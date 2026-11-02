Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tập trung thực hiện lắp đặt điện mặt trời mái nhà cơ quan, công sở

Công ty Điện lực Hà Tĩnh có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện thủ tục thỏa thuận đấu nối, vận hành, việc mua bán điện dư và các nội dung liên quan.

Sau khi xem xét báo cáo, đề xuất của Sở Công Thương mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giao các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 563/KH-UBND; chủ động báo cáo, đề xuất xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh, không để ảnh hưởng tiến độ thực hiện kế hoạch.

Khẩn trương phối hợp với đơn vị tư vấn, cơ quan chuyên môn khảo sát thực tế các công trình thuộc phạm vi quản lý có nhu cầu lắp đặt điện mặt trời mái nhà, đánh giá đầy đủ hiện trạng công trình, kết cấu và khả năng chịu lực của mái, tải trọng bổ sung, diện tích lắp đặt và các điều kiện kỹ thuật khác có liên quan; đánh giá phụ tải tiêu thụ điện, nhu cầu sử dụng điện và khả năng đấu nối.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, xác định công suất, quy mô, phương án kỹ thuật và hình thức đầu tư phù hợp; lập khái toán kinh phí, nguồn vốn dự kiến (ngân sách, vốn tự có, nguồn vốn hợp pháp khác hoặc xã hội hóa) và thứ tự ưu tiên triển khai từng công trình; ưu tiên các công trình bảo đảm điều kiện kỹ thuật, có phụ tải tiêu thụ điện phù hợp, hiệu quả đầu tư và khả năng cân đối nguồn lực.

Việc lựa chọn chủng loại, nguồn gốc, xuất xứ vật tư, thiết bị phải bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng, an toàn, khả năng tương thích với hệ thống điện hiện hữu; ưu tiên thiết bị có nguồn gốc rõ ràng, chế độ bảo hành, bảo trì phù hợp, tuổi thọ và hiệu suất đáp ứng yêu cầu, tránh sử dụng thiết bị không rõ nguồn gốc, chất lượng thấp.

Kết quả khảo sát, phương án kỹ thuật, khái toán kinh phí, nguồn vốn, hiệu quả đầu tư và thứ tự ưu tiên thực hiện gửi Sở Tài chính và Sở Công Thương trước ngày 10/11/2026 để tổng hợp, rà soát, tham mưu UBND tỉnh.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp kết quả khảo sát, khái toán kinh phí, phương án đầu tư của từng đơn vị; đánh giá khả năng cân đối, huy động nguồn lực, tham mưu UBND tỉnh phương án triển khai phù hợp, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và đúng quy định. Đồng thời, hướng dẫn cụ thể về điều kiện, phương thức đầu tư, cơ chế quản lý, sử dụng tài sản công, thẩm quyền và trình tự, thủ tục thực hiện đối với từng loại hình cơ quan, đơn vị; làm rõ khả năng áp dụng hình thức cho thuê, liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh hoặc cơ chế phù hợp khác theo quy định.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn kết cấu công trình, khả năng chịu lực của mái, tải trọng bổ sung, kiến trúc và các yêu cầu kỹ thuật khác liên quan khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà. Đồng thời, hướng dẫn cụ thể các trường hợp phải thực hiện thủ tục về xây dựng; yêu cầu về đánh giá an toàn kết cấu, thiết kế, thẩm định, cấp phép hoặc các thủ tục khác có liên quan; thành phần hồ sơ và trình tự thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng. Việc lắp đặt phải bảo đảm an toàn công trình, không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực, kiến trúc, công năng, khả năng thoát nạn và các hệ thống kỹ thuật hiện hữu của công trình.

Sở Xây dựng phải hoàn thành việc hướng dẫn trước ngày 10/11/2026.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn việc áp dụng các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn về phòng cháy, chữa cháy đối với hệ thống điện mặt trời mái nhà. Đối với hệ thống có tích hợp hệ thống lưu trữ điện (BESS), đặc biệt tại các công trình công cộng, trường học, bệnh viện và nơi tập trung đông người, phải đánh giá đầy đủ nguy cơ cháy nổ, hướng dẫn cụ thể yêu cầu về vị trí, điều kiện lắp đặt, giải pháp kỹ thuật, hồ sơ và thủ tục phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Công an tỉnh phải hoàn thành việc hướng dẫn trước ngày 10/11/2026.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh hướng dẫn cụ thể việc lựa chọn, sử dụng vật tư, thiết bị điện bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và an toàn hệ thống điện; hướng dẫn, kiểm tra điều kiện đấu nối, công suất phát, phương án bảo vệ, thiết bị kiểm soát công suất phát lên lưới và các yêu cầu kỹ thuật liên quan. Đồng thời, hướng dẫn thực hiện thủ tục thỏa thuận đấu nối, vận hành, việc mua bán điện dư và các nội dung liên quan theo quy định tại Nghị định số 243/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 của Chính phủ; bảo đảm hệ thống sau khi đưa vào vận hành không gây mất an toàn hoặc ảnh hưởng đến chất lượng, ổn định của lưới điện.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh phải hoàn thành việc hướng dẫn trước ngày 10/11/2026.