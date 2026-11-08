Chính phủ yêu cầu không tăng giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước quản lý

Nội dung này được nêu tại Nghị quyết số 353/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026, do Thủ tướng Lê Minh Hưng thay mặt Chính phủ vừa ký ban hành.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 (Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc).

Kiểm soát giá dịp cuối năm, không để gián đoạn nguồn cung

Theo nghị quyết, Chính phủ đặt mục tiêu kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân cả năm trong khoảng 4,5%. Các bộ, ngành, địa phương được yêu cầu rà soát những yếu tố có thể gây tăng giá theo từng ngành, địa bàn, nhất là nhóm hàng hóa thiết yếu, có nhu cầu lớn vào dịp cuối năm, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.

Trên cơ sở đó, Chính phủ yêu cầu triển khai các giải pháp kiềm chế lạm phát, trong đó có yêu cầu không tăng giá các mặt hàng, dịch vụ do Nhà nước quản lý.

Các địa phương, cơ quan chức năng phải chủ động xây dựng phương án bảo đảm cân đối cung cầu, không để gián đoạn nguồn cung hàng hóa. Những hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá, buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng phải được xử lý nghiêm.

Đáng chú ý, Ban Chỉ đạo điều hành giá được giao làm việc trực tiếp với các địa phương, nhất là các tỉnh, thành phố lớn, để kiểm soát chặt chẽ diễn biến giá trên địa bàn.

Khách đi lại bằng đường hàng không (Ảnh: Q.N).

Thúc đẩy tăng trưởng GDP từ 10%, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Cùng với nhiệm vụ kiểm soát lạm phát, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khai thác tối đa dư địa tăng trưởng, hành động quyết liệt, linh hoạt để phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm, trong đó có mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên.

Yêu cầu này phải gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Chính phủ đồng thời yêu cầu đề cao trách nhiệm người đứng đầu, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, chậm trễ trong thực thi công vụ.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch năm. Các bộ, ngành, địa phương cần hoàn thiện thủ tục đầu tư, tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng; điều chuyển vốn theo thẩm quyền từ những dự án giải ngân chậm sang dự án có khả năng giải ngân tốt.

Chính phủ cũng yêu cầu quyết liệt xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài, xác định rõ phương án, trách nhiệm, thời hạn giải quyết và sớm đưa vào khai thác.

Đối với khu vực doanh nghiệp, định hướng đặt ra là phát triển kinh tế tư nhân, thúc đẩy đầu tư tư nhân, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước và thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc vào những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao.

Chính phủ yêu cầu giải quyết kịp thời, đúng thẩm quyền các kiến nghị, tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, nhất là về lãi suất, thủ tục thuế, hải quan, kiểm tra chuyên ngành; đồng thời cắt giảm mạnh thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ kết nối một cửa liên thông cũng cần được đẩy nhanh, không để vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục làm mất cơ hội đầu tư, kinh doanh.

Bên cạnh đó, Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng, giảm giá, đa dạng hóa hoạt động xúc tiến thương mại, phân phối hàng hóa sản xuất trong nước, khai thác nhu cầu mua sắm, du lịch dịp cuối năm và tổ chức tốt Hội chợ quốc gia.

Trong hoạt động xuất khẩu, các bộ, ngành cần đẩy mạnh khai thác những thị trường còn dư địa, giảm mạnh nhập siêu, thúc đẩy thương mại cân bằng, bền vững.

Chính phủ cũng yêu cầu đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, trọng tâm là công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và hạ tầng số; thúc đẩy khoa học công nghệ, nâng cao năng suất lao động, phát triển các ngành kinh tế mới, công nghệ chiến lược, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu số.