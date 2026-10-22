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[Infographic] Cách phát hiện và phòng, chống bệnh do não mô cầu

Đặng Phương
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(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh chưa ghi nhận ca mắc bệnh do não mô cầu, song người dân tuyệt đối không được chủ quan. Việc nhận biết sớm dấu hiệu bệnh, chủ động tiêm vắc-xin và phòng lây nhiễm có ý nghĩa rất quan trọng.

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