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Góp ý xây dựng các dự án luật lĩnh vực thuế và tài chính bảo đảm sát thực tiễn

Hà Vân
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(Baohatinh.vn) - Các ý kiến tâm huyết tại hội nghị sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp thu, tổng hợp, trình Quốc hội, góp phần hoàn thiện các dự án luật về thuế, tài chính bảo đảm sát thực tiễn.

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Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia và Trưởng Thuế tỉnh Trương Quang Long chủ trì hội nghị.

Nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI, sáng 14/10, Đoàn ĐBQH tỉnh phối hợp với Thuế tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý xây dựng các dự án luật lĩnh vực thuế và tài chính.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

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Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành cùng dự.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, góp ý đối với 3 dự án luật thuộc lĩnh vực thuế và tài chính gồm: Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Các ý kiến tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong thực tiễn; đồng thời, đề xuất giải pháp hoàn thiện các quy định pháp luật theo hướng đồng bộ, thống nhất, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

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Trưởng Thuế tỉnh Trương Quang Long góp ý các dự án luật.

Đối với Luật Đấu thầu (sửa đổi), các đại biểu đề nghị cần quy định rõ hơn về quyền tự chủ, tự quyết định trong hoạt động mua sắm, đấu thầu; chính sách ưu đãi và bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu; hình thức, phương thức và quy trình lựa chọn nhà thầu; hoạt động mua sắm tập trung, mua thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế và cung cấp sản phẩm, dịch vụ công. Đồng thời, làm rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên tham gia hoạt động đấu thầu; nghiên cứu bổ sung cấp xã vào nhóm cơ quan có thẩm quyền quyết định đấu thầu...

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Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Đức Thắng tham gia góp ý các dự án luật.

Đối với Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, đại biểu đề nghị cần làm rõ các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa; cơ chế huy động, bố trí nguồn lực hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; chính sách hỗ trợ tiếp cận lãi suất, thuế, mặt bằng sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, cần quan tâm các giải pháp hỗ trợ ứng dụng khoa học, công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bảo đảm phù hợp với quy mô, năng lực và điều kiện thực tế của từng doanh nghiệp.

Đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân, các đại biểu đề nghị quy định cụ thể về chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động cung cấp suất ăn cho các cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; chính sách miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; quy định về thuế suất, việc kê khai và nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

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Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến góp ý tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu đối với các dự án luật thuộc lĩnh vực thuế, tài chính.

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến để tham gia thảo luận tại diễn đàn Quốc hội, góp phần hoàn thiện các dự án luật theo hướng đồng bộ, thống nhất, phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

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Chủ đề Chủ trương - Chính sách

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