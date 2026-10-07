Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Pháp luật

Lấy ý kiến góp ý xây dựng các dự án luật về an ninh, trật tự

Quỳnh Sơn
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Các ý kiến tại hội nghị sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp thu, tổng hợp, hoàn thiện văn bản góp ý các dự án luật, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và sát với thực tiễn.

Chiều 7/10, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý xây dựng các dự án luật thuộc lĩnh vực an ninh, trật tự nhằm chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Đồng chí Trần Đình Gia – Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh và Đại tá Phạm Thanh Phương – Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

bqbht_br_xuan-thuy.jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Góp ý vào các dự án luật thuộc lĩnh vực an ninh trật tự, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia năm 2007; Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2024; việc thực hiện chính sách, pháp luật về định danh điện tử và an ninh dữ liệu.

canh-toan.png
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Bên cạnh đó, các ý kiến đề nghị cần rút ngắn thời gian cấp phép vũ khí cho các đơn vị có nhu cầu; có hướng dẫn cụ thể về cơ chế phối hợp giữa cơ quan cảnh sát phòng cháy, chữa cháy với ngành điện nhằm kiểm tra mức độ an toàn trong sử dụng điện kinh doanh; việc bảo vệ quyền lợi cho cá nhân khi thực hiện công bố danh tính, đồng thời quy định cụ thể hơn về các biện pháp cưỡng chế thi hành.

bqbht_br_xt-5-xuan-thuy.jpg
Đại diện ngành công an đóng góp ý kiến vào các dự án luật.
bqbht_br_xt-6-xuan-thuy.jpg
Lãnh đạo Sở Tư pháp Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị.

Việc sửa đổi các dự án luật có liên quan đến an ninh, trật tự nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân và bí mật kinh doanh, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ chủ quyền số quốc gia; phân công rõ trách nhiệm giữa các lực lượng và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, phòng cháy, chữa cháy.

ok-2-xuan-thuy.jpg
Đồng chí Trần Đình Gia – Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Đình Gia – Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận các ý kiến của đại biểu. Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp thu, tổng hợp đầy đủ để hoàn thiện báo cáo gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI sắp tới.

Tin liên quan

Tags:

#Đoàn ĐBQH #Hà Tĩnh #dự án luật

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

65 năm giữa lằn ranh sinh tử

65 năm giữa lằn ranh sinh tử

Trải qua 65 năm, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ, cứu nạn (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Hà Tĩnh đã không ngừng lớn mạnh. Trong mỗi cuộc chiến giữa lằn ranh sinh tử, họ luôn tâm niệm: chiến đấu hết mình, giành giật nạn nhân với tử thần, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân.
Xây dựng “lá chắn” phòng cháy từ mỗi gia đình

Xây dựng “lá chắn” phòng cháy từ mỗi gia đình

Khi phòng cháy trở thành thói quen trong cuộc sống hằng ngày, mỗi mái nhà ở Hà Tĩnh sẽ có thêm một “lá chắn” bảo vệ, từ đó góp phần xây dựng môi trường sống an toàn hơn trước nguy cơ cháy, nổ.
Hai nhóm thanh niên gây rối trật tự công cộng cùng lĩnh án

Hai nhóm thanh niên gây rối trật tự công cộng cùng lĩnh án

Viện KSND Khu vực 1 - Hà Tĩnh thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án Nguyễn Đình Bảo (SN 2008, trú xã Lộc Hà) cùng 12 bị cáo khác về các tội “Gây rối trật tự công cộng”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và “Tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ”.
Đường Lê Duẩn mới hoàn thành đã lo xe tải trọng lớn lưu thông

Đường Lê Duẩn mới hoàn thành đã lo xe tải trọng lớn lưu thông

Tuyến đường Lê Duẩn kéo dài (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) vừa hoàn thành với tổng mức đầu tư 157 tỷ đồng. Dù đã được lắp biển cấm xe tải trên 13 tấn nhưng nhiều xe tải hạng nặng vẫn lưu thông trên tuyến, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng công trình và an toàn giao thông.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!