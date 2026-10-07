Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh lấy ý kiến góp ý sửa đổi Luật Điện lực

(Baohatinh.vn) - Đại biểu đề nghị bổ sung quy định về chế tài đối với việc không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trong hợp đồng mua bán điện; quy hoạch cụm công nghiệp đồng bộ với hạ tầng lưới điện.
Chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công ty Điện lực Hà Tĩnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.
Đồng chí Trần Đình Gia – Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh chủ trì hội nghị.
Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Luật Điện lực năm 2024, qua đó cho rằng việc sửa đổi, bổ sung một số quy định là cần thiết nhằm bảo đảm tính thống nhất, khả thi và phù hợp hơn với thực tiễn.
Các đại biểu đề nghị làm rõ quy định liên quan đến hợp đồng mua bán điện sinh hoạt, thời điểm ngừng cấp điện và xử lý trường hợp chậm thanh toán; đồng thời bổ sung quy định về chi phí ngừng cung cấp điện, cấp điện trở lại, các trường hợp ngừng, giảm mức cung cấp điện và chế tài khi các bên không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng; có chính sách đặc thù phát triển các dự án ngành điện và chính sách hỗ trợ người dân phát triển điện mặt trời…
Từ thực tiễn đầu tư, quản lý và vận hành lưới điện, Công ty Điện lực Hà Tĩnh cũng kiến nghị tháo gỡ những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, quản lý hành lang an toàn lưới điện; tăng tính đồng bộ giữa quy hoạch phát triển lưới điện với quy hoạch sử dụng đất và nhu cầu phụ tải, tạo thuận lợi cho đầu tư, vận hành hệ thống điện và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Đình Gia – Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, xuất phát từ thực tiễn của các đại biểu. Đồng chí Trần Đình Gia nhấn mạnh, việc sửa đổi luật cần vừa tháo gỡ những vướng mắc đang đặt ra, vừa tạo hành lang pháp lý đồng bộ, minh bạch cho sự phát triển lâu dài của ngành điện. Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến để tham gia đóng góp tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; qua đó góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật về điện lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh năng lượng trong giai đoạn mới.
Chủ động kiểm tra quá trình tham gia BHXH giúp người lao động nắm bắt tình trạng đóng BHXH của đơn vị, doanh nghiệp, kịp thời phát hiện những khoảng thời gian chưa được ghi nhận để bảo vệ quyền lợi chính đáng.
Tại Nghị quyết 278/NQ-CP, Chính phủ đề ra định hướng sửa đổi Luật Nhà ở có quy định rõ thời hạn sử dụng nhà chung cư theo niên hạn xây dựng công trình và giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành khác để xây dựng quy định cụ thể.
Với cách làm linh hoạt, sáng tạo, xã Kỳ Lạc (Hà Tĩnh) đang từng bước biến các mô hình sinh kế thành “đòn bẩy” giúp hộ nghèo, cận nghèo có thêm tư liệu sản xuất, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.
Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng và hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy định được các địa phương ở Hà Tĩnh triển khai song song với việc hoàn thiện cơ chế, phân định rõ trách nhiệm quản lý ở cơ sở.
Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung một số nhóm phương tiện được miễn phí sử dụng đường bộ cao tốc, trong đó có xe chở hài cốt liệt sĩ, xe vận chuyển hàng cứu trợ và xe của cơ quan quản lý đường bộ làm nhiệm vụ.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
BHXH tỉnh Hà Tĩnh đồng bộ chuyển đổi số định danh cá nhân/căn cước công dân thay mã số BHXH trên các phần mềm nghiệp vụ, góp phần chuẩn hóa, liên thông dữ liệu, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản lý.
Danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mẹ Nguyễn Thị Rớt (xã Hương Khê, Hà Tĩnh).
Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện ý kiến của Kiểm toán Nhà nước liên quan đến giải quyết chính sách, chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP.
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với học sinh thuộc diện chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn.
Từ tháng 9/2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật là các chính sách liên quan đến chi trả lương hưu qua VNeID; trẻ dưới 6 tuổi được cấp thẻ Căn cước; bãi bỏ 25 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế...