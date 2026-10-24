Quy chế mới về tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 10 vào ngày 21 vừa qua.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định số 2580/QĐ-UBND ngày 23/10/2026 ban hành Quy chế tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo quy chế, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hằng tháng. Trường hợp ngày tiếp công dân trùng vào ngày nghỉ lễ, Tết hoặc Chủ tịch có việc đột xuất, phiên tiếp được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Tiếp công dân.

Ngoài phiên tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh, cán bộ Ban Tiếp công dân tỉnh tổ chức tiếp công dân thường xuyên trong giờ hành chính các ngày làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc các trường hợp: vụ việc đã được hẹn tiếp; vụ việc thuộc thẩm quyền cấp xã hoặc các sở, ban, ngành đã được giải quyết lần đầu đúng quy định nhưng công dân không đồng ý; vụ việc phức tạp, đông người, có nguy cơ phát sinh điểm nóng, cần chỉ đạo xử lý kịp thời; vụ việc đã được các sở, ban, ngành tiếp nhưng cần Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp tiếp để chỉ đạo giải quyết và các trường hợp khác theo yêu cầu, đề xuất của lãnh đạo tỉnh hoặc chủ trì yêu cầu, đề xuất tiếp.

Các sở, ban, ngành, địa phương được Chủ tịch UBND tỉnh giao tiếp, đối với các công dân có các nội dung: vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền, lĩnh vực quản lý của các sở, ban, ngành, địa phương; các vụ việc chưa được cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết hoặc đã được giải quyết trả lời bằng văn bản nhưng chưa đúng trình tự, thủ tục và công dân không đồng ý.

Địa điểm tiếp là Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh (số 461 đường Nguyễn Du, phường Thành Sen). Trường hợp cần thiết, căn cứ vào tình hình an ninh, trật tự và tính chất vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ quyết định địa điểm khác để tiếp công dân.

Công dân gửi đơn đăng ký tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh (đăng ký trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu điện) đến Ban Tiếp công dân tỉnh; đơn đăng ký tiếp công dân định kỳ phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại cần liên lạc; nội dung cần phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo và tài liệu kèm theo (nếu có).

Đối với các đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân gửi đến trước ngày 10 hằng tháng thì Ban Tiếp công dân tỉnh tổng hợp danh sách, thống nhất với Thanh tra tỉnh và các cơ quan liên quan lựa chọn những vụ việc cần đề nghị tiếp tại phiên tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh; giao nhiệm vụ cho các đơn vị, địa phương chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến các vụ việc; mời công dân và lãnh đạo địa phương nơi công dân thường trú và các thành phần liên quan tham gia tiếp dân (theo hẹn).

Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung, từ 5 đến 10 người thì cử 1 đến 2 người đại diện. Trên 10 người thì cứ thêm 5 người được cử thêm 1 đại diện, nhưng tối đa không quá 5 người.

Các trường hợp từ chối tiếp công dân gồm: vụ việc đã được các cấp, các ngành giải quyết hết thẩm quyền (đã có kết luận, quyết định giải quyết), đúng quy định của pháp luật hoặc có thông báo từ chối tiếp; các trường hợp theo quy định tại Điều 9 Luật Tiếp công dân (Ban Tiếp công dân tỉnh cử cán bộ thông báo cho các công dân biết và nêu rõ lý do).

Chậm nhất sau 3 ngày làm việc kể từ ngày tiếp công dân, Ban Tiếp công dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành thông báo kết quả tiếp công dân, trong đó giao các sở, ban, ngành, địa phương giải quyết hoặc tham mưu giải quyết các vụ việc theo thẩm quyền; theo dõi, tổng hợp kết quả giải quyết của các sở, ban, ngành, địa phương để báo cáo kết quả thực hiện vào đầu phiên tiếp công dân định kỳ tháng sau.

Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm tham gia tiếp công dân định kỳ, đột xuất và cử cán bộ tham gia tiếp công dân (đối với các trường hợp được Chủ tịch UBND tỉnh giao tiếp) khi có yêu cầu; tham mưu xử lý và giải quyết các vụ việc được giao, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định của pháp luật.

Toàn văn Quy chế Tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh xem tại đây.