức khỏe thể chất, các hoạt động dành cho người cao tuổi ở Hà Tĩnh đang ngày càng hướng đến tạo dựng môi trường để người cao tuổi sống vui khỏe, giao lưu, kết nối và tiếp tục phát huy kinh nghiệm, vai trò trong gia đình, cộng đồng.
Những hội nhóm mang tên “Con ghét bố mẹ” đang thu hút trẻ tìm đến để chia sẻ những khúc mắc, tổn thương trong gia đình và tìm kiếm sự đồng cảm. Đằng sau những lời than phiền tưởng như đơn giản là khoảng cách giữa cha mẹ và con cái, cùng những nguy cơ khi cảm xúc của trẻ được chia sẻ và lan truyền trên mạng xã hội.