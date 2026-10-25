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[Motion graphic] Quy định về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân

Huyền Trang
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(Baohatinh.vn) - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Quy định số 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng.

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