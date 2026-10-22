[Infographic] Cách phát hiện và phòng, chống bệnh do não mô cầu

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh chưa ghi nhận ca mắc bệnh do não mô cầu, song người dân tuyệt đối không được chủ quan. Việc nhận biết sớm dấu hiệu bệnh, chủ động tiêm vắc-xin và phòng lây nhiễm có ý nghĩa rất quan trọng.
Táo bón là tình trạng nhiều người từng gặp phải. Thế nhưng, khi tình trạng này kéo dài, tái diễn nhiều lần hoặc đi kèm những biểu hiện bất thường, liệu chúng ta có nên tiếp tục chủ quan? Bác sĩ Chuyên khoa I Lê Bá Khánh Chi, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của ngành y tế, đến nay, Hà Tĩnh đã làm sạch 99% dữ liệu tiêm chủng. Đây là nền tảng quan trọng để quản lý chính xác lịch sử tiêm chủng và nâng cao hiệu quả phòng bệnh.
Có những chấn thương vùng đầu, sau một thời gian mới xuất hiện đau đầu, chóng mặt, giảm trí nhớ. Đó có thể là dấu hiệu của tụ máu mạn tính. Bác sĩ CKI Nguyễn Duy Cường, Phó Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thời tiết thất thường, trẻ trở lại trường học và gia tăng tiếp xúc trong môi trường tập thể khiến nhiều bệnh truyền nhiễm như RSV, tay chân miệng, cúm mùa... tại Hà Tĩnh có xu hướng gia tăng. Ngành y tế khuyến cáo phụ huynh chủ động phòng bệnh và theo dõi sát sức khỏe trẻ.
Hà Tĩnh đặt mục tiêu đến năm 2030, bảo đảm 100% cuộc gọi cấp cứu được tiếp nhận, hỗ trợ tư vấn và điều phối kịp thời; thời gian xuất xe cứu thương đối với trường hợp cấp cứu nguy kịch không quá 5 phút kể từ khi có quyết định điều xe.
Mỗi ngày, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, bác sĩ CKI Lê Thị Hoa Hảo cùng đồng nghiệp đón những em bé cất tiếng khóc chào đời. Mỗi ca sinh là một khoảnh khắc đặc biệt, nhưng phía sau niềm vui ấy luôn là những giờ phút tập trung cao độ, sự cẩn trọng và trách nhiệm trong từng quyết định của người thầy thuốc.
Những triệu chứng rối loạn tiểu tiện ở nam giới trung niên có thể cảnh báo các bệnh lý tuyến tiền liệt. Để chủ động phòng ngừa, bác sĩ CKI Dương Văn Vịnh - Phó Trưởng khoa Ngoại, Trung tâm Y tế Thành Sen (Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.