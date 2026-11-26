Đồng chí Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Sáng 26/11, Tỉnh ủy Hà Tĩnh và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng lãnh đạo quản lý đối với Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, 2030-2035 năm 2026. Dự lễ khai giảng có đồng chí Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Đồng chí Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các đại biểu dự lễ khai giảng.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy tham dự lễ khai giảng.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được Đảng ta xác định là khâu then chốt của công tác xây dựng Đảng. Hiện nay, công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng là chế độ bắt buộc đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý và là một trong những tiêu chí đánh giá cán bộ cũng như cấp ủy, tổ chức đảng; quá trình thực hiện phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, kiên quyết tránh hình thức.

Đồng chí Hoàng Phúc Lâm – Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia HCM phát biểu tại lễ khai giảng.

Quán triệt tinh thần Quy định số 145-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc cụ thể hóa nội dung bồi dưỡng sát với từng nhóm đối tượng và yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã trao đổi, thống nhất xây dựng chương trình học tập gồm 5 chuyên đề trọng tâm, có tính khái quát lý luận cao và gắn bó chặt chẽ với thực tiễn phát triển của tỉnh.

Chương trình là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa những vấn đề lý luận mới, chủ trương lớn của Trung ương với những bài toán phát triển cụ thể của Hà Tĩnh. Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 3 ngày, quỹ thời gian không dài nhưng hàm lượng tri thức rất cô đọng, cường độ nghiên cứu cao.

Toàn cảnh lễ khai giảng.

Đồng chí Hoàng Phúc Lâm đề nghị học viên tham gia lớp học sắp xếp khoa học công việc chuyên môn hằng ngày để tập trung thời gian, trí tuệ và tâm huyết cho việc học tập, nghiên cứu; tham gia đầy đủ, đúng giờ tất cả các buổi lên lớp theo kế hoạch. Nêu cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu; chủ động trao đổi, thảo luận thẳng thắn, mạnh dạn đặt vấn đề, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và hiến kế các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác lãnh đạo, quản lý tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng thời quán triệt sâu sắc tinh thần học đi đôi với hành; chắt lọc, chuyển hóa những kiến thức, kỹ năng tiếp thu được qua từng chuyên đề thành tư duy mới, cách làm sáng tạo và những giải pháp khả thi áp dụng ngay vào thực tiễn công tác, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, quản lý trên từng lĩnh vực được phân công phụ trách.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trân trọng cảm ơn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã phối hợp, hỗ trợ Hà Tĩnh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại lễ khai giảng.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh cũng thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thời gian qua. Trong đó nhấn mạnh, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với tỉnh, Hà Tĩnh tập trung vào hai yêu cầu lớn: tạo thêm động lực phát triển nhanh, bền vững và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện của cả hệ thống chính trị.

Cùng đó, giai đoạn 2026-2030, tỉnh phấn đấu tăng trưởng GRDP bình quân từ 10% trở lên. Kết quả tăng trưởng phải thể hiện ở làm nhiều hơn, thu nhập cao hơn và đời sống của Nhân dân tốt hơn. Để đạt mục tiêu đó, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý phải có năng lực đưa chủ trương vào thực tiễn. Với những việc liên quan đến nhiều ngành, nhiều địa phương, cần sớm nhận diện vướng mắc, đề xuất phương án khả thi và phân công rõ trách nhiệm.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phải chủ động tham gia bàn, quyết định những vấn đề lớn của tỉnh và chịu trách nhiệm về kết quả trong lĩnh vực, địa bàn được phân công. Việc được phân cấp phải chủ động giải quyết. Việc vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất phương án xử lý. Phân cấp phải đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật, đề cao liêm chính công vụ và kiểm soát quyền lực.

Đổi mới phương thức điều hành cũng đòi hỏi cán bộ biết sử dụng dữ liệu và công nghệ số. Người đứng đầu phải chỉ đạo cập nhật dữ liệu đầy đủ, chính xác và dùng dữ liệu để nắm tình hình, ra quyết định. Khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo, cán bộ phải kiểm chứng kết quả, chịu trách nhiệm về nội dung tham mưu và tuân thủ quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, an toàn thông tin.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh thêm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định đào tạo, bồi dưỡng là nhiệm vụ thường xuyên để nâng cao năng lực cán bộ đương nhiệm và chuẩn bị đội ngũ kế cận. Nội dung bồi dưỡng phải sát chức danh, vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ. Mỗi cán bộ phải chủ động tự học, cập nhật kiến thức và rèn luyện qua công việc. Kết quả học tập và khả năng vận dụng là căn cứ để đánh giá cán bộ theo quy định.

Đề nghị học viên chủ động sắp xếp công việc, tham gia đầy đủ, chấp hành nghiêm nội quy lớp học. Chủ động đưa những vấn đề thực tiễn của ngành, địa phương, đơn vị vào thảo luận, nhất là những việc tỉnh đang tập trung chỉ đạo và cần nhiều ngành, nhiều cấp phối hợp.

Kết thúc lớp bồi dưỡng, mỗi đồng chí cần chọn việc còn vướng trong phạm vi phụ trách, vận dụng kiến thức đã học để giải quyết và chịu trách nhiệm về kết quả phần việc được giao. Đặc biệt, chọn công việc phù hợp tại cơ quan, đơn vị để áp dụng kiến thức về quản trị dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Qua thực hiện, đánh giá thời gian xử lý và chất lượng công việc để điều chỉnh cách làm.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh cũng mong muốn các đồng chí giảng viên, báo cáo viên dành thời gian trao đổi, giải đáp những vấn đề đặt ra từ thực tiễn tại Hà Tĩnh.