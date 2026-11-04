Đoàn giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh giám sát hoạt động của hệ thống y tế công lập

Đồng chí Đào Thị Anh Nga - Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì cuộc làm việc.

Chiều 4/11, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh làm việc với Sở Y tế về tình hình tổ chức và hoạt động của hệ thống y tế công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025-2026. Tham dự có đồng chí Dương Tất Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo, thành viên Đoàn giám sát, đại diện các ban HĐND tỉnh và một số sở, ngành liên quan. Đồng chí Đào Thị Anh Nga - Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì cuộc làm việc.

Theo báo cáo của Sở Y tế, dù tổ chức bộ máy có sự thay đổi theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hệ thống y tế công lập cơ bản duy trì hoạt động chuyên môn liên tục, bảo đảm các dịch vụ y tế thiết yếu. Năng lực khám, chữa bệnh tiếp tục được nâng lên; Bệnh viện Đa khoa tỉnh phát triển nhiều kỹ thuật chuyên sâu, 100% bệnh viện, trung tâm y tế khu vực triển khai phẫu thuật nội soi. Hệ thống cấp cứu ngoại viện được hình thành và đưa vào hoạt động.

Phó Giám đốc Sở Y tế Lê Chánh Thành trình bày báo cáo, giải trình một số nội dung liên quan.

Công tác chăm sóc sức khỏe toàn dân, chuyển đổi số y tế đạt kết quả tích cực. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,5%, tỷ lệ người dân được lập sổ sức khỏe điện tử đạt trên 95%. Chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí được triển khai tại 100% xã, phường; đến ngày 27/9/2026 đã có 808.843 người được khám.

Bên cạnh kết quả đạt được, toàn ngành hiện có 5.517 người trên tổng số 6.604 chỉ tiêu nhân lực được giao, còn thiếu 1.087 người. Qua khảo sát, Đoàn giám sát ghi nhận một số khó khăn trong tổ chức, quản lý trạm y tế sau chuyển giao về địa phương; cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa đồng bộ, danh mục thuốc bảo hiểm y tế tại một số trạm còn hạn chế. Tại các bệnh viện, trung tâm y tế, tình trạng thiếu bác sĩ, nhất là bác sĩ chuyên khoa sâu, khó khăn về tài chính và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động. Việc triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc và liên thông dữ liệu y tế cũng còn bất cập về nhân lực, kinh phí, hạ tầng công nghệ thông tin.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đề nghị làm rõ trách nhiệm, cơ chế phối hợp giữa ngành y tế và chính quyền địa phương trong quản lý trạm y tế; đồng thời đề xuất giải pháp bảo đảm nhân lực, thuốc, trang thiết bị, kinh phí khám sức khỏe và tháo gỡ vướng mắc trong thanh toán bảo hiểm y tế.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận nỗ lực của ngành y tế trong duy trì hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân khi sắp xếp tổ chức bộ máy. Đồng chí đề nghị Sở Y tế đánh giá rõ những tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất giải pháp tháo gỡ từ thực tiễn cơ sở.

Đồng chí Dương Tất Thắng nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa ngành y tế và chính quyền cấp xã; kiện toàn tổ chức, nhân lực, bảo đảm điều kiện hoạt động của trạm y tế. Việc sắp xếp mạng lưới phải đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ. Đồng thời, cần tháo gỡ khó khăn về nhân lực, thanh toán bảo hiểm y tế, chỉ tiêu giường bệnh, kinh phí thực hiện chế độ, chính sách và khám sức khỏe định kỳ; đẩy mạnh liên thông dữ liệu, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

đồng chí Đào Thị Anh Nga - Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh kết luận cuộc làm việc

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Đào Thị Anh Nga, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đề nghị Sở Y tế tiếp thu ý kiến của các đại biểu, bổ sung báo cáo, giải trình rõ những vấn đề Đoàn giám sát đặt ra qua khảo sát và thảo luận. Các nội dung cần làm rõ trách nhiệm, lộ trình khắc phục và điều kiện bảo đảm thực hiện. Trên cơ sở báo cáo bổ sung và kết quả giám sát, Đoàn sẽ tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế công lập.