[Infographic] Cách phát hiện và phòng, chống bệnh do não mô cầu

Quán bar, karaoke có thể tiến tới cấm hút thuốc hoàn toàn 13/10/2026 13:35 Quán bar, karaoke, vũ trường, khách sạn và một số địa điểm công cộng có thể chuyển dần từ bố trí khu vực hút thuốc riêng sang cấm hút thuốc hoàn toàn.

Trên 75% dân số Hà Tĩnh đã được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí 13/10/2026 09:15 Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của ngành y tế, đến nay, có trên 75% dân số Hà Tĩnh đã được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí trong năm 2026.

Nâng cao năng lực y tế cơ sở từ đầu tư trang thiết bị và chuyển giao kỹ thuật 11/10/2026 11:55 Đầu tư trang thiết bị gắn với đào tạo nhân lực, chuyển giao kỹ thuật đang giúp các cơ sở y tế trên địa bàn Hà Tĩnh nâng cao năng lực điều trị, từng bước làm chủ kỹ thuật chuyên sâu, giảm chuyển tuyến.

Sống khoẻ cùng BHT: Táo bón kéo dài, chuyện nhỏ hay dấu hiệu bệnh? 11/10/2026 09:55 Táo bón là tình trạng nhiều người từng gặp phải. Thế nhưng, khi tình trạng này kéo dài, tái diễn nhiều lần hoặc đi kèm những biểu hiện bất thường, liệu chúng ta có nên tiếp tục chủ quan? Bác sĩ Chuyên khoa I Lê Bá Khánh Chi, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.

Người đàn ông được phát hiện ung thư thực quản giai đoạn sớm tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh 10/10/2026 09:44 Không đau, không nuốt nghẹn, không sụt cân, người đàn ông 53 tuổi được phát hiện tổn thương thực quản qua nội soi tiêu hóa định kỳ, sau đó được xác định ung thư giai đoạn sớm.

Việt Nam dự kiến bỏ mô hình đào tạo bác sĩ chuyên khoa 1, 2 10/10/2026 06:00 Từ 2027, Việt Nam dự kiến không còn mô hình đào tạo bác sĩ chuyên khoa 1, 2, mà thay bằng chuyên khoa và chuyên khoa sâu.

Nhận diện sớm các dấu hiệu để bảo vệ sức khỏe tinh thần ở trẻ em 10/10/2026 05:05 Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh khuyến cáo, việc nhận diện sớm các biểu hiện, chủ động lắng nghe và đồng hành đúng cách là chìa khóa giúp trẻ em vượt qua các vấn đề sức khỏe tâm thần.

Thắm tình quân dân qua màu áo blouse 09/10/2026 09:07 Với tấm lòng “lương y như từ mẫu”, quân y ở Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã không ngừng nỗ lực để nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc sức khỏe cho đồng đội và Nhân dân tốt hơn.

Khẩn trương khoanh vùng, xử lý các ổ dịch sốt xuất huyết 09/10/2026 08:43 Dịch sốt xuất huyết diễn biến khá phức tạp tại Hà Tĩnh khi liên tiếp ghi nhận ca mắc mới. Thời tiết mưa nắng đan xen và tâm lý chủ quan của một số người dân làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Bộ Y tế khuyến cáo bảo vệ sức khỏe sau ca bệnh ở Nga tử vong do viêm phổi 08/10/2026 14:56 Sau khi một nhân viên phòng xét nghiệm tại tỉnh Irkutsk (Nga) tử vong do viêm phổi nặng chưa rõ nguyên nhân, Bộ Y tế Việt Nam đã chủ động liên hệ WHO để xác minh và đánh giá nguy cơ.

Hà Tĩnh chuẩn hóa 99% dữ liệu tiêm chủng 08/10/2026 09:00 Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của ngành y tế, đến nay, Hà Tĩnh đã làm sạch 99% dữ liệu tiêm chủng. Đây là nền tảng quan trọng để quản lý chính xác lịch sử tiêm chủng và nâng cao hiệu quả phòng bệnh.

Sống khỏe cùng BHT: Tụ máu mãn tính - Mối nguy âm thầm sau những chấn thương 04/10/2026 10:00 Có những chấn thương vùng đầu, sau một thời gian mới xuất hiện đau đầu, chóng mặt, giảm trí nhớ. Đó có thể là dấu hiệu của tụ máu mạn tính. Bác sĩ CKI Nguyễn Duy Cường, Phó Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Hà Tĩnh hướng tới 100% trường công lập có nhân viên y tế chuyên trách 03/10/2026 15:46 Chương trình Sức khỏe học đường 2026-2035 được triển khai theo 2 giai đoạn, Hà Tĩnh phấn đấu đến năm 2035, các cơ sở giáo dục công lập có nhân viên y tế chuyên trách.

Gia tăng bệnh truyền nhiễm ở trẻ, ngành y tế khuyến cáo phòng ngừa 03/10/2026 15:00 Thời tiết thất thường, trẻ trở lại trường học và gia tăng tiếp xúc trong môi trường tập thể khiến nhiều bệnh truyền nhiễm như RSV, tay chân miệng, cúm mùa... tại Hà Tĩnh có xu hướng gia tăng. Ngành y tế khuyến cáo phụ huynh chủ động phòng bệnh và theo dõi sát sức khỏe trẻ.

Thuốc lá gây thêm gánh nặng cho xương khớp 03/10/2026 13:00 Theo khuyến cáo của BVĐK tỉnh Hà Tĩnh, thuốc lá không chỉ ảnh hưởng đến phổi và tim mạch mà còn có thể làm suy giảm sức khỏe xương khớp và ảnh hưởng đến khả năng hồi phục và điều trị.

Xuất hiện 2 ca mắc sốt xuất huyết, Kỳ Xuân chủ động phòng chống 03/10/2026 06:00 Sau khi ghi nhận 2 ca bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn, chính quyền xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) đã triển khai các biện pháp giám sát, khoanh vùng, hạn chế nguy cơ phát sinh, lây lan trong cộng đồng.

Phấn đấu ít nhất 75% nhân viên y tế cấp xã được đào tạo cấp cứu ngoại viện 03/10/2026 05:05 Hà Tĩnh đặt mục tiêu đến năm 2030, bảo đảm 100% cuộc gọi cấp cứu được tiếp nhận, hỗ trợ tư vấn và điều phối kịp thời; thời gian xuất xe cứu thương đối với trường hợp cấp cứu nguy kịch không quá 5 phút kể từ khi có quyết định điều xe.

[Infographic] Mùa cúm và những điều cần biết 02/10/2026 13:46 Bệnh cúm mùa là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm (chủ yếu là cúm A và cúm B) gây ra, thường diễn biến phức tạp vào các tháng 3 - 4 và tháng 9 - 10 tại Việt Nam.

Bộ Y tế rà soát, mở rộng thêm nhiều thuốc vào danh mục BHYT chi trả 02/10/2026 13:30 Bộ Y tế dự kiến mở rộng, bổ sung thêm hơn 300 hoạt chất vào danh mục thuốc BHYT chi trả ngay tại cấp khám chữa bệnh ban

Người đón những tiếng khóc chào đời 02/10/2026 10:24 Mỗi ngày, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, bác sĩ CKI Lê Thị Hoa Hảo cùng đồng nghiệp đón những em bé cất tiếng khóc chào đời. Mỗi ca sinh là một khoảnh khắc đặc biệt, nhưng phía sau niềm vui ấy luôn là những giờ phút tập trung cao độ, sự cẩn trọng và trách nhiệm trong từng quyết định của người thầy thuốc.

Hà Tĩnh tăng tốc để 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ 02/10/2026 06:00 Với mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí trong năm 2026, ngành Y tế Hà Tĩnh đang cùng các địa phương tăng tốc trong Chiến dịch 90 ngày cao điểm.

Lần đầu tiên tại Việt Nam: Đặt bóng vào khí quản thai nhi 30 tuần tuổi, cứu trẻ từ trong bụng mẹ 30/09/2026 08:11 Bệnh viện Phụ sản Trung ương vừa thực hiện thành công ca can thiệp bào thai bằng kỹ thuật FETO (nội soi buồng ối đặt bóng gây bít khí quản thai nhi) đầu tiên tại Việt Nam.

Gấp rút thi công, sớm đưa các trạm y tế vào phục vụ Nhân dân 30/09/2026 08:00 Tranh thủ thời tiết thuận lợi, chủ đầu tư và các nhà thầu đang tập trung nhân lực, tổ chức thi công linh hoạt, đẩy nhanh tiến độ các công trình trạm y tế xã trên địa bàn Hà Tĩnh.

Chủ động ngăn chặn bệnh lao lây lan trong cộng đồng 30/09/2026 05:15 Thông qua việc đẩy mạnh sàng lọc chủ động, Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh đã kịp thời phát hiện, điều trị người mắc lao, góp phần kiểm soát nguồn lây trong cộng đồng.

Sống khỏe cùng BHT: Chủ động phòng ngừa các bệnh lý tuyến tiền liệt 27/09/2026 10:00 Những triệu chứng rối loạn tiểu tiện ở nam giới trung niên có thể cảnh báo các bệnh lý tuyến tiền liệt. Để chủ động phòng ngừa, bác sĩ CKI Dương Văn Vịnh - Phó Trưởng khoa Ngoại, Trung tâm Y tế Thành Sen (Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Việt Nam lần đầu có vaccine phòng bệnh tay chân miệng 25/09/2026 13:52 Hệ thống Tiêm chủng VNVC triển khai vaccine phòng bệnh tay chân miệng do EV71 trên toàn quốc từ 25/9, cho trẻ từ 2 tháng đến dưới 6 tuổi, lịch tiêm 2-3 mũi.

Nữ bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai trở thành Đại sứ quỹ quốc tế về điều trị ung thư 24/09/2026 16:05 PGS.TS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Viện Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, được Quỹ Oncidium (Bỉ) bổ nhiệm làm Đại sứ, trở thành đại diện đầu tiên của Việt Nam trong mạng lưới quốc tế này.

Đồng hành cùng học sinh từ những chỉ số sức khỏe đầu tiên 24/09/2026 05:08 Các trạm y tế xã, phường trên địa bàn Hà Tĩnh đang đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe cho học sinh, qua đó kịp thời phát hiện, tư vấn và hướng dẫn điều trị những vấn đề sức khỏe ngay từ đầu năm học.

Để trạm y tế không còn khói thuốc 22/09/2026 11:11 Không chỉ “cấm hút thuốc”, các trạm y tế ở Hà Tĩnh đang chủ động tư vấn, vận động người dân từ bỏ thuốc lá, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.