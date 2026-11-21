Trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở phường Hải Ninh 12/11/2026 16:25 Trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận những cống hiến của cho đồng chí Nguyễn Văn Hiền (phường Hải Ninh, tỉnh Hà Tĩnh) đối với Đảng, với Nhân dân; đồng thời là niềm tự hào của Đảng bộ, Nhân dân phường Hải Ninh và gia đình đồng chí.

Thấy gì từ câu chuyện dự trữ nhu yếu phẩm 72 giờ? 12/11/2026 09:37 Khuyến cáo dự trữ nhu yếu phẩm 72 giờ bị một số tài khoản mạng xã hội suy diễn thành dấu hiệu chiến tranh, thảm họa, gây nhiễu loạn thông tin, tiềm ẩn nguy cơ dẫn dắt dư luận, trong đó có Hà Tĩnh.

[Motion Graphic] Xác lập Ngày Văn hóa Việt Nam - bồi đắp sức mạnh nội sinh, lan tỏa giá trị dân tộc 11/11/2026 14:00 Việc xác lập Ngày Văn hóa Việt Nam nhằm tôn vinh, phát huy giá trị văn hóa dân tộc; khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; đồng thời thúc đẩy bảo tồn bản sắc văn hóa, khuyến khích sáng tạo và tạo điều kiện để Nhân dân tham gia, thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên 100 tuổi ở Vũ Quang 10/11/2026 17:22 100 năm tuổi đời, 80 năm tuổi Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Đồng vẫn vẹn nguyên phẩm chất người đảng viên cộng sản kiên trung, cống hiến bền bỉ cho sự nghiệp cách mạng.

[Infographic] 5 nguyên tắc về tổ chức sinh hoạt đảng trực tuyến 10/11/2026 16:24 Quy định số 228-QĐ/TW ngày 3/11/2026 của Ban Bí thư nêu rõ việc tổ chức sinh hoạt đảng trực tuyến phải bảo đảm nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng, phát huy dân chủ, giữ vững chất lượng sinh hoạt, đồng thời đáp ứng yêu cầu an toàn thông tin và bảo mật.

[Motion Graphic] Bối cảnh, ý nghĩa lịch sử Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất 09/11/2026 15:00 Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (ngày 24/11/1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu quan điểm: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”, khẳng định vai trò định hướng của văn hóa đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội, phục vụ Nhân dân và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Ban Bí thư ban hành quy định về sinh hoạt đảng trực tuyến 09/11/2026 05:33 Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quy định về sinh hoạt đảng trực tuyến (Quy định số 228-QĐ/TW, ngày 3/11/2026)

Trang trọng lễ trao Huy hiệu Đảng tại các địa phương ở Hà Tĩnh 06/11/2026 17:39 Nhân dịp kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 – 7/11/2026), các địa phương ở Hà Tĩnh trang trọng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên từ 30 - 80 năm tuổi Đảng.

Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Đức Thọ 06/11/2026 09:43 Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và những đóng góp của đồng chí Trần Bá Yêm; đồng thời là niềm tự hào của Đảng bộ, Nhân dân xã Đức Thọ và gia đình đồng chí.

1.342 đảng viên ở Hà Tĩnh được tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng 06/11/2026 08:01 Nhân dịp kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, Hà Tĩnh có 1.342 đảng viên được tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng.

[Motion graphic] Quy trình điện tử giải quyết thủ tục thu, nộp đảng phí 05/11/2026 16:01 Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Quyết định số 762-QĐ/VPTW ngày 31/10/2026 về việc ban hành Quy trình điện tử giải quyết thủ tục thu, nộp đảng phí.

Tỉnh ủy Hà Tĩnh quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV 04/11/2026 14:36 Sáng 4/11, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và các chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, của tỉnh.

Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung 04/11/2026 11:01 Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh nhấn mạnh trong phát biểu chỉ đạo tại hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIV) và các chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, của tỉnh.

Can Lộc trao tặng Huy hiệu Đảng cho 47 đảng viên 04/11/2026 09:13 Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng tại xã Can Lộc (Hà Tĩnh) là sự ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến và lòng trung thành của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 219 30/10/2026 10:06 Lớp học được tổ chức theo hình thức không tập trung, kết hợp trang bị kiến thức lý luận với nghiên cứu thực tế và vận dụng vào thực tiễn công tác tại địa phương, cơ quan, đơn vị ở Hà Tĩnh.

Ban Bí thư khai trừ Đảng đối với ông Sử Ngọc Anh 27/10/2026 15:55 Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Sử Ngọc Anh - nguyên Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Nữ bí thư chi bộ trẻ gắn kết lòng dân nơi vùng giáo 27/10/2026 05:26 Tại thôn Cường Thịnh với 98% đồng bào Công giáo, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc nhờ những việc làm cụ thể của đảng viên, trong đó Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Tuyết Mai là hạt nhân tiêu biểu.

Đồng chí Phạm Văn Đức giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hà Huy Tập 26/10/2026 09:56 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã quyết định chuẩn y đồng chí Phạm Văn Đức - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Hà Huy Tập giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hà Huy Tập nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tăng tốc số hóa hồ sơ đảng viên, quyết tâm về đích đúng hạn 23/10/2026 05:46 Tranh thủ ngày nghỉ, buổi tối, nhiều cán bộ ở Hà Tĩnh làm việc đến khuya để rà soát, làm sạch dữ liệu và số hóa hồ sơ đảng viên. Với tinh thần khẩn trương, toàn tỉnh đã hoàn thành làm sạch dữ liệu của 3.460 tổ chức đảng và 97.730 đảng viên.

Hội nghị toàn quốc tập huấn xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm giai đoạn 2027-2031 22/10/2026 20:05 Chiều 22/10, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc tập huấn, quán triệt thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm gắn với xây dựng phương án giao biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2027-2031.

Làm thực chất, đúng phương pháp để Hà Tĩnh có bộ dữ liệu chuẩn và phương án biên chế phù hợp 22/10/2026 18:01 Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương, trước hết là người đứng đầu đề cao trách nhiệm, làm thực chất, đúng phương pháp, đúng tiến độ để Hà Tĩnh có một bộ dữ liệu chuẩn và một phương án biên chế phù hợp với yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Tuyên truyền sâu rộng các thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước 22/10/2026 10:49 Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước trong 9 tháng năm 2026 , qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Khai giảng lớp bồi dưỡng cấp ủy cấp xã ở Hà Tĩnh 22/10/2026 09:20 Qua lớp bồi dưỡng, học viên được nâng cao kiến thức, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy cấp xã, đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng và phát triển địa phương ở Hà Tĩnh.

Interactive Chương trình hành động của BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh thực hiện Nghị quyết số 24 20/10/2026 08:20 BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới với nhiều nội dung quan trọng.

[Infographic] Quy định 224-QĐ/TW về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh cụ thể thế nào? 19/10/2026 14:08 Ngày 14/10/2026, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Quy định số 224-QĐ/TW về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh.

Lãnh đạo Việt Nam - Thụy Sĩ cùng hai Phu nhân dạo phố đêm hồ Hoàn Kiếm 18/10/2026 05:30 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân dạo phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, hòa vào không khí náo nhiệt của đêm cuối tuần thủ đô Hà Nội.

Khai giảng lớp tập huấn lồng ghép kiến thức dân tộc vào giảng dạy lý luận chính trị 17/10/2026 09:44 Lớp tập huấn góp phần nâng cao năng lực giảng viên, gắn lý luận với thực tiễn về công tác dân tộc ở Hà Tĩnh.

Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 16/10/2026 11:18 Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 diễn ra sáng 16/10.

Sớm cụ thể hóa các quyết sách của Trung ương bằng chương trình hành động cụ thể 16/10/2026 11:15 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các ban, bộ, ngành trung ương, địa phương sớm cụ thể hóa quyết sách của Trung ương bằng các chương trình hành động cụ thể; đoàn kết hoàn thành các mục tiêu phát triển đất nước.