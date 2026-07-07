[Motion graphic] 8 trường hợp không phải sử dụng hóa đơn điện tử

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 7/7: Mưa rào và giông rải rác 07/07/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 7/7: nhiều mây, có mưa rải rác; nhiệt độ từ 27 - 34 độ C.

Chủ động chăm sóc xe phòng ngừa sự cố kỹ thuật trong mùa nắng nóng 06/07/2026 14:54 Thời gian qua, trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra nhiều vụ tai nạn ô tô liên quan đến sự cố kỹ thuật. Vì vậy, chủ xe cần chủ động chăm sóc xe đảm bảo an toàn, nhất là lốp xe, ắc quy, hệ thống làm mát, hệ thống điện...

Hội nghị Đảng ủy Quân khu 4 thống nhất quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2026 06/07/2026 14:45 Ngày 6/7, Đảng ủy Quân khu 4 tổ chức Hội nghị lần thứ tư, ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân khu 6 tháng cuối năm 2026.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh và mùa hè ý nghĩa 06/07/2026 14:00 Nhiều bạn trẻ ở Hà Tĩnh đã chọn mùa hè tình nguyện để cống hiến và dìu dắt thiếu niên nhi đồng. Đây là mùa của sự sẻ chia, gắn kết và trưởng thành.

Dinh đô Quan Hoàng Mười - nơi lưu giữ sắc màu tín ngưỡng dân gian 06/07/2026 09:00 Giữa vùng đất Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) giàu trầm tích văn hóa, Đền Cả Dinh đô Quan Hoàng Mười từ lâu đã là điểm hẹn tâm linh của người dân và du khách thập phương.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 6/7: Có mưa rào và dông rải rác 06/07/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 6/7: có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to; nhiệt độ 27 - 33 độ C.

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Chung một nếp làng, sáng miền quê mới 05/07/2026 16:13 Từ thôn Hà Thanh và Sâm Lộc trước đây, sau sáp nhập, thôn Sơn Hà, xã Thạch Lạc (Hà Tĩnh) hôm nay đang mở ra nhịp sống mới.

Trải nghiệm đồi chè Hương Đô 05/07/2026 14:31 Không chỉ tạo thu nhập ổn định cho người dân, những đồi chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) còn là điểm hẹn của nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.

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Sống khỏe cùng BHT: Phục hồi chức năng - Chìa khóa hồi sinh vận động 05/07/2026 10:00 Phục hồi chức năng chính là chìa khóa giúp người bệnh sau chấn thương tìm lại sự linh hoạt của cơ thể. Bác sĩ Trần Thị Hằng - Trưởng khoa Nội – Nhi, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

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"Thợ săn" chuột đồng 04/07/2026 15:50 Nghề "săn" chuột đồng không chỉ góp phần hạn chế thiệt hại cho sản xuất mà còn tạo thêm nguồn thu nhập đáng kể cho một số người dân Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 4/7: Nhiều mây, có mưa rào và dông 04/07/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 4/7: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông; nhiệt độ 25 - 33 độ C.

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Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 1/7: Kết thúc nắng nóng 01/07/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 1/7: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều tối có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn; nhiệt độ 26 - 35°C.

Từ cú chạm màn hình đến hành trình khám phá Hà Tĩnh 30/06/2026 14:00 Những thước phim ngắn, những hình ảnh giàu cảm xúc về các điểm đến ở Hà Tĩnh đang góp phần thay đổi cách du khách tiếp cận và lựa chọn hành trình khám phá đất và người nơi đây.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 30/6: Ngày nắng, chiều có mưa dông 30/06/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 30/6: Mây thay đổi đến nhiều mây, không mưa, ngày nắng, chiều có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ 27 - 35 độ C.

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[Motion graphic] Những quy định mới đối với viên chức có hiệu lực từ ngày 1/7 29/06/2026 12:40 Luật Viên chức năm 2025 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, thay thế Luật Viên chức hiện hành với nhiều điểm mới đáng chú ý.

Tài chính thị trường ngày 29/6: Rơm rạ, CO₂ trở thành nguồn thu mới 29/06/2026 07:45 Không chỉ rơm rạ, ngay cả CO₂ cũng đang được nhiều doanh nghiệp thu hồi để tạo giá trị, mở ra hướng phát triển kinh tế xanh và tăng thêm nguồn thu từ những tài nguyên từng bị bỏ phí. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 29/6: Ngày nắng nóng, chiều tối có mưa 29/06/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 29/6: Có mây, không mưa, ngày nắng nóng; chiều tối khả năng có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ 27 - 38 độ C.

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