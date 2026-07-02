[Motion graphic] 10 hành vi bị coi là trốn thuế

Chiều 29/6, đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
Nắng nóng kéo dài làm tăng nguy cơ đột quỵ, đặc biệt ở người cao tuổi có các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch... Bác sĩ CKI Nguyễn Đức Hoàn, Phó Trưởng khoa Cấp cứu - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện hiệu quả...
Tại Kỳ họp thường lệ giữa năm, HĐND tỉnh sẽ xem xét, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, QPAN, đầu tư công, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm; quyết định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.
Từ 15/12/2026, chung cư phải bố trí khu vực đỗ và sạc xe điện riêng, đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về khoảng cách an toàn, phòng cháy và giám sát. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Chiều 24/6, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng BCĐ Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh chủ trì hội nghị.
Sáng 24/6, Ban Vận động cứu trợ tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tổ chức lễ khởi công xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 12 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và hộ gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Nam Hồng Lĩnh.
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư cho phép nâng tỷ lệ tối đa ngân hàng được dùng vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn từ 30% lên 40%. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.