[Infographic] 5 nguyên tắc về tổ chức sinh hoạt đảng trực tuyến

Khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 219 30/10/2026 10:06 Lớp học được tổ chức theo hình thức không tập trung, kết hợp trang bị kiến thức lý luận với nghiên cứu thực tế và vận dụng vào thực tiễn công tác tại địa phương, cơ quan, đơn vị ở Hà Tĩnh.

Interactive: Quy định của Bộ Chính trị về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm, hằng quý 28/10/2026 13:28 Ngày 19/10/2026, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 227-QĐ/TW về mục đích, yêu cầu, nguyên tắc và nội dung cơ bản của việc kiểm điểm hằng năm; đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm, hằng quý đối với tập thể, cá nhân từ Trung ương đến cơ sở.

Ban Bí thư khai trừ Đảng đối với ông Sử Ngọc Anh 27/10/2026 15:55 Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Sử Ngọc Anh - nguyên Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Nữ bí thư chi bộ trẻ gắn kết lòng dân nơi vùng giáo 27/10/2026 05:26 Tại thôn Cường Thịnh với 98% đồng bào Công giáo, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc nhờ những việc làm cụ thể của đảng viên, trong đó Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Tuyết Mai là hạt nhân tiêu biểu.

Đồng chí Phạm Văn Đức giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hà Huy Tập 26/10/2026 09:56 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã quyết định chuẩn y đồng chí Phạm Văn Đức - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Hà Huy Tập giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hà Huy Tập nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tăng tốc số hóa hồ sơ đảng viên, quyết tâm về đích đúng hạn 23/10/2026 05:46 Tranh thủ ngày nghỉ, buổi tối, nhiều cán bộ ở Hà Tĩnh làm việc đến khuya để rà soát, làm sạch dữ liệu và số hóa hồ sơ đảng viên. Với tinh thần khẩn trương, toàn tỉnh đã hoàn thành làm sạch dữ liệu của 3.460 tổ chức đảng và 97.730 đảng viên.

Hội nghị toàn quốc tập huấn xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm giai đoạn 2027-2031 22/10/2026 20:05 Chiều 22/10, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc tập huấn, quán triệt thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm gắn với xây dựng phương án giao biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2027-2031.

Làm thực chất, đúng phương pháp để Hà Tĩnh có bộ dữ liệu chuẩn và phương án biên chế phù hợp 22/10/2026 18:01 Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương, trước hết là người đứng đầu đề cao trách nhiệm, làm thực chất, đúng phương pháp, đúng tiến độ để Hà Tĩnh có một bộ dữ liệu chuẩn và một phương án biên chế phù hợp với yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Tuyên truyền sâu rộng các thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước 22/10/2026 10:49 Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước trong 9 tháng năm 2026 , qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Khai giảng lớp bồi dưỡng cấp ủy cấp xã ở Hà Tĩnh 22/10/2026 09:20 Qua lớp bồi dưỡng, học viên được nâng cao kiến thức, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy cấp xã, đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng và phát triển địa phương ở Hà Tĩnh.

Interactive Chương trình hành động của BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh thực hiện Nghị quyết số 24 20/10/2026 08:20 BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới với nhiều nội dung quan trọng.

[Infographic] Quy định 224-QĐ/TW về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh cụ thể thế nào? 19/10/2026 14:08 Ngày 14/10/2026, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Quy định số 224-QĐ/TW về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh.

Lãnh đạo Việt Nam - Thụy Sĩ cùng hai Phu nhân dạo phố đêm hồ Hoàn Kiếm 18/10/2026 05:30 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân dạo phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, hòa vào không khí náo nhiệt của đêm cuối tuần thủ đô Hà Nội.

Khai giảng lớp tập huấn lồng ghép kiến thức dân tộc vào giảng dạy lý luận chính trị 17/10/2026 09:44 Lớp tập huấn góp phần nâng cao năng lực giảng viên, gắn lý luận với thực tiễn về công tác dân tộc ở Hà Tĩnh.

Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 16/10/2026 11:18 Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 diễn ra sáng 16/10.

Sớm cụ thể hóa các quyết sách của Trung ương bằng chương trình hành động cụ thể 16/10/2026 11:15 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các ban, bộ, ngành trung ương, địa phương sớm cụ thể hóa quyết sách của Trung ương bằng các chương trình hành động cụ thể; đoàn kết hoàn thành các mục tiêu phát triển đất nước.

Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 16/10/2026 05:15 Từ 8h sáng nay (16/10), Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV sẽ diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Trung ương nêu những định hướng lớn về sửa Điều lệ Đảng 15/10/2026 07:41 Trung ương quán triệt chỉ đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng với những vấn đề thật sự cần thiết, đã được thực tiễn kiểm nghiệm, có tính nguyên tắc, phổ biến, ổn định, khả thi và có giá trị lâu dài.

Đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm 14/10/2026 18:23 Tại kỳ họp thứ 14, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật nguyên Thành ủy viên - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở KH&ĐT TP Hồ Chí Minh Sử Ngọc Anh.

Chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung thảo luận, góp ý các dự án luật, nghị quyết 14/10/2026 18:21 Chiều 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc họp nghe, cho ý kiến công tác chuẩn bị các nội dung tham gia Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.