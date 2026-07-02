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[Motion graphic] 10 hành vi bị coi là trốn thuế

Huyền Trang
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(Baohatinh.vn) - Luật Quản lý thuế 2025 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 quy định rõ 10 hành vi bị coi là trốn thuế và mức phạt đối với hành vi này có thể lên đến 3 lần số tiền trốn.

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