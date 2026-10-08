Góp ý xây dựng các dự án luật về nông nghiệp, môi trường và xây dựng

(Baohatinh.vn) - Các ý kiến tâm huyết tại hội nghị sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp thu, tổng hợp để tham gia đóng góp tại diễn đàn Quốc hội, góp phần hoàn thiện các dự án luật sát thực tiễn.
Chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI, sáng 8/10, Đoàn ĐBQH tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý xây dựng một số dự án luật.
Đồng chí Trần Đình Gia – Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến xem xét, thông qua 45 dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật quan trọng. Trong đó có 3 dự án luật về lĩnh vực nông nghiệp, môi trường và xây dựng như: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).
Góp ý vào 3 dự án luật sửa đổi, các đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
Trong đó, Luật Đất đai (sửa đổi) cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định về phân loại đất, phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất và xác định nội dung đất đai trong quy hoạch, bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội; làm rõ hơn tiêu chí xác định các trường hợp thật sự cần thiết phải thu hồi đất vì lợi ích quốc gia, công cộng; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, nhất là làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm của cấp xã trong quản lý, sử dụng đất, bảo đảm phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp.
Đối với Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), các đại biểu đề nghị hoàn thiện cơ chế chuyển nhượng dự án bất động sản, nhất là giải pháp xử lý đối với những dự án đình trệ do chủ đầu tư không còn năng lực thực hiện hoặc chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai. Đồng thời, cần nghiên cứu mở rộng các loại hợp đồng kinh doanh bất động sản được phép chuyển nhượng, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và tăng tính minh bạch, khả thi trong quá trình thực hiện.
Đối với Luật Nhà ở (sửa đổi), các đại biểu đề nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách chung về phát triển nhà ở, bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn và định hướng phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, làm rõ chính sách về sở hữu nhà ở; rà soát, hoàn thiện chính sách đối với 4 loại hình nhà ở gồm: nhà ở thương mại, nhà ở cho thuê, nhà ở chính sách và nhà ở công vụ, bảo đảm đồng bộ, khả thi.
Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Đình Gia – Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, sát thực tiễn của các đại biểu đối với 3 dự án luật.
Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến để nghiên cứu, tham gia đóng góp tại diễn đàn Quốc hội, góp phần hoàn thiện các dự án luật bảo đảm chất lượng, tính khả thi, phù hợp với yêu cầu thực tiễn.
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