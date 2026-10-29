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Kinh tế

Hộ kinh doanh ở Hà Tĩnh khẩn trương rà soát doanh thu, kê khai thuế quý III

Phan Trâm
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(Baohatinh.vn) - Hạn chót để kê khai thuế quý III là ngày 2/11 nên các hộ kinh doanh tại Hà Tĩnh cần khẩn trương rà soát doanh thu, đối chiếu chứng từ để kê khai, thực hiện đúng nghĩa vụ thuế.

Ghi chép đúng, kê khai đủ

Kinh doanh linh kiện, thiết bị điện tử tại cửa hàng và trên các sàn thương mại điện tử, anh Phạm Trọng Tuân (phường Thành Sen) phải tổng hợp doanh thu từ nhiều kênh bán hàng. Để kê khai thuế chính xác, anh ghi chép doanh thu tại cửa hàng, đối chiếu đơn hàng, số tiền thanh toán trên từng sàn và lưu giữ hóa đơn, chứng từ liên quan. Dù các sàn thương mại điện tử có chức năng khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay, anh Tuân vẫn phải theo dõi đầy đủ doanh thu để xác định đúng nghĩa vụ thuế nhằm quyết toán thuế TNCN theo năm.

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Anh Phạm Trọng Tuân phải thường xuyên kiểm tra, đối chiếu số liệu bán hàng để kê khai thuế chính xác, tránh sai sót.

Anh Phạm Trọng Tuân chia sẻ: “Các mặt hàng tôi kinh doanh có giá trị khá thấp, có những mặt hàng chỉ từ 1.000-10.000 đồng. Nếu không chú ý ghi chép, theo dõi đầy đủ từng đơn hàng thì rất dễ bỏ sót doanh thu. Vì vậy, tôi phải thường xuyên kiểm tra, đối chiếu số liệu bán hàng tại cửa hàng và trên các sàn thương mại điện tử để kê khai thuế chính xác, tránh sai sót”.

Nếu anh Tuân đối mặt với bài toán kiểm soát doanh thu từ nhiều kênh bán hàng thì với những hộ kinh doanh truyền thống, thách thức lại nằm ở số lượng mặt hàng lớn, đa dạng chủng loại và giá bán. Cửa hàng kim khí Anh Nga của bà Nguyễn Thị Nga (phường Sông Trí) kinh doanh hàng nghìn mặt hàng, đòi hỏi việc ghi chép doanh thu phải rất tỉ mỉ, khoa học. Theo đó, mỗi ngày, bà Nga phải theo dõi lượng hàng bán ra, phân loại doanh thu và đối chiếu với hóa đơn, chứng từ để hạn chế nhầm lẫn, bỏ sót.

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Bà Nguyễn Thị Nga (phường Sông Trí) được cán bộ thuế hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện ghi chép doanh thu và kê khai thuế theo quy định.

Bà Nguyễn Thị Nga cho biết: “Trong quý I và quý II, chúng tôi đã kê khai nộp thuế hơn 30 triệu đồng. Hiện nay, cửa hàng đang tổng hợp doanh thu để kê khai thuế quý III. Qua rà soát ban đầu, số thuế đợt này ước trên 30 triệu đồng, tương đương 2 quý trước. Nhờ duy trì việc ghi chép doanh thu, theo dõi hàng hóa và lưu giữ chứng từ đầy đủ nên quá trình tổng hợp số liệu, kê khai thuế của cửa hàng thuận lợi hơn, bảo đảm chính xác và minh bạch”.

Từ kinh doanh đa kênh đến cửa hàng truyền thống, mỗi mô hình có những khó khăn riêng trong quản lý doanh thu. Tuy nhiên, điểm chung là số liệu kê khai phải phản ánh đúng hoạt động kinh doanh thực tế, có căn cứ đối chiếu và được tổng hợp đầy đủ. Nếu chỉ ước tính doanh thu, ghi chép thiếu thường xuyên hoặc không kiểm tra các giao dịch phát sinh, hộ kinh doanh có thể bỏ sót nguồn thu, kê khai chưa chính xác, ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ thuế. Hộ kinh doanh cần duy trì ghi chép thường xuyên, lưu giữ hóa đơn, chứng từ và đối chiếu doanh thu với các khoản thanh toán. Đây là cơ sở để kiểm soát số liệu, hạn chế sai sót và giải trình khi cơ quan thuế yêu cầu.

Chủ động hoàn thành kê khai trước hạn 2/11

Theo quy định tại Nghị định số 68/2026/NĐ-CP, hộ kinh doanh thuộc diện khai thuế theo quý phải nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo. Với kỳ kê khai quý III/2026, hạn thông thường là ngày 31/10. Tuy nhiên, do ngày này rơi vào thứ Bảy, thời hạn được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo, tức thứ Hai, ngày 2/11/2026.

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Cán bộ Thuế cơ sở 1 tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện kê khai, nộp thuế quý III/2026.

Để hỗ trợ hộ kinh doanh hoàn thành kê khai đúng hạn, trong tháng 10, Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã bố trí lực lượng thường trực tại trụ sở các đơn vị. Riêng 2 ngày cuối tuần trước hạn chót kê khai thuế quý III (ngày 31/10 - 1/11), các thuế cơ sở sẽ trực 24/7 để kịp thời hỗ trợ các hộ kinh doanh chưa nộp được tờ khai. Trọng tâm hỗ trợ là giúp người nộp thuế xác định doanh thu, thực hiện đúng quy định theo từng nhóm ngành nghề, sử dụng các công cụ kê khai trực tuyến và chủ động kiểm tra dữ liệu trước khi nộp hồ sơ.

Theo báo cáo của Thuế tỉnh Hà Tĩnh, tính đến hết ngày 28/10, toàn tỉnh có 2.960/3.144 hộ kinh doanh thuộc diện kê khai thuế quý III đã hoàn thành kê khai, đạt 94,1%. Tổng số thuế kê khai đạt hơn 27,9 tỷ đồng, tăng 10% so với quý II.

Hiện, toàn tỉnh vẫn còn 184 hộ chưa hoàn thành kê khai thuế quý III/2026. Cùng với việc đôn đốc, hướng dẫn, cơ quan thuế đang tiếp tục hỗ trợ người nộp thuế tháo gỡ vướng mắc về xác định doanh thu, sử dụng ứng dụng điện tử và hoàn thiện hồ sơ, kê khai nộp thuế đúng quy định.

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Cán bộ Thuế tỉnh Hà Tĩnh "cầm tay chỉ việc" để hộ kinh doanh kê khai thuế.

Ông Lê Quốc Dũng, Trưởng phòng Thuế cá nhân - hộ kinh doanh và thu khác (Thuế tỉnh Hà Tĩnh) nhấn mạnh: “Đối với hộ kinh doanh, điều quan trọng không chỉ là nộp tờ khai đúng thời hạn mà còn phải bảo đảm số liệu phản ánh sát hoạt động thực tế. Chủ động ghi chép, đối chiếu doanh thu từ các kênh bán hàng, phân loại đúng nhóm ngành và kiểm tra kỹ hồ sơ trước khi gửi sẽ giúp hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế minh bạch, chính xác, đồng thời tạo nền tảng quản lý hoạt động kinh doanh bài bản hơn”.

Khi hạn kê khai thuế quý III chỉ còn tính bằng ngày, điều quan trọng với hộ kinh doanh không chỉ là nộp tờ khai đúng hạn, mà còn phải bảo đảm doanh thu kê khai sát thực tế. Ghi chép đầy đủ, quản lý chặt chẽ từng khoản thu chính là cách hạn chế sai sót, thực hiện đúng nghĩa vụ thuế và chủ động thích ứng với xu hướng quản lý thuế ngày càng minh bạch, hiện đại.

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Tags:

#Hộ kinh doanh Hà Tĩnh #kê khai thuế quý III #quyết toán thuế TNCN

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