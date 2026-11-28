Đồng hành cùng UBND TP. Hà Nội trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên (24/11/2026), Vinamilk hỗ trợ hơn 125.000 sản phẩm dinh dưỡng và nước uống phục vụ người dân, du khách. Hoạt động tiếp nối hành trình gắn bó với cộng đồng của doanh nghiệp, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam trong dịp kỷ niệm đặc biệt.
Không chỉ giúp trẻ nhìn rõ hơn bằng những cặp kính phù hợp, kiểm soát cận thị còn làm chậm quá trình tăng độ, bảo vệ sức khỏe đôi mắt lâu dài. Sự ra đời của Trung tâm Kiểm soát cận thị, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh mở thêm cơ hội để trẻ em được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc, theo dõi và kiểm soát cận thị chuyên sâu.
Giáo dục STEM ở Hà Tĩnh đang được triển khai linh hoạt, từ đầu tư phòng học hiện đại đến xây dựng các mô hình sáng tạo từ vật liệu sẵn có, hướng tới phát triển năng lực thực hành và vận dụng kiến thức của học sinh.
Thoát vị đĩa đệm cột sống khá phổ biến nhưng tâm lý chủ quan, ngại điều trị có thể khiến bệnh tiến triển nặng, phải phẫu thuật. Vậy khi nào có thể điều trị bảo tồn, khi nào cần can thiệp? Những vấn đề này sẽ được Thạc sĩ, bác sĩ Trần Thị Thanh Hảo, Phó Trưởng khoa Thận - Tiết niệu – Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình.
Sự phát triển của các khu kinh tế, khu công nghiệp cùng làn sóng đầu tư vào Hà Tĩnh đang mở ra nhiều cơ hội việc làm, thu hút ngày càng nhiều lao động từng làm việc ở các tỉnh, thành phố lớn trở về tìm kiếm cơ hội lập nghiệp, ổn định cuộc sống.
Với cách làm linh hoạt, sáng tạo, xã Kỳ Lạc (Hà Tĩnh) đang từng bước biến các mô hình sinh kế thành “đòn bẩy” giúp hộ nghèo, cận nghèo có thêm tư liệu sản xuất, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.
Gắn với truyền thống hiếu học, đạo lý tôn sư trọng đạo đã trở thành nét đẹp văn hóa trong đời sống người Hà Tĩnh. Qua bao thế hệ, đạo lý ấy vẫn được gìn giữ, bồi đắp bằng lòng biết ơn người thầy, ý thức coi trọng tri thức và tinh thần rèn luyện, trưởng thành của mỗi thế hệ.
Hà Tĩnh đặt mục tiêu 100% hộ gia đình người có công với cách mạng có mức sống từ trung bình khá trở lên so với cộng đồng dân cư nơi cư trú; đồng thời bảo đảm người có công và thân nhân đủ điều kiện được hưởng đầy đủ các chế độ ưu đãi.
Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) có nguồn gốc từ Ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo. Đây là dịp để học sinh, sinh viên và toàn xã hội bày tỏ lòng tri ân đối với các thầy, cô giáo – những người luôn tận tâm cống hiến cho sự nghiệp trồng người.
Ở mỗi thời kỳ, người thầy luôn giữ vai trò đặc biệt trong trao truyền tri thức, bồi đắp nhân cách và khơi dậy khát vọng cho học trò. Trước những yêu cầu đổi mới giáo dục, sứ mệnh ấy còn đòi hỏi bản lĩnh thích ứng, tinh thần học hỏi và sáng tạo. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, PV Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh có cuộc trao đổi với ông Bùi Nhân Sâm - Giám đốc Sở GD&ĐT để nhìn lại những đóng góp của các thế hệ nhà giáo, đồng thời làm rõ những yêu cầu và định hướng phát huy vai trò người thầy trong giai đoạn mới.
Không chỉ hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở để người nghèo có nơi an cư, xã Đức Thịnh còn chú trọng trao sinh kế, tạo điều kiện để các hộ có việc làm, nguồn thu nhập, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.