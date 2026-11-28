Cúm A ở người bệnh tim mạch: Đừng chủ quan! 25/11/2026 09:33 Cúm A thường gây sốt, ho, đau đầu và mệt mỏi, với người mắc bệnh tim mạch nhiễm cúm có thể làm bệnh nền diễn biến nặng hơn.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh mở rộng kênh tuyển dụng, tăng sức hút với lao động 24/11/2026 14:27 Nhiều doanh nghiệp tại Hà Tĩnh đang cần tuyển dụng số lượng lớn lao động để mở rộng sản xuất, đáp ứng đơn hàng. Đa dạng kênh tuyển dụng, cải thiện đãi ngộ là giải pháp thu hút nhân lực.

Phúc Trạch trao nơi an cư, mở đường sinh kế 24/11/2026 11:18 Từ hỗ trợ nhà ở đến phát triển các mô hình sinh kế, xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) đang tạo thêm điều kiện để hộ nghèo, hộ khó khăn ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Hơn 125.000 sản phẩm Vinamilk đồng hành cùng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội 24/11/2026 09:12 Đồng hành cùng UBND TP. Hà Nội trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên (24/11/2026), Vinamilk hỗ trợ hơn 125.000 sản phẩm dinh dưỡng và nước uống phục vụ người dân, du khách. Hoạt động tiếp nối hành trình gắn bó với cộng đồng của doanh nghiệp, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam trong dịp kỷ niệm đặc biệt.

BVĐK Sài Gòn Hà Tĩnh: Hướng đi mới trong kiểm soát cận thị ở trẻ em 24/11/2026 08:00 Không chỉ giúp trẻ nhìn rõ hơn bằng những cặp kính phù hợp, kiểm soát cận thị còn làm chậm quá trình tăng độ, bảo vệ sức khỏe đôi mắt lâu dài. Sự ra đời của Trung tâm Kiểm soát cận thị, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh mở thêm cơ hội để trẻ em được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc, theo dõi và kiểm soát cận thị chuyên sâu.

Xã đầu tiên ở Hà Tĩnh đạt mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân 23/11/2026 18:49 Với tỷ lệ 100% người dân tham gia BHYT, xã Đồng Tiến trở thành địa phương đầu tiên của Hà Tĩnh hoàn thành mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân.

Bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế 23/11/2026 17:18 Các lớp bồi dưỡng tiếng Lào, tiếng Anh và tiếng Trung Quốc năm 2026 góp phần trang bị kiến thức và kỹ năng ngoại ngữ phục vụ nhiệm vụ chuyên môn và công tác đối ngoại của Hà Tĩnh.

Nâng cao năng lực triển khai công tác giảm nghèo cho người khuyết tật 23/11/2026 13:03 Gần 120 đại biểu tại Hà Tĩnh được tập huấn kỹ năng hỗ trợ người khuyết tật phát triển sinh kế, tiếp cận việc làm và ổn định cuộc sống.

PGS.TS Biện Minh Điền – Nặng lòng với di sản quê hương 23/11/2026 08:30 Dành trọn tâm huyết cho khoa học và di sản, PGS.TS Biện Minh Điền góp phần đưa những giá trị văn hóa, lịch sử của các danh nhân Hà Tĩnh đến gần hơn với bạn bè quốc tế và các thế hệ hôm nay.

[Infographic] Những quy định mới về nhà ở xã hội theo Luật Nhà ở (sửa đổi) 22/11/2026 14:15 Quốc hội vừa chính thức thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi), có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2027, với nhiều quy định mới liên quan đến nhà ở xã hội.

Linh hoạt trong triển khai giáo dục STEM ở Hà Tĩnh 22/11/2026 13:45 Giáo dục STEM ở Hà Tĩnh đang được triển khai linh hoạt, từ đầu tư phòng học hiện đại đến xây dựng các mô hình sáng tạo từ vật liệu sẵn có, hướng tới phát triển năng lực thực hành và vận dụng kiến thức của học sinh.

Dấu ấn những tuyên truyền viên pháp luật tuổi học trò 22/11/2026 13:11 Với tư duy truyền thông hiện đại và sự sáng tạo, học sinh Hà Tĩnh đang biến những kiến thức pháp luật khô khan thành nội dung gần gũi, sinh động và giàu sức lan tỏa.

13 ngày nghỉ lễ, Tết năm 2027 22/11/2026 10:23 Năm 2027, người lao động có 13 ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương, chia thành 8 dịp, sau khi bổ sung Ngày Tổ quốc tri ân - Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Sống khoẻ cùng BHT: Thoát vị đĩa đệm, khi nào cần can thiệp? 22/11/2026 09:55 Thoát vị đĩa đệm cột sống khá phổ biến nhưng tâm lý chủ quan, ngại điều trị có thể khiến bệnh tiến triển nặng, phải phẫu thuật. Vậy khi nào có thể điều trị bảo tồn, khi nào cần can thiệp? Những vấn đề này sẽ được Thạc sĩ, bác sĩ Trần Thị Thanh Hảo, Phó Trưởng khoa Thận - Tiết niệu – Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình.

Việc làm tại chỗ: Khi “gần nhà” trở thành lợi thế cạnh tranh 22/11/2026 05:17 Nhiều lao động Hà Tĩnh chọn về quê làm việc để gần gia đình, giảm chi phí. Song, thu nhập, phúc lợi và cơ hội phát triển mới giữ chân họ lâu dài.

Đưa chính sách giảm nghèo đến đúng người cần hỗ trợ 22/11/2026 05:00 Từ những mô hình sinh kế thiết thực, phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) đã đưa chính sách giảm nghèo đến đúng đối tượng, giúp các hộ khó khăn phát triển sản xuất, cải thiện thu nhập.

Tìm việc qua mạng: Làm sao phòng tránh thông tin tuyển dụng thiếu tin cậy? 21/11/2026 14:06 Tìm việc qua mạng giúp tiết kiệm thời gian, mở rộng lựa chọn nghề nghiệp. Song, trước những lời mời gọi hấp dẫn bất thường, người lao động Hà Tĩnh cần biết cách kiểm chứng thông tin.

Lan tỏa mô hình thôn đạt mục tiêu BHYT toàn dân ở xã Cẩm Duệ 21/11/2026 12:04 Từ cách làm đồng bộ trong rà soát, tuyên truyền, vận động đến hỗ trợ người khó khăn, xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh) từng bước mở rộng diện bao phủ BHYT, hướng tới mục tiêu toàn dân tham gia.

Chuyện những lao động trở về quê hương làm việc 21/11/2026 05:07 Sự phát triển của các khu kinh tế, khu công nghiệp cùng làn sóng đầu tư vào Hà Tĩnh đang mở ra nhiều cơ hội việc làm, thu hút ngày càng nhiều lao động từng làm việc ở các tỉnh, thành phố lớn trở về tìm kiếm cơ hội lập nghiệp, ổn định cuộc sống.

Mô hình bò sinh kế – đòn bẩy giúp Kỳ Lạc giảm nghèo bền vững 21/11/2026 05:05 Với cách làm linh hoạt, sáng tạo, xã Kỳ Lạc (Hà Tĩnh) đang từng bước biến các mô hình sinh kế thành “đòn bẩy” giúp hộ nghèo, cận nghèo có thêm tư liệu sản xuất, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.

[Infographic] Người cao tuổi nào được trợ cấp 1,62 triệu đồng/tháng 20/11/2026 14:00 Theo quy định mới, người cao tuổi thuộc trường hợp sau đây sẽ được nhận trợ cấp xã hội cao nhất 1,62 triệu đồng/tháng.

Ngăn ngừa vi phạm, bảo đảm quyền lợi người tham gia BHXH, BHYT 20/11/2026 13:00 BHXH tỉnh Hà Tĩnh tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh vi phạm, bảo vệ quyền lợi người lao động.

Nối dài truyền thống tôn sư trọng đạo 20/11/2026 12:00 Gắn với truyền thống hiếu học, đạo lý tôn sư trọng đạo đã trở thành nét đẹp văn hóa trong đời sống người Hà Tĩnh. Qua bao thế hệ, đạo lý ấy vẫn được gìn giữ, bồi đắp bằng lòng biết ơn người thầy, ý thức coi trọng tri thức và tinh thần rèn luyện, trưởng thành của mỗi thế hệ.

Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua chăm lo người có công với cách mạng 20/11/2026 11:05 Hà Tĩnh đặt mục tiêu 100% hộ gia đình người có công với cách mạng có mức sống từ trung bình khá trở lên so với cộng đồng dân cư nơi cư trú; đồng thời bảo đảm người có công và thân nhân đủ điều kiện được hưởng đầy đủ các chế độ ưu đãi.

Nơi bàn tay thầy chạm vào ký ức 20/11/2026 09:32 Có những chuyện xảy ra từ thời đi học, tưởng đã quên từ lâu. Vậy mà, chỉ cần một lần gặp lại thầy, một câu chuyện cũ được nhắc đến, tất cả bỗng hiện về rõ ràng, như thể mới hôm qua.

[QUIZ] Ngày 20/11 được chọn là Ngày Nhà giáo Việt Nam từ năm nào? 20/11/2026 07:00 Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) có nguồn gốc từ Ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo. Đây là dịp để học sinh, sinh viên và toàn xã hội bày tỏ lòng tri ân đối với các thầy, cô giáo – những người luôn tận tâm cống hiến cho sự nghiệp trồng người.

Đổi mới giáo dục ở Hà Tĩnh (bài cuối): Tiếp thêm động lực, khơi dậy sức sáng tạo của đội ngũ nhà giáo 20/11/2026 05:50 Ở mỗi thời kỳ, người thầy luôn giữ vai trò đặc biệt trong trao truyền tri thức, bồi đắp nhân cách và khơi dậy khát vọng cho học trò. Trước những yêu cầu đổi mới giáo dục, sứ mệnh ấy còn đòi hỏi bản lĩnh thích ứng, tinh thần học hỏi và sáng tạo. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, PV Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh có cuộc trao đổi với ông Bùi Nhân Sâm - Giám đốc Sở GD&ĐT để nhìn lại những đóng góp của các thế hệ nhà giáo, đồng thời làm rõ những yêu cầu và định hướng phát huy vai trò người thầy trong giai đoạn mới.

Thêm điểm tựa để người nghèo vươn lên 20/11/2026 05:20 Không chỉ hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở để người nghèo có nơi an cư, xã Đức Thịnh còn chú trọng trao sinh kế, tạo điều kiện để các hộ có việc làm, nguồn thu nhập, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.