Lấy ý kiến góp ý xây dựng các dự án luật về an ninh, trật tự

(Baohatinh.vn) - Các ý kiến tại hội nghị sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp thu, tổng hợp, hoàn thiện văn bản góp ý các dự án luật, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và sát với thực tiễn.
Chiều 7/10, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý xây dựng các dự án luật thuộc lĩnh vực an ninh, trật tự nhằm chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.
Đồng chí Trần Đình Gia – Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh và Đại tá Phạm Thanh Phương – Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.
Góp ý vào các dự án luật thuộc lĩnh vực an ninh trật tự, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia năm 2007; Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2024; việc thực hiện chính sách, pháp luật về định danh điện tử và an ninh dữ liệu.
Bên cạnh đó, các ý kiến đề nghị cần rút ngắn thời gian cấp phép vũ khí cho các đơn vị có nhu cầu; có hướng dẫn cụ thể về cơ chế phối hợp giữa cơ quan cảnh sát phòng cháy, chữa cháy với ngành điện nhằm kiểm tra mức độ an toàn trong sử dụng điện kinh doanh; việc bảo vệ quyền lợi cho cá nhân khi thực hiện công bố danh tính, đồng thời quy định cụ thể hơn về các biện pháp cưỡng chế thi hành.
Việc sửa đổi các dự án luật có liên quan đến an ninh, trật tự nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân và bí mật kinh doanh, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ chủ quyền số quốc gia; phân công rõ trách nhiệm giữa các lực lượng và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, phòng cháy, chữa cháy.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Đình Gia – Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận các ý kiến của đại biểu. Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp thu, tổng hợp đầy đủ để hoàn thiện báo cáo gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI sắp tới.
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