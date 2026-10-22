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Khai giảng lớp bồi dưỡng cấp ủy cấp xã ở Hà Tĩnh

Nguyễn Tâm
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(Baohatinh.vn) - Qua lớp bồi dưỡng, học viên được nâng cao kiến thức, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy cấp xã, đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng và phát triển địa phương ở Hà Tĩnh.

Sáng 22/10, Trường Chính trị Trần Phú khai giảng lớp bồi dưỡng cấp ủy cấp xã năm 2026 (lớp thứ nhất). Tham dự khai giảng có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và 69 học viên là chánh văn phòng đảng ủy 69 xã, phường trong tỉnh.

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Đại biểu tham dự lớp bồi dưỡng.

Trong thời gian 5 ngày, các học viên được giảng viên Trường Chính trị Trần Phú truyền đạt 7 chuyên đề, tập trung vào những kiến thức, kỹ năng thiết thực đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp xã.

Nội dung trọng tâm gồm: kỹ năng xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết; công tác tổ chức xây dựng Đảng; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; huy động sự tham gia của người dân, doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội; đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao kỹ năng số; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

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Thạc sỹ Chu Thị Thu Huyền - Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học, Trường Chính trị Trần Phú thông qua chương trình lớp bồi dưỡng.

Bên cạnh các chuyên đề, học viên còn được nghe báo cáo thực tiễn về công tác phát triển đảng viên, đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng ở cấp xã và thực hành xử lý các tình huống cụ thể.

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Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú Phan Duy Vĩnh phát biểu tại lễ khai giảng.

Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên được cập nhật kiến thức, rèn luyện kỹ năng, nâng cao năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy cấp xã, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo phát triển địa phương trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

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