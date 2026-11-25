Các đồng chí: Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và các đại biểu thuộc Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh bên lề Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI, khai mạc sáng 17/10.

Đưa tiếng nói từ thực tiễn vào quá trình hoàn thiện chính sách

Thời gian qua, những kiến nghị được cử tri phản ánh cùng vấn đề nổi cộm phát sinh đều được Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh vào cuộc với tâm huyết, trách nhiệm, đeo bám đến cùng. Tại Kỳ họp thứ 2, yêu cầu xuyên suốt trong hoạt động lập pháp là chính sách phải giải quyết được vấn đề từ thực tiễn, phù hợp với đặc thù từng địa bàn, lĩnh vực và đối tượng chịu tác động.

Qua các cuộc tiếp xúc trước thềm kỳ họp, Đoàn đã ghi nhận nhiều ý kiến liên quan tới việc rà soát tổng thể chính sách tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức theo ngành, lĩnh vực và vị trí việc làm. Cử tri mong muốn cần nghiên cứu, xem xét chính sách để bảo đảm tiền lương thực sự là nguồn thu nhập chính, tương xứng với vị trí việc làm, tính chất, mức độ phức tạp và điều kiện thực hiện công việc.

Một nội dung khác được đông đảo cử tri quan tâm là các vấn đề liên quan tới đất đai. Đây cũng là lĩnh vực tác động trực tiếp đến quyền lợi của người dân; đồng thời phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý tại cơ sở.

Các cử tri tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri ở điểm cầu xã Tiên Điền trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI.

Trước Kỳ họp thứ 2, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp tổ chức 11 cuộc tiếp xúc cử tri, tổng hợp 40 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ngoài 17 ý kiến thuộc thẩm quyền cấp tỉnh được các cơ quan, địa phương giải trình, làm rõ, 23 ý kiến thuộc thẩm quyền của Trung ương được Đoàn chủ động nắm bắt, làm việc với các bộ, ngành để tìm giải pháp tháo gỡ. Điều này thể hiện rõ hơn qua các phiên thảo luận, tại đó, đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm, đi sâu phân tích bất cập và đề xuất giải pháp nâng cao tính khả thi của chính sách, pháp luật.

Từ vụ việc thân nhân một liệt sĩ ở Hà Tĩnh kiến nghị xác minh hài cốt bị mất tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Kiên Giang trước đây (nay là tỉnh An Giang) vào năm 2019, sau 7 năm, nhờ sự chỉ đạo của Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh cùng sự vào cuộc của các ngành, địa phương liên quan, vụ việc đã được giải quyết. Đại biểu Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đã đưa ra ý kiến nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Đại biểu cho rằng cần nghiên cứu hoàn thiện cơ chế phối hợp trong tiếp nhận, xử lý và giám sát giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh phức tạp, kéo dài, liên quan đến nhiều ngành, nhiều địa phương. Ngoài ra, cần nâng cao hiệu quả theo dõi, đôn đốc và giám sát sau giám sát, bảo đảm giám sát không chỉ dừng ở yêu cầu báo cáo, giải trình mà phải theo dõi đến kết quả giải quyết cuối cùng.

Đại biểu Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tham gia góp ý về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2026.

Góp ý về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị việc xác định diện tích đất ở không chỉ căn cứ hiện trạng tại thời điểm giải quyết mà phải xem xét, đánh giá lịch sử quá trình sử dụng đất; quá trình cấp GCNQSDĐ phải dựa trên cơ sở nguồn gốc, mục đích giao đất, hồ sơ, quá trình sử dụng ổn định và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính. Bên cạnh đó, bổ sung quy định cho phép UBND cấp xã thành lập Tổ hoặc Hội đồng đăng ký đất đai để hỗ trợ xác minh nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, rà soát hồ sơ địa chính qua các thời kỳ và tham mưu xử lý trường hợp phức tạp...

Từ thực tiễn khảo sát việc chấp hành quy định về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai; cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Công Thương và cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm trên địa bàn, Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh đánh giá sát hơn thực tiễn thi hành chính sách, pháp luật và kiến nghị hoàn thiện dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi). Các ý kiến đề nghị rà soát thủ tục công bố, đăng ký sản phẩm theo hướng tập trung vào nhóm thực phẩm có nguy cơ cao, đơn giản hóa hồ sơ; có quy định phù hợp với cơ sở nhỏ lẻ, thức ăn đường phố và dịch vụ giao đồ ăn trực tuyến...

Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tập trung phản ánh những bất cập, đề xuất hoàn thiện Luật Đất đai (sửa đổi).

Từ việc xử lý đơn thư, chính sách tiền lương, phụ cấp đến giải quyết thủ tục đất đai, bảo đảm quyền lợi trong chăm sóc sức khỏe..., các kiến nghị được Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh mang tới Quốc hội đều hướng tới giải quyết vấn đề gắn trực tiếp với đời sống và quyền lợi của Nhân dân.

Đặc biệt, tại các phiên thảo luận tổ, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã phát huy vai trò chủ trì, điều hành, định hướng rõ trọng tâm, gợi mở đúng những vấn đề cần tập trung và bám sát thực tiễn, tạo điều kiện để các đại biểu phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, trao đổi thẳng thắn, đi sâu vào những nội dung còn có ý kiến khác nhau, từ đó hình thành các kiến nghị có chất lượng, có cơ sở và tính khả thi.

Để các chính sách phát huy hiệu quả trên thực tiễn

Kỳ họp thứ 2 đã tập trung giải quyết công tác lập pháp lớn với 38 luật và 18 nghị quyết được thông qua, đặc biệt là các quyết sách liên quan trực tiếp đến đời sống và hoạt động sản xuất như Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa...

Các chính sách trong Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa hướng tới khuyến khích doanh nghiệp phát triển trong giai đoạn mới. (Trong ảnh: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ An An Water chú trọng ứng dụng công nghệ trong quản lý, tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng).

Ở góc độ sản xuất, kinh doanh, anh Phan Văn Thống - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ An An Water (phường Thành Sen) bày tỏ sự phấn khởi về những cơ chế mới trong Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. "Luật đã chuyển trọng tâm chính sách theo hướng hỗ trợ doanh nghiệp phát triển theo từng giai đoạn, gắn với nhu cầu thực tế và khả năng nâng cao năng lực cạnh tranh. Qua đó, góp phần tháo gỡ khó khăn về vốn, chi phí hoạt động, mặt bằng sản xuất, công nghệ, cơ hội tham gia thị trường. Đặc biệt, việc áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thông thường, đồng thời được hưởng chính sách miễn thuế trong thời gian đầu thành lập nhận được sự đồng tình", anh chia sẻ.

Trong khi đó, Đại tá Trần Hữu Cảnh - Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an tỉnh) ghi nhận những quy định của Luật Định danh và xác thực điện tử nhằm xây dựng nền tảng định danh thống nhất, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển thương mại điện tử, kinh tế số và xã hội số, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia trong giai đoạn mới. "Điểm mới nổi bật của luật là mở rộng phạm vi định danh điện tử thành 5 nhóm đối tượng. Cụ thể, nhóm thứ nhất gồm cơ quan, tổ chức, cá nhân; nhóm thứ hai là sản phẩm, hàng hóa, tài sản vật chất và các đối tượng vật chất khác; nhóm thứ ba gồm dữ liệu, ứng dụng, phần mềm, dịch vụ số và các đối tượng phi vật chất, trong đó có tài sản số; nhóm thứ tư là sự kiện, giao dịch, hành vi; nhóm thứ năm là địa điểm và không gian" - Đại tá Cảnh trao đổi.

Định danh điện tử ngày càng khẳng định vai trò quan trọng đối với hoạt động đời thường của người dân.

Ban hành được chính sách đúng mới chỉ là bước đầu; quan trọng là chính sách được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và mang lại kết quả thực chất. Sau kỳ họp, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội tiếp tục được thể hiện qua việc giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, giám sát việc thực thi luật, nghị quyết và theo dõi đến cùng việc giải quyết những kiến nghị chính đáng của Nhân dân. Đây cũng là tinh thần được đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh tại buổi tiếp xúc với cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Đối với các luật, nghị quyết Quốc hội vừa thông qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch để triển khai đồng bộ ngay khi có hiệu lực; chú trọng hướng dẫn cụ thể những quy định mới liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất và kinh doanh để bà con, doanh nghiệp dễ hiểu, dễ thực hiện.

Các đại biểu, cử tri lắng nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2.

Đối với các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền trung ương, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp tục tổng hợp đầy đủ, chuyển đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành có thẩm quyền và theo dõi, giám sát việc giải quyết, trả lời, thông tin kết quả đến cử tri. Với những kiến nghị thuộc thẩm quyền của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, xã, phường rà soát từng kiến nghị, xác định rõ cơ quan chủ trì và thời hạn giải quyết. Việc có thể giải quyết ngay thì khẩn trương thực hiện. Việc cần thêm thời gian phải thông tin rõ cho cử tri về lý do, tiến độ và thời điểm trả lời.

Thường trực HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh tăng cường giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Đoàn ĐBQH tỉnh xác định việc giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe, tiếp thu và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân là trách nhiệm thường xuyên của mỗi đại biểu. Sự đồng thuận, tham gia và giám sát của Nhân dân là nguồn lực quan trọng để các chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống.