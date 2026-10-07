Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh lấy ý kiến góp ý sửa đổi Luật Điện lực

Chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công ty Điện lực Hà Tĩnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực. Đồng chí Trần Đình Gia – Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Luật Điện lực năm 2024, qua đó cho rằng việc sửa đổi, bổ sung một số quy định là cần thiết nhằm bảo đảm tính thống nhất, khả thi và phù hợp hơn với thực tiễn.

Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh Phạm Việt Thắng đề nghị cần bổ sung quy định về yếu tố điện khi hình thành các cụm công nghiệp để phát triển hạ tầng đồng bộ.

Các đại biểu đề nghị làm rõ quy định liên quan đến hợp đồng mua bán điện sinh hoạt, thời điểm ngừng cấp điện và xử lý trường hợp chậm thanh toán; đồng thời bổ sung quy định về chi phí ngừng cung cấp điện, cấp điện trở lại, các trường hợp ngừng, giảm mức cung cấp điện và chế tài khi các bên không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng; có chính sách đặc thù phát triển các dự án ngành điện và chính sách hỗ trợ người dân phát triển điện mặt trời…

Phó Giám đốc Sở Công Thương Dương Thanh Hoà đề nghị cần có chính sách đặc thù trong phát triển các dự án ngành điện và có chính sách hỗ trợ cụ thể đối với người dân lắp đặt điện mặt trời.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Trần Thị Kiều Oanh góp ý các vấn đề liên quan đến quy hoạch phát triển điện lực cấp tỉnh, thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án điện gió ngoài khơi.

Từ thực tiễn đầu tư, quản lý và vận hành lưới điện, Công ty Điện lực Hà Tĩnh cũng kiến nghị tháo gỡ những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, quản lý hành lang an toàn lưới điện; tăng tính đồng bộ giữa quy hoạch phát triển lưới điện với quy hoạch sử dụng đất và nhu cầu phụ tải, tạo thuận lợi cho đầu tư, vận hành hệ thống điện và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh Đỗ Tiến Hùng kiến nghị tháo gỡ những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, quản lý hành lang an toàn lưới điện.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Đình Gia – Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, xuất phát từ thực tiễn của các đại biểu. Đồng chí Trần Đình Gia nhấn mạnh, việc sửa đổi luật cần vừa tháo gỡ những vướng mắc đang đặt ra, vừa tạo hành lang pháp lý đồng bộ, minh bạch cho sự phát triển lâu dài của ngành điện. Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến để tham gia đóng góp tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; qua đó góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật về điện lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh năng lượng trong giai đoạn mới.