Hà Tĩnh tiếp tục khai thác dư địa, thúc đẩy tăng trưởng những tháng cuối năm

Giữ đà tăng trưởng, mở rộng dư địa

Từ đầu năm 2026, Hà Tĩnh đã xây dựng, rà soát và cập nhật kịch bản tăng trưởng theo từng quý, từng ngành, lĩnh vực; cụ thể hóa bằng kế hoạch sản xuất các sản phẩm chủ lực, tiến độ các dự án trọng điểm và những chỉ tiêu chủ yếu theo từng tháng. Cách làm này giúp mục tiêu tăng trưởng được lượng hóa thành nhiệm vụ cụ thể, gắn với khả năng thực hiện của từng ngành, địa phương và doanh nghiệp.

Công nghiệp tiếp tục đóng vai trò "đầu tàu" của nền kinh tế.

Những kết quả đạt được thời gian qua cho thấy, các động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế tiếp tục được duy trì, trong đó công nghiệp giữ vai trò quan trọng. Chỉ số sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm trước. Ước 9 tháng năm 2026, sản lượng nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực tăng khá so với cùng kỳ năm 2025: thép đạt khoảng 3,3 triệu tấn, tăng 22%; điện sản xuất đạt 13,8 tỷ kWh, tăng 51%; sợi đạt 9.772 tấn, tăng 33%; bia đạt 68,6 triệu lít, tăng 10%; cell pin đạt 16,8 triệu cell, tăng 23%; pack pin đạt 64.167 pack, gấp hơn 3 lần cùng kỳ. Các sản phẩm mới cũng ghi nhận sản lượng đáng kể, với ô tô điện ước đạt 62.442 chiếc và xe máy điện ước đạt 169.200 chiếc.

Sản lượng thép 9 tháng năm 2026 ước đạt 3,3 triệu tấn. Ảnh: Đình Nhất.

Ông Nguyễn Trung Thành – Quyền Trưởng thống kê tỉnh cho biết: Công nghiệp, đặc biệt là chế biến - chế tạo và sản xuất, phân phối điện đang là những động lực chính của tăng trưởng. Dư địa trong những tháng còn lại vẫn tập trung ở các lĩnh vực này, song yêu cầu đặt ra là phải bám sát năng lực sản xuất thực tế, tiến độ đơn hàng và khả năng hoàn thành của từng doanh nghiệp. Yêu cầu đặt ra phải điều hành, thực hiện quyết liệt hơn, tiếp tục phát huy các động lực hiện có, đẩy nhanh tiến độ sản xuất, đầu tư. Phần tăng trưởng còn lại phải được chuyển hóa thành sản lượng, giá trị sản xuất và khối lượng đầu tư thực tế”.

Bên cạnh việc duy trì các động lực hiện hữu, Hà Tĩnh cũng đang hình thành thêm dư địa từ hoạt động thu hút đầu tư. Theo ông Hồ Đức Đàn – Quyền Giám đốc Sở Tài chính, từ đầu năm đến ngày 15/9/2026, toàn tỉnh có 46 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 180.692 tỷ đồng và 4 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký hơn 412,6 triệu USD đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong số này có những dự án quy mô lớn, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho tăng trưởng trong thời gian tới như: Nhà máy nhiệt điện LNG Vũng Áng III với tổng vốn 51.430 tỷ đồng, Nhà máy sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh 79.986 tỷ đồng, Nhà máy thép không gỉ 9.800 tỷ đồng... Dòng vốn mới không chỉ bổ sung năng lực sản xuất mà còn mở rộng không gian tăng trưởng cho các ngành công nghiệp hỗ trợ, xây dựng, dịch vụ và hạ tầng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương tại phiên họp thường kỳ tháng 9 của UBND tỉnh.

Tuy nhiên, nền tảng tăng trưởng cũng đặt ra yêu cầu phải nhận diện chính xác những “khoảng trống” còn lại. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, một số chỉ tiêu vẫn chưa đạt tiến độ theo kịch bản tăng trưởng, nhất là sản lượng một số sản phẩm công nghiệp, xây dựng, đầu tư và xuất khẩu. Phần khối lượng còn lại đang tạo áp lực lớn trong những tháng cuối năm, đòi hỏi các ngành, địa phương và doanh nghiệp vừa đẩy nhanh tiến độ những nhiệm vụ có khả năng tạo giá trị, vừa chủ động tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục, mặt bằng, nguyên liệu, thị trường và điều kiện thi công. Cùng đó, những phần thiếu hụt cần được nhận diện sớm để có phương án bù đắp từ các lĩnh vực còn dư địa tăng trưởng.

Điều hành sát thực tế, rõ từng nhiệm vụ

Trong bức tranh tăng trưởng chung, Khu kinh tế Vũng Áng tiếp tục là một trong những địa bàn đóng góp lớn về công nghiệp, năng lượng và đầu tư. Các dự án, cơ sở sản xuất quy mô lớn như Nhà máy Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, các nhà máy sản xuất ô tô điện, xe máy điện, pack pin, cell pin và nhiệt điện duy trì hoạt động, tạo sản lượng đáng kể cho ngành công nghiệp. Cùng với ổn định sản xuất tại các cơ sở hiện hữu, Hà Tĩnh đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án động lực trong lĩnh vực công nghiệp, năng lượng và hạ tầng khu công nghiệp, qua đó tạo thêm dư địa tăng trưởng trong những tháng cuối năm.

Khu kinh tế Vũng Áng tiếp tục là địa bàn tạo ra khối lượng lớn về công nghiệp, năng lượng và đầu tư. Ảnh: Đình Nhất.

Ngày 13/8/2026, UBND tỉnh thành lập Tổ công tác hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ phát triển Khu kinh tế Vũng Áng, do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà làm Tổ trưởng. Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát, theo dõi tiến độ các dự án; hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư và các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư, tổ chức thực hiện dự án; đồng thời phối hợp tháo gỡ các vướng mắc về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, bảo đảm mặt bằng phục vụ triển khai dự án theo tiến độ. Đây là một trong những giải pháp nhằm thúc đẩy tiến độ các dự án động lực, tạo thêm dư địa cho tăng trưởng của tỉnh.

Ông Võ Tá Nghĩa – Phó Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh cho biết: "Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình vận hành, sản xuất của các nhà máy tại khu kinh tế, khu công nghiệp, nhất là các sản phẩm có đóng góp lớn vào tăng trưởng như thép, điện, ô tô điện, xe máy điện… Qua đó, kịp thời phối hợp với các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư xử lý khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm hoạt động sản xuất ổn định và tiến độ triển khai các dự án".

Ban Quản lý KKT tỉnh kiểm tra thực địa tại KKT Vũng Áng.

Nếu KKT Vũng Áng là không gian tạo ra các động lực công nghiệp quy mô lớn, thì tại các địa phương, dư địa tăng trưởng được hình thành từ việc khai thác hiệu quả những hoạt động kinh tế đang diễn ra trên từng địa bàn. Các địa phương đang tiếp tục rà soát nguồn lực, từng nhiệm vụ còn dư địa, tháo gỡ các điểm nghẽn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và tiến độ triển khai dự án, đồng thời đẩy nhanh tiến độ những phần việc tạo thêm giá trị trong những tháng cuối năm.

Từ phía cộng đồng doanh nghiệp, trọng tâm những tháng cuối năm cũng đang được đặt vào việc phát huy công suất, thị trường và các dự án có khả năng tạo giá trị.

Ông Nguyễn Anh Thắng – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho biết: “Những tháng cuối năm, cộng đồng doanh nghiệp đang tập trung đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, khai thác hiệu quả thị trường, đẩy nhanh tiến độ đơn hàng, dự án và phát huy công suất hiện có. Việc tăng sản lượng, doanh thu không chỉ góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp mà còn tạo thêm động lực cho tăng trưởng của tỉnh”.

﻿ ﻿ Cộng đồng doanh nghiệp đang tập trung giai đoạn "nước rút" để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, góp phần vào tăng trưởng chung của tỉnh.

Cùng với hoạt động sản xuất, đầu tư công là động lực quan trọng để tạo khối lượng xây dựng, thúc đẩy giải ngân nguồn vốn và lan tỏa sang nhiều ngành kinh tế khác. Đến ngày 15/9, toàn tỉnh đã giải ngân vốn đầu tư công (bao gồm cả vốn kéo dài) đạt 6.075,688 tỷ đồng, bằng 68,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 51,3% kế hoạch địa phương triển khai.

Phần vốn còn lại đặt ra yêu cầu cao về tổ chức thực hiện trong những tháng cuối năm. Các dự án có khả năng tạo khối lượng lớn cần được ưu tiên nguồn lực và tập trung xử lý vướng mắc; đối với dự án chậm tiến độ, phải xác định rõ nguyên nhân, đường găng và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. Giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, vật liệu và điều kiện thi công cần được xử lý đồng bộ để nguồn vốn nhanh chóng chuyển hóa thành khối lượng xây dựng thực tế.

Đầu tư công là một trong những động lực tăng trưởng, tạo khối lượng đầu tư và sức lan tỏa tới nhiều ngành, lĩnh vực của nền kinh tế.

Từ nền tảng đã tạo dựng, chặng đường còn lại của năm 2026 đòi hỏi Hà Tĩnh tiếp tục giữ vững các động lực chủ yếu, đồng thời khai thác hiệu quả phần dư địa còn lại. Khi từng chỉ tiêu được lượng hóa, từng dự án được bám sát tiến độ, tiềm năng tăng trưởng sẽ chuyển thành kết quả thực tế, tạo cơ sở để Hà Tĩnh thực hiện mục tiêu tăng trưởng cả năm.

Tại phiên họp thường kỳ tháng 9 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định nhấn mạnh các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026. Theo đó, Sở Tài chính, Thống kê tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương được giao cập nhật kịch bản tăng trưởng những tháng cuối năm, xác định rõ dư địa, nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm thực hiện. Đồng thời, theo dõi sát hoạt động của các doanh nghiệp, dự án công nghiệp lớn; kịp thời tháo gỡ khó khăn về điện, nguyên liệu, thị trường, xuất khẩu và đẩy nhanh các dự án năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo.

Đối với Khu kinh tế Vũng Áng, yêu cầu tập trung đẩy nhanh giải phóng mặt bằng KCN Vinhomes Vũng Áng, các dự án hạ tầng Khu kinh tế và dự án công nghiệp lớn; đồng thời xử lý các vấn đề liên quan đến khu tái định cư, phương án cấp nước và những điều kiện cần thiết để bảo đảm tiến độ triển khai các dự án.