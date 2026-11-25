Sáng 25/11, Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Gần 930 cán bộ được khám sức khoẻ định kỳ đợt 2 năm 2026.

Trong thời gian từ ngày 25/11 - 29/11, gần 930 cán bộ đương chức và hưu trí thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý được đội ngũ y, bác sĩ tuyến Trung ương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh và Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, đo điện tâm đồ, siêu âm, khám tổng quát và các chuyên khoa.

Hoạt động này nhằm phát hiện, điều trị sớm các vấn đề về sức khỏe; đồng thời giúp bác sĩ đưa ra chẩn đoán, phác đồ điều trị kịp thời và tư vấn chế độ dinh dưỡng, tập luyện khoa học để mỗi cán bộ chủ động bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Cán bộ được nhân viên y tế thực hiện kỹ thuật chuyên môn.

Để đợt khám diễn ra chu đáo, khoa học và đạt hiệu quả cao nhất, Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh đã chủ động xây dựng phương án, bố trí lịch khám hợp lý; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại cùng đội ngũ y, bác sĩ giàu kinh nghiệm...

Các bác sĩ tuyến Trung ương tư vấn cách điều trị và chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ.

Việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ là hoạt động thiết thực giúp đội ngũ cán bộ nắm rõ tình trạng sức khỏe của bản thân để có phương án theo dõi, điều trị hiệu quả. Đây cũng là cơ sở quan trọng để Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hà Tĩnh đánh giá, phân loại sức khỏe cán bộ theo đúng tiêu chuẩn của Bộ Y tế.