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Xã hội

[Infographic] Mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh từ 1/10/2026

Huyền Trang
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(Baohatinh.vn) - Nghị định số 321/2026/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng có hiệu lực từ ngày 01/10/2026, trong đó quy định chi tiết mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh loại B.

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Tags:

#trợ cấp #thương binh #ưu đãi #hàng tháng #quyền lợi

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

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