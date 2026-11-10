Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND tỉnh

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã Cẩm Lạc, Cẩm Trung, Cẩm Hưng, Yên Hòa, Cẩm Xuyên, Thiên Cầm.

Chủ trì hội nghị.

Chiều 10/11, tại UBND xã Cẩm Trung, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các thành viên Tổ đại biểu số 3 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã Cẩm Lạc, Cẩm Trung, Cẩm Hưng, Yên Hòa, Cẩm Xuyên, Thiên Cầm trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIX. Cùng dự có các đồng chí: Trương Thanh Huyền - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đại diện Tổ đại biểu số 3 HĐND tỉnh đã thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2026, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; những nội dung chủ yếu dự kiến trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thuý Nga - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo một số nội dung tại hội nghị.

Bày tỏ phấn khởi trước những kết quả tỉnh đạt được, cử tri cũng tập trung kiến nghị, phản ánh những khó khăn trong sản xuất, đời sống và hoạt động của chính quyền cấp xã; đồng thời đề xuất nhiều nội dung về quy hoạch, hạ tầng, phát triển kinh tế, giáo dục, y tế và an sinh xã hội.

Cụ thể, cử tri mong muốn tỉnh sớm ban hành nghị quyết về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030; tiếp tục có các chính sách hỗ trợ sản xuất, đồng thời tăng cường kiểm soát giá các loại vật tư đầu vào thiết yếu như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

Cử tri Trần Viết Chiến (xã Cẩm Trung) phát biểu tại hội nghị.

Hỗ trợ đầu tư các tuyến đường kết nối giữa các khu vực sau sáp nhập đơn vị hành chính; đầu tư hạ tầng phát triển du lịch tại biển Hải Đăng, biển Thiên Cầm, tạo điều kiện khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế du lịch địa phương. Đồng thời, quan tâm nạo vét lòng sông Quèn (xã Cẩm Lạc) để giải quyết tình trạng ngập lụt; xây dựng phương án nạo vét, hút cát tại cảng cá Cẩm Nhượng (xã Thiên Cầm) để khắc phục tình trạng bồi lắng, bảo đảm điều kiện an toàn cho tàu thuyền ra vào cảng. Quan tâm thu hút đầu tư phát triển cụm công nghiệp Nam Cẩm Xuyên.

Cử tri Hoàng Thanh Sơn (xã Cẩm Lạc) kiến nghị một số nội dung tại hội nghị.

Cử tri cũng đề nghị sớm đồng bộ hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của các bộ, ngành với hệ thống của tỉnh và phần mềm quản lý hồ sơ công việc; có phương án quản lý, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính; xây dựng phương án điều chỉnh, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm cân đối đội ngũ và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt giải trình một số nội dung tại hội nghị.

Ngoài ra, cử tri kiến nghị tỉnh tiếp tục quan tâm các lĩnh vực giáo dục, y tế và an sinh xã hội, tài nguyên môi trường, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Các kiến nghị đã phản ánh sát thực tiễn, tập trung vào những vấn đề thiết thực trong phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, phân loại các kiến nghị, xác định rõ cơ quan chủ trì, trách nhiệm phối hợp, thời hạn và kết quả giải quyết; tập trung tháo gỡ những vấn đề liên ngành, tồn đọng, kéo dài. Trong đó, chú trọng bảo đảm nguồn lực để cấp xã thực hiện tốt nhiệm vụ; rà soát quy hoạch, ưu tiên đầu tư hạ tầng thiết yếu và thu hút đầu tư; nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Tiếp tục hoàn thiện các chính sách phát triển nông nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất; quan tâm chăm lo giáo dục, y tế, an sinh xã hội và giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội. Việc thuộc thẩm quyền phải chủ động xử lý; việc vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, kiến nghị và tiếp tục theo dõi đến khi có kết quả.

Nhấn mạnh yêu cầu cao của nhiệm vụ tăng trưởng 2 con số, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân cùng nỗ lực, quyết tâm thực hiện. Trong đó, các địa phương cần khai thác hiệu quả lợi thế về nông nghiệp, công nghiệp, giao thông, du lịch và kinh tế biển; xác định rõ những lĩnh vực, sản phẩm, dự án có khả năng tạo chuyển biến trên địa bàn. Chủ động tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; phối hợp đẩy nhanh tiến độ các dự án, công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng thiết yếu. Đồng thời, quan tâm đào tạo nghề, kết nối nhu cầu tuyển dụng, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, tạo điều kiện để bà con tham gia và hưởng lợi từ quá trình phát triển.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh mong muốn cử tri tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia đóng góp ý kiến, giám sát việc giải quyết các kiến nghị; đồng thời đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển. HĐND tỉnh và Tổ đại biểu sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị, kịp thời thông tin kết quả đến cử tri.