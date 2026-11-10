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[Infographic] 5 nguyên tắc về tổ chức sinh hoạt đảng trực tuyến

Huyền Trang
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(Baohatinh.vn) - Quy định số 228-QĐ/TW ngày 3/11/2026 của Ban Bí thư nêu rõ việc tổ chức sinh hoạt đảng trực tuyến phải bảo đảm nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng, phát huy dân chủ, giữ vững chất lượng sinh hoạt, đồng thời đáp ứng yêu cầu an toàn thông tin và bảo mật.

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Tags:

#Sinh hoạt đảng trực tuyến #sinh hoạt đảng

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