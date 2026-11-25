Chiều 25/11, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Phiên họp thường kỳ thứ 10 để nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Từ ngày 20/10 đến nay, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức 2 kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ 9 và Kỳ họp thứ 10); ban hành các thông báo kết quả kỳ họp và 8 nghị quyết thông qua tại 2 kỳ họp; tổ chức Phiên họp thường kỳ thứ 9 và ban hành Thông báo kết luận.

Thường trực HĐND tỉnh cũng tổ chức làm việc với UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan về tình hình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; thực hiện chế độ, chính sách trong sắp xếp cán bộ; xem xét, xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp liên quan đến đăng ký xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật; tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, ngành trung ương; rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031...

Đồng chí Nguyễn Huy Hùng - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh từ ngày 20/10/2026 đến nay.

Các ban HĐND tỉnh thực hiện thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 9, Kỳ họp thứ 10 và tham mưu xử lý các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp; thực hiện rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các nội dung chất vấn, trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026); đề xuất nội dung giám sát năm 2027 và nội dung chất vấn tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026; chuẩn bị nội dung và triển khai các cuộc giám sát, khảo sát theo chương trình, kế hoạch.

Đồng chí Nguyễn Thị Nhuần - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh chuẩn bị các nội dung, điều kiện phục vụ Kỳ họp thứ 9, Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề) và phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh; các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh và phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Bên cạnh đó, tham mưu ban hành các văn bản phục vụ hoạt động của Thường trực HĐND, các ban HĐND và Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh; tham mưu triển khai rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế khối HĐND tỉnh giai đoạn 2027-2031; tiếp tục triển khai chuyển đổi số và số hóa hồ sơ; phối hợp triển khai cập nhật cơ sở dữ liệu HĐND tỉnh lên hệ thống Dashboard của tỉnh...

Đồng chí Đào Thị Anh Nga - Trưởng ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Đồng chí Nguyễn Thị Thuý Nga - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Tại phiên họp, đại biểu đã thảo luận về nội dung thuộc thẩm quyền. Các ý kiến tập trung đánh giá kết quả thực hiện các nội dung kết luận tại Phiên họp thường kỳ thứ 9. Đối với công tác chuẩn bị Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 HĐND tỉnh khoá XIX, đại biểu đề cập tới một số nội dung làm việc với các sở, ngành về tờ trình, dự thảo nghị quyết còn có góp ý khác nhau, cần xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh liên quan đến chính sách hỗ trợ cho cán bộ tiếp công dân, hỗ trợ đào tạo nghề, lĩnh vực y tế...



Các đại biểu cũng đã góp ý về dự thảo văn bản tổng hợp các nội dung đề xuất chất vấn, ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp; chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND và kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2027.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận phiên họp.

Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận các nhiệm vụ cơ bản bảo đảm tiến độ; đối với những nhiệm vụ còn chậm tiến độ, cần tập trung khắc phục.

Liên quan tới dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh, cần tập trung vào kết quả chính và tồn tại ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan và trách nhiệm đối với từng nhóm vấn đề; kiến nghị phải có trọng tâm, rõ đơn vị thực hiện, thời hạn và sản phẩm.

Đối với công tác chuẩn bị và thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, các ban HĐND tỉnh tập trung cao cho công tác thẩm tra, bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung thuộc trách nhiệm thẩm tra theo quy định; chủ động nghiên cứu, đồng hành cùng cơ quan soạn thảo. Tập trung giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh; cần lựa chọn nội dung đã được chất vấn nhưng tiến độ thực hiện còn chậm để tiến hành chất vấn lại.

Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2027, cơ bản thống nhất dự kiến Kỳ họp thường lệ giữa năm 2027 tổ chức trong 2 ngày (từ 29/6 - 30/6/2027); Kỳ họp thường lệ cuối năm tổ chức từ 2 đến 3 ngày (từ 7/12 - 9/12/2027).

Liên quan tới chuyển đổi số và tổ chức thực hiện, cần nâng cao chất lượng dữ liệu trên Dashboard và các phân hệ của Hệ thống số HĐND tỉnh. Phân công rõ đầu mối cập nhật, kiểm tra và khai thác dữ liệu phục vụ quản lý, điều hành. Tiếp tục hỗ trợ HĐND cấp xã vận hành ổn định và sử dụng hệ thống trong công việc.