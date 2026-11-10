Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND tỉnh

Đình Nhất
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh và các thành viên Tổ đại biểu số 3 tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIX.

123.jpg
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã Cẩm Lạc, Cẩm Trung, Cẩm Hưng, Yên Hòa, Cẩm Xuyên, Thiên Cầm.
bqbht_br_anh-chu-tri-thay.jpg
Chủ trì hội nghị.

Chiều 10/11, tại UBND xã Cẩm Trung, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các thành viên Tổ đại biểu số 3 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã Cẩm Lạc, Cẩm Trung, Cẩm Hưng, Yên Hòa, Cẩm Xuyên, Thiên Cầm trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIX.

Cùng dự có các đồng chí: Trương Thanh Huyền - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

bqbht_br_a623a2499-3084.jpg
Đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đại diện Tổ đại biểu số 3 HĐND tỉnh đã thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2026, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; những nội dung chủ yếu dự kiến trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh.

bqbht_br_a623a2508.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Thuý Nga - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo một số nội dung tại hội nghị.

Bày tỏ phấn khởi trước những kết quả tỉnh đạt được, cử tri cũng tập trung kiến nghị, phản ánh những khó khăn trong sản xuất, đời sống và hoạt động của chính quyền cấp xã; đồng thời đề xuất nhiều nội dung về quy hoạch, hạ tầng, phát triển kinh tế, giáo dục, y tế và an sinh xã hội.

Cụ thể, cử tri mong muốn tỉnh sớm ban hành nghị quyết về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030; tiếp tục có các chính sách hỗ trợ sản xuất, đồng thời tăng cường kiểm soát giá các loại vật tư đầu vào thiết yếu như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

bqbht_br_a623a2524.jpg
Cử tri Trần Viết Chiến (xã Cẩm Trung) phát biểu tại hội nghị.

Hỗ trợ đầu tư các tuyến đường kết nối giữa các khu vực sau sáp nhập đơn vị hành chính; đầu tư hạ tầng phát triển du lịch tại biển Hải Đăng, biển Thiên Cầm, tạo điều kiện khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế du lịch địa phương. Đồng thời, quan tâm nạo vét lòng sông Quèn (xã Cẩm Lạc) để giải quyết tình trạng ngập lụt; xây dựng phương án nạo vét, hút cát tại cảng cá Cẩm Nhượng (xã Thiên Cầm) để khắc phục tình trạng bồi lắng, bảo đảm điều kiện an toàn cho tàu thuyền ra vào cảng. Quan tâm thu hút đầu tư phát triển cụm công nghiệp Nam Cẩm Xuyên.

bqbht_br_a623a2537.jpg
Cử tri Hoàng Thanh Sơn (xã Cẩm Lạc) kiến nghị một số nội dung tại hội nghị.

Cử tri cũng đề nghị sớm đồng bộ hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của các bộ, ngành với hệ thống của tỉnh và phần mềm quản lý hồ sơ công việc; có phương án quản lý, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính; xây dựng phương án điều chỉnh, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm cân đối đội ngũ và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

bqbht_br_a623a2550.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt giải trình một số nội dung tại hội nghị.

Ngoài ra, cử tri kiến nghị tỉnh tiếp tục quan tâm các lĩnh vực giáo dục, y tế và an sinh xã hội, tài nguyên môi trường, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Các kiến nghị đã phản ánh sát thực tiễn, tập trung vào những vấn đề thiết thực trong phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân.

bqbht_br_anh-bac-linh-thay.jpg
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, phân loại các kiến nghị, xác định rõ cơ quan chủ trì, trách nhiệm phối hợp, thời hạn và kết quả giải quyết; tập trung tháo gỡ những vấn đề liên ngành, tồn đọng, kéo dài. Trong đó, chú trọng bảo đảm nguồn lực để cấp xã thực hiện tốt nhiệm vụ; rà soát quy hoạch, ưu tiên đầu tư hạ tầng thiết yếu và thu hút đầu tư; nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Tiếp tục hoàn thiện các chính sách phát triển nông nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất; quan tâm chăm lo giáo dục, y tế, an sinh xã hội và giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội. Việc thuộc thẩm quyền phải chủ động xử lý; việc vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, kiến nghị và tiếp tục theo dõi đến khi có kết quả.

Nhấn mạnh yêu cầu cao của nhiệm vụ tăng trưởng 2 con số, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân cùng nỗ lực, quyết tâm thực hiện. Trong đó, các địa phương cần khai thác hiệu quả lợi thế về nông nghiệp, công nghiệp, giao thông, du lịch và kinh tế biển; xác định rõ những lĩnh vực, sản phẩm, dự án có khả năng tạo chuyển biến trên địa bàn. Chủ động tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; phối hợp đẩy nhanh tiến độ các dự án, công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng thiết yếu. Đồng thời, quan tâm đào tạo nghề, kết nối nhu cầu tuyển dụng, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, tạo điều kiện để bà con tham gia và hưởng lợi từ quá trình phát triển.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh mong muốn cử tri tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia đóng góp ý kiến, giám sát việc giải quyết các kiến nghị; đồng thời đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển. HĐND tỉnh và Tổ đại biểu sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị, kịp thời thông tin kết quả đến cử tri.

Tin liên quan

Tags:

#Nguyễn Hồng Lĩnh #tiếp xúc cử tri #HĐND tỉnh #kỳ họp cuối năm 2026 #kiến nghị cử tri #Hà Tĩnh #Hà Tĩnh 24h

Chủ đề Nguyễn Hồng Lĩnh

Chủ đề Tiếp xúc cử tri

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Mở lối bình đẳng, nâng tầm vị thế cho phụ nữ Hà Tĩnh

Mở lối bình đẳng, nâng tầm vị thế cho phụ nữ Hà Tĩnh

Từ hỗ trợ sinh kế giúp phụ nữ tự chủ kinh tế đến xây dựng các diễn đàn bày tỏ tâm tư, bảo vệ quyền lợi chính đáng, các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh đang góp phần tạo dựng môi trường bình đẳng, nơi chị em có cơ hội phát triển, được tôn trọng và khẳng định vai trò trong gia đình, xã hội.
Phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng nông thôn mới

Phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng nông thôn mới

Phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, cán bộ và Nhân dân thôn Thanh Quang, xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) tiếp tục chung sức xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tạo diện mạo khu dân cư ngày càng khang trang, sạch đẹp.
[Motion Graphic] Bối cảnh, ý nghĩa lịch sử Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất

[Motion Graphic] Bối cảnh, ý nghĩa lịch sử Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất

Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (ngày 24/11/1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu quan điểm: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”, khẳng định vai trò định hướng của văn hóa đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội, phục vụ Nhân dân và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2027

Thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2027

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh và các ĐBQH tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027; đồng thời tham gia nhiều nội dung quan trọng tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI.
[Infographic] 80 năm bản Hiến pháp đầu tiên: Ngọn đuốc soi đường

[Infographic] 80 năm bản Hiến pháp đầu tiên: Ngọn đuốc soi đường

Ngày 9/11/1946, Quốc hội khóa I thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây không chỉ là mốc son chói lọi trong lịch sử lập hiến, mà còn là “ngọn đuốc soi đường” cho tư tưởng xây dựng một nhà nước thực sự “của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”.
Từ Hiến pháp năm 1946 đến khát vọng xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân

Từ Hiến pháp năm 1946 đến khát vọng xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân

Ra đời vào 80 năm trước, Hiến pháp năm 1946 trở thành văn kiện chính trị - pháp lý quan trọng, đặt nền móng xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Trải qua chặng đường dài của lịch sử với nhiều lần sửa đổi, bổ sung song tinh thần “đặt lợi ích của Nhân dân vào vị trí trung tâm” vẫn vẹn nguyên giá trị, tiếp tục là kim chỉ nam trong giai đoạn phát triển mới.
Đoàn kết để xây dựng đô thị ngày càng văn minh

Đoàn kết để xây dựng đô thị ngày càng văn minh

Phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, cán bộ và Nhân dân tổ dân phố 6, phường Hà Huy Tập và tổ dân phố 32, phường Thành Sen (Hà Tĩnh) tiếp tục tạo chuyển biến trong xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh.
Lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết ở khu dân cư

Lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết ở khu dân cư

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp để cán bộ, Nhân dân cùng nhìn lại những kết quả trong phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn hóa và củng cố tình làng nghĩa xóm.
Ánh sáng soi rọi thế giới nhiều thế kỷ

Ánh sáng soi rọi thế giới nhiều thế kỷ

109 năm đã trôi qua. Lịch sử nhân loại đã tiến những bước dài, thế giới đã trải qua nhiều biến động, nhưng những giá trị mà Cách mạng Tháng Mười Nga mang lại vẫn còn nguyên vẹn đối với nhiều dân tộc, trong đó có Việt Nam.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!