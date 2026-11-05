Nâng cao năng lực xét nghiệm và truyền máu an toàn trong điều trị

Sáng 5/11 , Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao năng lực chuyên môn về xét nghiệm, quản lý chất lượng và an toàn trong lĩnh vực huyết học, truyền máu”.

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn.

Trong 2 ngày, 50 học viên là bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên xét nghiệm và cán bộ phụ trách quản lý chất lượng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh cùng các cơ sở y tế trên địa bàn được các chuyên gia đến từ Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tập huấn nhiều nội dung chuyên môn về truyền máu.

Các nội dung tập huấn tập trung vào áp dụng tiêu chuẩn ISO 15189:2022 trong sàng lọc máu; chuẩn hóa quy trình lấy máu và bảo đảm an toàn cho người hiến máu; quản lý, bảo quản, cấp phát, sử dụng máu và chế phẩm máu; nhận diện, xử trí các phản ứng bất lợi trong truyền máu lâm sàng. Học viên cũng được cập nhật kiến thức về chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia), thiếu máu, thiếu sắt trong cộng đồng.

Thông qua tập huấn, đội ngũ nhân viên y tế được nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hành, góp phần chuẩn hóa quy trình chuyên môn, nâng cao chất lượng xét nghiệm và bảo đảm an toàn trong truyền máu, điều trị người bệnh.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Dung, Trưởng khoa Xét nghiệm sàng lọc máu, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương trình bày các nội dung tại lớp tập huấn.

Khóa đào tạo là cơ hội quan trọng giúp mạng lưới y tế Hà Tĩnh tiếp cận các kỹ thuật hiện đại, từng bước chuẩn hóa năng lực xét nghiệm huyết học và đảm bảo an toàn truyền máu, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.